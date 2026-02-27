Новини
Юлияна Янева ще се бори за златото в Тирана

27 Февруари, 2026 17:47 455 1

Биляна Дудова отпадна преди финалите

Юлияна Янева ще се бори за златото в Тирана - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юлияна Янева си осигури място във финалната битка на престижния рейтингов турнир по борба в Тирана. В категория до 68 килограма, Янева демонстрира впечатляваща форма и воля за победа, като преодоля сериозни съпернички по пътя към финала.

Още в първия си двубой, световната вицешампионка за 2025 година се наложи с категоричното 5:1 над представителката на Индия – Кирти Кирти.

В полуфиналната схватка българката показа характер и тактическа зрялост, надделявайки с 5:2 над шведката Тиндра Сьоберг. Така Янева заслужено ще се изправи в решителния мач за златния медал срещу Меерим Жуманазарова от Киргизстан – олимпийска вицешампионка и световна шампионка от Осло 2021.

За съжаление, другата ни надежда – Биляна Дудова, не успя да стигне до медалите в категория до 62 кг. След убедителна победа с техническо превъзходство над Ринис Дубек, Дудова се изправи срещу американката Адауго Нвачукву в четвъртфиналите, но отстъпи с 1:3. Американката впоследствие отпадна от европейската шампионка Анастасия Сиделникова, което лиши българката от възможността да се бори за бронз.

В свободния стил българските национали също записаха успех – Ахмед Батаев донесе единствения медал до момента, като се окичи с бронз в категория до 92 кг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Тува женски ли съ?

    17:48 27.02.2026

