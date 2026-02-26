Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Киселова: Зам.-главният секретар на МВР също ще бъде освободен

26 Февруари, 2026 19:38 1 179 17

Провокациите от страна на някои от парламентарните групи не биваше да бъдат удовлетворявани

Киселова: Зам.-главният секретар на МВР също ще бъде освободен - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наталия Киселова прогнозира, че чистката в МВР ще продължи. Членът на „БСП – Оебдинена левица“ обяви кой ще е следващият отстранен.

В Министерство на вътрешните работи може би ще има промяна. След като беше освободен главния секретар, предполагам, че същата съдба ще сполети и заместник- главния секретар на МВР. Но това, което е важно да се каже, е, че служебното правителство има кратък хоризонт и този през кратък хоризонт трябва по-скоро да намали напрежението, а не да го покачва в определени сфери, каза Киселова.

В момента нашите зрители гледат нас, а не Народно събрание, и сигурно са пропуснали, че има искане за изслушване на министър-председателя и той отказа да дойде в парламента. Провокациите от страна на някои от парламентарните групи не биваше да бъдат удовлетворявани, добави тя.

Министър-председателят рано или късно ще влезе в сблъсък с Народно събрание и с това, че правителството има партийна оцветеност. Назначенията на различни министри вдясно или областни управители, показва, че други, които не са от тази коалиция, ще търсят сблъсък. В този смисъл много искам правителството с действия да покаже, че е правителство на всички, а не само на една коалиция, заяви още тя в „Пресечна точка“ по Нова телевизия.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    15 4 Отговор
    МВР е организирана престъпна група, всички началници трябва да бъдат сменени.

    19:40 26.02.2026

  • 2 Помак

    5 0 Отговор
    О . Х котио

    19:41 26.02.2026

  • 3 Ама

    6 1 Отговор
    Като му се оправи минискоса.

    19:42 26.02.2026

  • 4 Стенли

    3 4 Отговор
    Абе Киселова много секси станала на две ракии ако съм може и да я уважа 😁😉

    19:45 26.02.2026

  • 5 чистка на чистката

    3 0 Отговор
    Съмнението е как ще се извърши чистката в МВР, дали няма да се назначават кадри с още по-голяма необходимост да бъдат прочиствани. Живко Коцев беше предложението да заеме мастото на Калин Стоянов.

    19:46 26.02.2026

  • 6 Киселата

    6 1 Отговор
    няма нито срам, нито достойнство. Абсолютно безпринципна и меркантилна. Стига сте промивали мозъци с тая обединена лъжица. Няма симпатизант на БСП, който да иска партията да е съешена с някакви киаци. Съсипахте партията, злиняци

    Коментиран от #9

    19:50 26.02.2026

  • 7 Никой

    5 0 Отговор
    Цял живот на сигурна заплатка, Това е всъщност - напълно е разбираемо - жената не е доучила - просто се е скрила под чадъра.

    Но всеки ден - да ни съветва - това е малко глупаво.

    Глупостта е нещо - което трябва да свикнем да живеем.

    Но защо все на нас - не може ли и на други страни да се падат такива облещени жени.

    19:52 26.02.2026

  • 8 Киселяк

    4 0 Отговор
    Кисела, кисела че чак нагарча:)

    19:54 26.02.2026

  • 9 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Киселата":

    Много точно казано и аз не мисля че с такъв председател като Зарков бсп ново начало и има някакво бъдеще а относно Радев за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕

    19:58 26.02.2026

  • 10 Хо хо

    2 2 Отговор
    Киселова беше от гражданската квота на Радев в БСП. Сега вече се изказва като част от служебното правителство Радев-ППДБ-БСП. Тоя филм вече сме го гледали с правителството на Киро, само дето ИТН го няма в схемата.

    20:01 26.02.2026

  • 11 ЕСССР

    5 0 Отговор
    Всички началници в МВР са политически назначения !!! Гроб направи схемата полицай пенсионер от 2015г !!!

    Коментиран от #15

    20:25 26.02.2026

  • 12 Чики-Рики

    0 2 Отговор
    Докато не му свърши болничния,никой не може да го освободи, иначе!

    20:32 26.02.2026

  • 13 Мнение

    1 0 Отговор
    Киселата тьотя, която наруши конституцията (според конституционния съд), ЗАЩО ОЩЕ НЕ Е ТИКНАТА В ЗАТВОРА???

    20:40 26.02.2026

  • 14 Стига

    3 0 Отговор
    с тая нескопосана стрина , тотално ненужна и вредна на държавата интересчийка , болезнено фалшива интригантка !

    20:48 26.02.2026

  • 15 Схемата

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЕСССР":

    "полицай-пенсионер" е от преди 2015 година...

    21:06 26.02.2026

  • 16 Ти,Бойо,шопара,

    2 0 Отговор
    Зафиров, Темерутка, Сачева и още много такива дебели,грозни,НАГЛИ и АЛЧНИ изчадия сте СРАМ И ПОЗОР пред цял свят.
    Това ли са лицата,които ни представляват пред света????

    21:06 26.02.2026

  • 17 синята лампа

    0 0 Отговор
    Този покрил се в болницата показва с действията си,че нито уважава закона,нито има достойнство на офицер.
    Ако, не се беше покрил никой не знаеше за неговата нищожна особа

    21:10 26.02.2026

