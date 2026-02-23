Българският волейболист Борис Начев със стабилно представяне при успех на Сонепар Падуа в Италия

Българският национал Борис Начев и неговият клуб Сонепар Падуа извоюваха седмата си победа в италианската Суперлига, след като надделя над МА Акуа Сан Бернардо Кунео с 3:2 гейма в истински трилър, изигран в зала „Паласпорт ди Кунео“.

Домакините от Кунео поведоха, но гостите от Падуа показаха характер и обърнаха развоя на мача, като в крайна сметка триумфираха с 21:25, 25:17, 22:25, 25:21, 16:14.

Борис Начев се отличи с впечатляваща игра в защита и атака, като завърши двубоя с 6 точки – сред които 3 блокади и 1 ас, демонстрирайки стабилност и хладнокръвие в ключови моменти.

Най-резултатен за победителите бе Матиа Ориоли с 20 точки, а Томазо Стефани допринесе с още 19. В редиците на Кунео Александър Стрелау също се представи на ниво, реализирайки 19 точки, но усилията му не бяха достатъчни за успеха на домакините.