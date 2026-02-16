Легендарният футболен треньор Карло Анчелоти се наслаждава на живота в Бразилия. 66-годишният италианец прекара Свети Валентин на карнавала в Рио де Жанейро, където папараци го изловиха да получава целувка от три почитателки едновременно.

Снимката бързо набра популярност в социалните мрежи. "Дон Карло се забавлява", "Ето защо отиде в Бразилия", "Никога няма да си тръгне", "Като Хю Хефнър е", пишат фенове в "Х", коментирайки любопитното фото.

На карнавала в Рио селекционерът на бразилския национален отбор по футбол беше заел място в специална ложа, спонсорирана от известна марка бира, която е и негов партньор. Анчелоти се любуваше на прекрасната гледка от балкона, а докато преди него преминаваха музикални платформи с кръшни танцьорки, на врата му скочиха три дами и го разцелуваха.

Точно в този момент съпругата на италианеца Мариан Барена Маклей, която го придружаваше на карнавала, не беше до него.

Carlo Ancelotti with some girls in the Rio de Janeiro Carnival celebrations. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/F69CzMBP9j — Junior Fabrizio Romano (@tukur_hassan001) February 16, 2026