Нашенка бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

Президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа Мила Христова стана лектор и ментор в Академията на УЕФА. Програмата на Академията обединява водещи професионалисти от футболната индустрия и има за цел да създава стойност чрез активно сътрудничество, обмен на експертиза и развитие на лидерски капацитет в спорта.

Работата на Мила Христова включва следните направления:

стратегическо професионално консултиране

обмен на добри практики в областта на регулациите и защитата на правата на играчите

изграждане на международна мрежа от контакти

развитие на лидерски и управленски компетенции

„За мен е чест да бъда част от Академията на УЕФА“. Вярвам, че обменът на знания и международният диалог са ключът към по-етична, прозрачна и устойчива футболна индустрия“, сподели Мила Христова.

Това високо признание за Мила Христова затвърждава активната международна роля на Асоциацията на българските футболисти и позиционира българската футболна експертиза в сърцето на европейския футбол.