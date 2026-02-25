Андреа разбуни социалните мрежи с неочаквано видео от залата на Кубрат Пулев

Поп-фолк певицата Андреа отново прикова вниманието на феновете си, след като публикува изненадващо видео от спортния комплекс на бивщия ѝ - Кубрат Пулев. Кадрите, споделени в профила ѝ в Instagram, където я следват над 600 хиляди души, предизвикаха истински фурор сред почитателите ѝ.
Във видеото певицата, облечена в спортен екип и с боксови ръкавици, демонстрира умения на ринга в залата на Пулеви. Мнозина останаха с отворена уста, тъй като до момента се смяташе, че отношенията между Андреа и Кубрат са охладнели след бурната им раздяла, която не остана скрита от общественото внимание.
Въпреки че изпълнителката не разкри подробности около причината за посещението си в спортния център, видеото ѝ бързо събра хиляди харесвания и коментари.
Феновете не спират да гадаят дали става дума за нов проект, лична тренировка или просто приятелски жест. Едно е сигурно – Андреа отново успя да раздвижи социалните мрежи и да предизвика бурни реакции с нестандартния си избор на място за тренировка.
