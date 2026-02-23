Вратарят на Нюкасъл изуми футболната общественост с невероятен гол в младежката Висша лига (ВИДЕО)

В истински спектакъл на стадиона в Нюкасъл, младият страж Ейдън Харис се превърна в герой на вечерта, след като реализира изключително рядко срещан гол в мача срещу Фулъм от 16-ия кръг на английската Висша лига до 21 години.

Домакините от Нюкасъл демонстрираха класа и надделяха с категоричното 3:0, но именно второто попадение ще остане в историята. В 48-ата минута, при опит на Фулъм да организира опасна атака, 19-годишният Харис, родом от Съндърланд, напусна пределите на наказателното си поле, за да пресече извеждащ пас към нападател на гостите. С впечатляваща хладнокръвност и мощен шут, младият вратар изрита топката далеч напред. И тук се случи неочакваното – топката полетя като куршум, прехвърли излезлия напред страж на Фулъм Алекс Борто и се озова директно в мрежата на лондончани.

Публиката на стадиона избухна в аплодисменти, а съотборниците на Харис го обсипаха с прегръдки и поздравления. Този феноменален гол, отбелязан от собствената половина на терена, мигновено се превърна в сензация в социалните мрежи.

Футболните фенове по цял свят споделят видеото, възхищавайки се на рядкото постижение – попадение, което със сигурност ще се помни дълго време.