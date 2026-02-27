Новини
Апоел Тел Авив се завръща в София

Апоел Тел Авив се завръща в София

27 Февруари, 2026 17:06 373 0

Израелският тим ще посрещне Фенербахче в мач от Евролигата

Апоел Тел Авив се завръща в София - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Израелският баскетболен гранд Апоел Тел Авив ще излезе на паркета на "Арена 8888" в София за пореден път, след като Евролигата официално потвърди, че именно българската столица ще приеме сблъсъка им с актуалния шампион Фенербахче.

Дългоочакваният двубой от 36-ия кръг на най-престижния европейски клубен турнир ще се състои на 7 април, като решението идва в резултат на изискванията за сигурност и препоръките на местните власти.

Организаторите на Евролигата обявиха и още промени в календара, касаещи домакинствата на израелските отбори през оставащите кръгове на редовния сезон. Всички срещи с участието на Апоел Тел Авив и Макаби Тел Авив ще се проведат на неутрални терени, за да се гарантира безопасността на състезателите, щабовете и феновете.

Макаби Тел Авив също ще трябва да се раздели с домакинското си предимство. Тимът ще премери сили с Фенербахче на 24 март в белградската зала "Александър Николич" в рамките на 33-ия кръг. Сърбите ще бъдат домакини и на следващия ключов мач на Макаби – срещу турския Анадолу Ефес, насрочен за 2 април.


