Юлияна Янева ще се бори за златото в Тирана

Юлияна Янева си осигури място във финалната битка на престижния рейтингов турнир по борба в Тирана. В категория до 68 килограма, Янева демонстрира впечатляваща форма и воля за победа, като преодоля сериозни съпернички по пътя към финала.

Още в първия си двубой, световната вицешампионка за 2025 година се наложи с категоричното 5:1 над представителката на Индия – Кирти Кирти.

В полуфиналната схватка българката показа характер и тактическа зрялост, надделявайки с 5:2 над шведката Тиндра Сьоберг. Така Янева заслужено ще се изправи в решителния мач за златния медал срещу Меерим Жуманазарова от Киргизстан – олимпийска вицешампионка и световна шампионка от Осло 2021.

За съжаление, другата ни надежда – Биляна Дудова, не успя да стигне до медалите в категория до 62 кг. След убедителна победа с техническо превъзходство над Ринис Дубек, Дудова се изправи срещу американката Адауго Нвачукву в четвъртфиналите, но отстъпи с 1:3. Американката впоследствие отпадна от европейската шампионка Анастасия Сиделникова, което лиши българката от възможността да се бори за бронз.

В свободния стил българските национали също записаха успех – Ахмед Батаев донесе единствения медал до момента, като се окичи с бронз в категория до 92 кг.