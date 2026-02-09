Eто кои вземат решенията за терените у нас

Лудогорец вчера поиска оставката на Лицензионната комисия. Един от най-ерудираните юристи у нас е под заплаха да даде такава днес, съобщава Мач Телеграф. Това е Андрей Икономов. Той е бивш съдия във ВАС.
Икономов е председател на Лицензионната комисия. Част от нея е и бившият изпълнителен директор на централата Антон Попов. Зам.-шеф е Изабела Джалъзова, която е експерт по счетоводство и одит.
В това звено влизат още Светослав Русинов, който е работил като юрист в „Национална спортна база“, както и Петър Петров.
1 Лост
12:31 09.02.2026
2 Теория на конспирацията
Как толкова години, "нямаше" никакъв проблем за терените?🤣...и някак си, Домусчиев и Лудогорец да претендират, при положение, че 14 години печелят титлите? (За помощта от държавата към тях,няма да споменавам)Какво се промени от есента до сега?На времето, Станимир Стоилов даваше глас на проблемът с терен и бази, но всички му се подиграваха по медиите. Сега, имат ли смелост, да му се извинят? А и дали разликата в класирането, не е предпоставка за "този проблем"?🤔😉👍
12:42 09.02.2026