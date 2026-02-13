Братята Николови – новите лица на България в бобслея? Волейболният свят се забавлява с AI визии за зимната олимпиада

Любопитство и усмивки заляха социалните мрежи, след като Международната федерация по волейбол (FIVB) изненада феновете с нестандартна инициатива. Организацията провокира въображението на почитателите, като си представи как някои от най-големите волейболни звезди биха изглеждали, ако се впуснат в битките на зимната олимпиада в Милано-Кортина.

„А какво ще стане, ако нашите волейболни герои се включат в олимпийските зимни спортове? Не твърдим, че ще грабнат златото... но и не изключваме тази възможност!“, закачливо написаха от FIVB в официалния си профил в Instagram.

Сред най-атрактивните AI-генерирани изображения се откроиха братята Александър и Симеон Николови – младите таланти на българския волейбол, които бяха представени като национални състезатели по бобслей. Снимката предизвика буря от реакции, а 19-годишният разпределител Мони Николов, който блести с изявите си в руския Локомотив (Новосибирск), не пропусна да се пошегува: „Нищо чудно!“.

Във виртуалната зимна селекция попаднаха още именити волейболисти от цял свят – бразилската звезда Габриела Гимараеш бе преобразена като ски бегачка, френският ас Тревор Клевено се появи като алпиец, а капитанката на Италия Ана Данеси – като изящна фигуристка.