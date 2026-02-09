Eто кои вземат решенията за терените у нас

Лудогорец вчера поиска оставката на Лицензионната комисия. Един от най-ерудираните юристи у нас е под заплаха да даде такава днес, съобщава Мач Телеграф. Това е Андрей Икономов. Той е бивш съдия във ВАС.

Икономов е председател на Лицензионната комисия. Част от нея е и бившият изпълнителен директор на централата Антон Попов. Зам.-шеф е Изабела Джалъзова, която е експерт по счетоводство и одит.

В това звено влизат още Светослав Русинов, който е работил като юрист в „Национална спортна база“, както и Петър Петров.