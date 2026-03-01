Новини
Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България

1 Март, 2026 12:00 826 36

  • иван христанов-
  • заплаха-
  • близък изток

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Към момента няма пряка заплаха за сигурността на страната след ескалацията в Близкия изток, но кабинетът прави постоянни анализи за възможните икономически ефекти. От Министерството на земеделието и храните изготвят икономически прогнози при различни сценарии. Това съобщи ресорният министър Иван Христанов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Имаме официална позиция. Тя е, че поне за момента това, което анализират колегите и от кабинета, и от службите, няма непосредствена заплаха за България", каза министърът.

По думите му страната разчита и на съюзническата защита.

Министърът подчерта, че в ресорното ведомство се изготвят икономически прогнози при различни сценарии, включително при евентуално затваряне на Ормузкия проток.

"Правим и прогнози икономически, какъв би бил ефект от затварянето на Ормозкия проток – краткосрочния, дългосрочния – върху цените на торовете, на основните енергоносители."

Той допълни, че зависимостта на България от енергийни доставки от региона е ограничена.

"България не е особено зависима от доставки на втечнен газ или на петрол от Близкия изток. Не очакваме и кой знае колко големи ефекти."

Министърът коментира и сигнал за нередности в обществена поръчка за десетки милиони левове.

"Има една компания, която отговаря за дейност, възложена от държавата за 45 млн. лева. Тази компания за последните няколко години е изсмукала буквално 87 млн. лева. Приготвила се и да изсмучи още към 30 млн. лева", заяви той.

По думите му в момента тече проверка от инспектората и вътрешния одит, а ще се включи и АДФИ. Изрази увереност, че случаят ще стигне до прокуратурата.

Министърът заяви, че атаките срещу него и екипа му са резултат от засегнати интереси.


  • 1 Дзак

    8 2 Отговор
    Добре че той ни защитава, а не си седи в министерството!

    Коментиран от #25

    12:02 01.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    18 2 Отговор
    Шефът на ТКЗСто кво общо има с войната? Питам и отговор не искам.

    12:02 01.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Откъде знаеш бе!?Аятолаха ли ти се обади?

    Коментиран от #21, #26

    12:02 01.03.2026

  • 4 Мурка

    8 1 Отговор
    браво ще спя спокоино все пак живея далеч от ЛЕТИЩЕ

    Коментиран от #36

    12:02 01.03.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    14 2 Отговор
    Службите ги видяхме в Петрохан.

    12:03 01.03.2026

  • 6 Анонимен

    6 1 Отговор
    Да пита какви запаси от нефт и дизел имаме!

    Коментиран от #8

    12:03 01.03.2026

  • 7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    7 1 Отговор
    Щете нещете, влизате в състава на Руската федерация.

    12:05 01.03.2026

  • 8 Гръм и мълнии

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Има запас от газ метан...познай от къде 🤣

    12:06 01.03.2026

  • 9 Див селянин

    6 1 Отговор
    Яла и тебе да та издрънча с аннъ лопата

    12:07 01.03.2026

  • 10 Глас от лудницата!

    14 2 Отговор
    Е щом и болен човек като тоя го твърди, значи няма опасност! От сектата на ПеПедофилите го били изгонили за психопатия😲😲😲

    12:09 01.03.2026

  • 11 Роки

    13 2 Отговор
    С главнокомандващ Йотова и външен министър Нейнски по-страшно няма как да е!

    Коментиран от #29

    12:11 01.03.2026

  • 12 604

    8 1 Отговор
    слугинажъ напъпли по студията, а драскачите преписват ли преписват......

    12:11 01.03.2026

  • 13 На д-р Гълъбова

    14 2 Отговор
    всичките пациенти станаха я депутати, я министри.

    12:13 01.03.2026

  • 14 Директора👨‍✈️

    11 3 Отговор
    Омръзна ми от тая медийна звезда. Няма ли някакъв контрол на назначенията на министри. Не може крайно неуравновесени хора като този индивид, което е видно с просто око, не е нужно да си доктор или специалнист, та не може такива сбъркани човеци да бъдат на такива водещи постове!!!

    Коментиран от #20

    12:13 01.03.2026

  • 15 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    13 1 Отговор
    Тоя ненормалник оправи цялото земеделие барабар с животновъдството, сега оправя и резерва! Смятайте що за cороcианcки o лиго фpе ни ни монираха пак през лама Гюро Кюмюро!

    12:15 01.03.2026

  • 16 Бог е Българин

    4 1 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    12:23 01.03.2026

  • 17 СЕГА БЕНЗИНА 2.5 ЮРО

    2 1 Отговор
    Честито. Няма страшно.

    12:26 01.03.2026

  • 18 Пълен Провал

    6 1 Отговор
    А за амфетите в джоба на съветничката??

    12:29 01.03.2026

  • 19 Те сега

    0 0 Отговор
    почнаха с ужасите !

    12:30 01.03.2026

  • 20 Нема бате!

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Директора👨‍✈️":

    Влизат в лудницата, хващат първият педофил и го правят, или министър или депутат от ппдб/ЛГБТ!☹️

    12:31 01.03.2026

  • 21 Зукин,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Слизах от влака на Централна. Подгони ме редкото щастие. Ползвах "заведението" ти. Там с кафяво на стената бе написано това, което ме питаш.

    12:33 01.03.2026

  • 22 Три ракети

    3 1 Отговор
    Три ракети трябват за еднапсрламента другата за минстерски съвет и третата за съдъ и покоратурата и България ще се оправи

    12:35 01.03.2026

  • 23 Идиот

    4 1 Отговор
    Онзи ден дрънкаше, че има заплаха за националната сигурност да се прави на интересен.

    12:35 01.03.2026

  • 24 Аман от кирета в политиката

    5 1 Отговор
    Абе на тоя тиктокаджия докога ще му давате трибуна?! Слава богат, че поне не го сложиха за военен министър, да си гледаш краставиците, щото цените им са златни и да отговаря ЗАЩО?!🤣🤣🤣

    12:36 01.03.2026

  • 25 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    От какво те защитава бе, от замлатотина ли

    12:36 01.03.2026

  • 26 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да обадил му се от отвъдното

    12:37 01.03.2026

  • 27 ТРА ЛА ЛА

    1 1 Отговор
    ТОА Е ПО ДОБРЕ ОТ ГЮРОВ НО НЕ И ОТ КИРО.

    12:39 01.03.2026

  • 28 Баце

    4 0 Отговор
    Лъжи. Към Кипър са истреляни ракети.

    12:41 01.03.2026

  • 29 предлагам

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роки":

    Трябваше на МВР-то да сложат Велислава Дърева,за да заприличат на св.Троица.

    12:42 01.03.2026

  • 30 ПАРАПЕТИ ПЕДОФИЛИ ПСИХАРИ???

    2 0 Отговор
    М-Р БИЙН РЯПА ДА ЯДЕ.

    12:44 01.03.2026

  • 31 Румен

    1 0 Отговор
    Тоя във всяко гърне меродия. Да напомня. Когато пуснеш на Бай Рибан овцете, тогава ще повярвам в тебе

    12:44 01.03.2026

  • 32 язовец

    0 0 Отговор
    Снощи се бях разтревожил , но днес Христанов каза че всичко е наред и се успокоих .Добре ,че той , като истински родолюбец да опази държавата

    12:45 01.03.2026

  • 33 майтапчия

    1 0 Отговор
    Горските и ловните дружинки са цяла армия , знае какво говори човека . Само да пуснат някоя бомба и като изкараме пушките , ще видят те .....

    12:46 01.03.2026

  • 34 ЦРУ

    1 1 Отговор
    Ле ле,гледам в момента A-HBR,и ме обхваща ужас.Като виждам как и с какви мощни оръжия си разменят удари,Израел и Иран и какви огромни трапове остават след тях,си мисля,че Светът е пред свършек.Иранците унищожиха цялата отбрана и комуникация на САЩ в Близкия изток и сега ракетите им влизат през купула на Израел като у тях си.В Тел Авив има доста срутени сгради и по всичко личи, че са обществени.И в Иран положението е почти същото.Явно САЩ вече са се дистанцирали от конфликта или най-малко вече не хората от желание да участват.Доста фира дадоха и те в базите им е другите арабски държави.Таксеа мощ от Иран почти никоя от тях не е очаквала.И в момента продължават да нанасят удари по тях.А това което ни казват на нас ,ми звучи ,като не бойте се ,да се мре от бомби е лесно.Аз вече се удв дали тези летящи цистерни на летището ще могат да излитат без навигация.Дсно им свършат ракетите на Иранците че да не им останат и за нас.Щом не пожалиха съседите си,какво остава за нас.
    А че сме в команда: "залегни,главата зарови и задника вирни" е повече от очевадно.БОГ да ни пази,че нито ние сами можем,нито пък друг някой ще ни помогне.Но все тая надеждата ни крепи и сега и преди.Дай БОЖЕ.

    12:46 01.03.2026

  • 35 Долен лъжец

    2 1 Отговор
    Как да няма? Само лъжи, като че не виждаме какво става? От ранни зори тези дни самолети порят небето?
    Какви са тия колони, които се срещат по пътищата посока Румъния!
    Като почнеш от ягюров, който играе на топка в кабинета, минеш през Нада и оня пияндурник министър на МВР, та стигнеш до разни влечуги в тоя кабитент всички сте не на мястото си!
    Хващайте гора, че лошо ви се пише!

    12:55 01.03.2026

  • 36 Ти надценяваш

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    точността на иранските удари. Помниш ли колко български къщи потрошиха американците по време на воените действия в Югославия? Хем имат точни мерници. А тези не ги знам.

    13:15 01.03.2026

