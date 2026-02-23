Новини
Нашенка бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

23 Февруари, 2026

Това високо признание за Мила Христова затвърждава активната международна роля на Асоциацията на българските футболисти и позиционира българската футболна експертиза в сърцето на европейския футбол

Президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа Мила Христова стана лектор и ментор в Академията на УЕФА. Програмата на Академията обединява водещи професионалисти от футболната индустрия и има за цел да създава стойност чрез активно сътрудничество, обмен на експертиза и развитие на лидерски капацитет в спорта.

Работата на Мила Христова включва следните направления:

стратегическо професионално консултиране

обмен на добри практики в областта на регулациите и защитата на правата на играчите

изграждане на международна мрежа от контакти

развитие на лидерски и управленски компетенции

„За мен е чест да бъда част от Академията на УЕФА“. Вярвам, че обменът на знания и международният диалог са ключът към по-етична, прозрачна и устойчива футболна индустрия“, сподели Мила Христова.

Това високо признание за Мила Христова затвърждава активната международна роля на Асоциацията на българските футболисти и позиционира българската футболна експертиза в сърцето на европейския футбол.


  • 1 Трол

    11 0 Отговор
    Ще обяснява на футболистите как се играе футбол.

    13:47 23.02.2026

  • 2 Циник

    5 1 Отговор
    Честито на момичето ама кое точно в БГ футбола е на такова ниво, че да даваме акъл и на други?

    14:12 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стратегическо професионално консултиране

    6 0 Отговор
    заучаване на стари псувни от морука

    14:26 23.02.2026

  • 5 бушприт

    2 0 Отговор
    Нашенка бе избрана за лекторка и менторка в Академията на УЕФА.

    15:09 23.02.2026

  • 6 безпартиен

    2 0 Отговор
    Чия щерка е момата?Че то иначе не става!Кафези от чий род си и ще ти кажа колко голям началник ще станеш!

    15:12 23.02.2026

