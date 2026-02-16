Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Карло Анчелоти се наслаждава на живота в Бразилия

16 Февруари, 2026 11:29

Карло Анчелоти се наслаждава на живота в Бразилия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният футболен треньор Карло Анчелоти се наслаждава на живота в Бразилия. 66-годишният италианец прекара Свети Валентин на карнавала в Рио де Жанейро, където папараци го изловиха да получава целувка от три почитателки едновременно.

Снимката бързо набра популярност в социалните мрежи. "Дон Карло се забавлява", "Ето защо отиде в Бразилия", "Никога няма да си тръгне", "Като Хю Хефнър е", пишат фенове в "Х", коментирайки любопитното фото.

На карнавала в Рио селекционерът на бразилския национален отбор по футбол беше заел място в специална ложа, спонсорирана от известна марка бира, която е и негов партньор. Анчелоти се любуваше на прекрасната гледка от балкона, а докато преди него преминаваха музикални платформи с кръшни танцьорки, на врата му скочиха три дами и го разцелуваха.

Точно в този момент съпругата на италианеца Мариан Барена Маклей, която го придружаваше на карнавала, не беше до него.


    То си пише, че е генерирана снимката с AI ама не - цяла статия сте и отделили.

    11:38 16.02.2026

