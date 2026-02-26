Киселова: Зам.-главният секретар на МВР също ще бъде освободен

Наталия Киселова прогнозира, че чистката в МВР ще продължи. Членът на „БСП – Оебдинена левица“ обяви кой ще е следващият отстранен.

В Министерство на вътрешните работи може би ще има промяна. След като беше освободен главния секретар, предполагам, че същата съдба ще сполети и заместник- главния секретар на МВР. Но това, което е важно да се каже, е, че служебното правителство има кратък хоризонт и този през кратък хоризонт трябва по-скоро да намали напрежението, а не да го покачва в определени сфери, каза Киселова.

В момента нашите зрители гледат нас, а не Народно събрание, и сигурно са пропуснали, че има искане за изслушване на министър-председателя и той отказа да дойде в парламента. Провокациите от страна на някои от парламентарните групи не биваше да бъдат удовлетворявани, добави тя.

Министър-председателят рано или късно ще влезе в сблъсък с Народно събрание и с това, че правителството има партийна оцветеност. Назначенията на различни министри вдясно или областни управители, показва, че други, които не са от тази коалиция, ще търсят сблъсък. В този смисъл много искам правителството с действия да покаже, че е правителство на всички, а не само на една коалиция, заяви още тя в „Пресечна точка“ по Нова телевизия.