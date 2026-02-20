Илиан Илиев: Не съм оптимист за следващите мачове

Треньорът на Черно море Варна - Илиан Илиев говори след равенството 0:0 срещу Ботев Враца. Наставникът сподели, че отборът може би няма качеството да се бори за евротурнирите.

"Като цяло не сме доволни. Когато сме позволили на нашия терен да ни създадат толкова ситуации, не сме доволни. След нещата, които станаха зимата - излязоха много хора, а не взехме никой, не съм оптимист в това, което можем да направим в оставащите мачове. Липсваше ни креативност. Играхме почти цял мач 4-4-2 и не създадохме ситуации на нападателите. Създаваме малко ситауции и търсим топката. Трудно влизахме зад гърба им, това е точно липсата на креативност, която си я знаем. Казах на футболистите, че за да побеждаваме всеки трябва да даде малко повече характер, себераздаване. Не губим, но и нямаме победа. Днес бяхме сковани, правихме грешки. Това идва от факта, че търсим победата. Когато си затормозен и търсиш резултат се получава това", започна Илиев.

"Аз познавам всички момчета. Дори и постройката им не ни изненада. Те имат липса на централни защитници, но са решили да наситят зоната с повече играчи. Видяхме, че се опитаха да играят футбол, имат креативност. Изненада ни нашата реакция, че бяхме доста сковани. Ние сме доста далеч от долните места, а сме по-близо до горните места. Ние в този си вид, колкото да имаме желание, може би нямаме качеството да се борим за това, за което се борихме в предните години. Може да видим в един момент някой от по-малките, за да се мисли занапред", каза още наставникът на Черно море.

"Отдавам го на факта, че имат желание да победят. Има и една бариера, която трябва да преодолееш. Трябва да се опитваш да играеш футбол. Няма как да станат нещата, когато всеки втори пас е назад. Ние няма както да се притесняваме от резултата, защото няма да станем шампиони, а сме доста пред последните места. Това сковаване е от липсата на победи. Очакванията ни са да играем малко по-освободени.

Трудно ще стане така. Трябва да се успокоим и да знаем къде ни е мястото. Всичките неща, които се случиха при нас ни подсказват да сме спокойни и евентуално да опитаме някое младо момче да влезе, както сме го правили във времето", завърши Илиев.