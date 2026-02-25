Новини
Андреа разбуни социалните мрежи с неочаквано видео от залата на Кубрат Пулев

25 Февруари, 2026 23:08 903 6

Остава да видим дали това е началото на нова страница в отношенията ѝ с боксьора или просто поредната провокация към последователите

Снимка: Instagram
Поп-фолк певицата Андреа отново прикова вниманието на феновете си, след като публикува изненадващо видео от спортния комплекс на бивщия ѝ - Кубрат Пулев. Кадрите, споделени в профила ѝ в Instagram, където я следват над 600 хиляди души, предизвикаха истински фурор сред почитателите ѝ.

Във видеото певицата, облечена в спортен екип и с боксови ръкавици, демонстрира умения на ринга в залата на Пулеви. Мнозина останаха с отворена уста, тъй като до момента се смяташе, че отношенията между Андреа и Кубрат са охладнели след бурната им раздяла, която не остана скрита от общественото внимание.

Въпреки че изпълнителката не разкри подробности около причината за посещението си в спортния център, видеото ѝ бързо събра хиляди харесвания и коментари.

Феновете не спират да гадаят дали става дума за нов проект, лична тренировка или просто приятелски жест. Едно е сигурно – Андреа отново успя да раздвижи социалните мрежи и да предизвика бурни реакции с нестандартния си избор на място за тренировка.



  • 1 Някой си

    12 0 Отговор
    Пишете го затрети път тази седмица!Как мислите,някой да ли го интересува това?

    Коментиран от #2

    23:14 25.02.2026

  • 2 Не е невъзможно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Да има заинтересовани. Като гледам нивото на повече от 90% от пишещите тук....

    23:43 25.02.2026

  • 3 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Няма лошо да треснеш бившата

    23:55 25.02.2026

  • 5 коя беше тая че не я помня?

    1 0 Отговор
    шумКоф ти си клошарче

    тая коя е и със какво е известна че пишеш за нея беПЕДЕPАСТ?

    НАПИШИ НЕЩО ЗА НЯКОЙ ИЗВЕСТЕН АКО МОЖЕШ не заКУРВИ

    01:54 26.02.2026

  • 6 ООрана държава

    0 0 Отговор
    тутинопитека пулю нали сакаше лев по едно време, братушката му го даде в свинската зурла!

    01:55 26.02.2026

