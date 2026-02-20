Черно море посреща Ботев Враца в първия мач от кръга

Черно море Варна и Ботев Враца дават старт на 22-рия кръг в efbet Лига. Срещата, която започва в 17:45ч. на стадион "Тича", ще бъде ръководена от Валентин Железов.

Черно море завърши наравно 1:1 с Локомотив Пловдив в последния кръг, което позволи на ЦСКА да измести "моряците" от четвъртото място в класирането. Тимът на Илиан Илиев е пети с две точки по-малко от столичани. Добрата новина за Илиев е завръщането на капитана Васил Панайотов, който се контузи в първия двубой на варненци през пролетта срещу Спартак Варна (0:0).

Ботев Враца също взе точка в последния си мач, след като завъртя нулево равенство с Добруджа на своя стадион "Христо Ботев". В дните преди мача срещу "моряците" врачани се подсилиха с десния бек Тамиму Уору. Ботев Враца е на десето място в класирането с 26 точки.

Цената на пропуските е 8 евро.

В първия мач между двата тима Ботев Враца спечели трите точки след успех с 1:0. Единственото попадение в срещата вкара Владислав Найденов.