Киселова: Зам.-главният секретар на МВР също ще бъде освободен

Наталия Киселова прогнозира, че чистката в МВР ще продължи. Членът на „БСП – Оебдинена левица“ обяви кой ще е следващият отстранен.
В Министерство на вътрешните работи може би ще има промяна. След като беше освободен главния секретар, предполагам, че същата съдба ще сполети и заместник- главния секретар на МВР. Но това, което е важно да се каже, е, че служебното правителство има кратък хоризонт и този през кратък хоризонт трябва по-скоро да намали напрежението, а не да го покачва в определени сфери, каза Киселова.
В момента нашите зрители гледат нас, а не Народно събрание, и сигурно са пропуснали, че има искане за изслушване на министър-председателя и той отказа да дойде в парламента. Провокациите от страна на някои от парламентарните групи не биваше да бъдат удовлетворявани, добави тя.
Министър-председателят рано или късно ще влезе в сблъсък с Народно събрание и с това, че правителството има партийна оцветеност. Назначенията на различни министри вдясно или областни управители, показва, че други, които не са от тази коалиция, ще търсят сблъсък. В този смисъл много искам правителството с действия да покаже, че е правителство на всички, а не само на една коалиция, заяви още тя в „Пресечна точка“ по Нова телевизия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
19:40 26.02.2026
2 Помак
19:41 26.02.2026
3 Ама
19:42 26.02.2026
4 Стенли
19:45 26.02.2026
5 чистка на чистката
19:46 26.02.2026
6 Киселата
Коментиран от #9
19:50 26.02.2026
7 Никой
Но всеки ден - да ни съветва - това е малко глупаво.
Глупостта е нещо - което трябва да свикнем да живеем.
Но защо все на нас - не може ли и на други страни да се падат такива облещени жени.
19:52 26.02.2026
8 Киселяк
19:54 26.02.2026
9 Стенли
До коментар #6 от "Киселата":Много точно казано и аз не мисля че с такъв председател като Зарков бсп ново начало и има някакво бъдеще а относно Радев за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници 😕
19:58 26.02.2026
10 Хо хо
20:01 26.02.2026
11 ЕСССР
Коментиран от #15
20:25 26.02.2026
12 Чики-Рики
20:32 26.02.2026
13 Мнение
20:40 26.02.2026
14 Стига
20:48 26.02.2026
15 Схемата
До коментар #11 от "ЕСССР":"полицай-пенсионер" е от преди 2015 година...
21:06 26.02.2026
16 Ти,Бойо,шопара,
Това ли са лицата,които ни представляват пред света????
21:06 26.02.2026
17 синята лампа
Ако, не се беше покрил никой не знаеше за неговата нищожна особа
21:10 26.02.2026