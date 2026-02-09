Новини
Eто кои вземат решенията за терените у нас

9 Февруари, 2026 12:28 797 2

  • лицензионната комисия-
  • бфс-
  • оставка-
  • лудогорец-
  • терени-
  • андрей икономов

Лудогорец поиска оставката на Лицензионната комисия

Eто кои вземат решенията за терените у нас - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец вчера поиска оставката на Лицензионната комисия. Един от най-ерудираните юристи у нас е под заплаха да даде такава днес, съобщава Мач Телеграф. Това е Андрей Икономов. Той е бивш съдия във ВАС.

Икономов е председател на Лицензионната комисия. Част от нея е и бившият изпълнителен директор на централата Антон Попов. Зам.-шеф е Изабела Джалъзова, която е експерт по счетоводство и одит.

В това звено влизат още Светослав Русинов, който е работил като юрист в „Национална спортна база“, както и Петър Петров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    5 0 Отговор
    С две думи:Все корумпета.

    12:31 09.02.2026

  • 2 Теория на конспирацията

    1 1 Отговор
    Първо...оставете пристрастията,преди да репликирате.
    Как толкова години, "нямаше" никакъв проблем за терените?🤣...и някак си, Домусчиев и Лудогорец да претендират, при положение, че 14 години печелят титлите? (За помощта от държавата към тях,няма да споменавам)Какво се промени от есента до сега?На времето, Станимир Стоилов даваше глас на проблемът с терен и бази, но всички му се подиграваха по медиите. Сега, имат ли смелост, да му се извинят? А и дали разликата в класирането, не е предпоставка за "този проблем"?🤔😉👍

    12:42 09.02.2026

