Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България

Към момента няма пряка заплаха за сигурността на страната след ескалацията в Близкия изток, но кабинетът прави постоянни анализи за възможните икономически ефекти. От Министерството на земеделието и храните изготвят икономически прогнози при различни сценарии. Това съобщи ресорният министър Иван Христанов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.
"Имаме официална позиция. Тя е, че поне за момента това, което анализират колегите и от кабинета, и от службите, няма непосредствена заплаха за България", каза министърът.
По думите му страната разчита и на съюзническата защита.
Министърът подчерта, че в ресорното ведомство се изготвят икономически прогнози при различни сценарии, включително при евентуално затваряне на Ормузкия проток.
"Правим и прогнози икономически, какъв би бил ефект от затварянето на Ормозкия проток – краткосрочния, дългосрочния – върху цените на торовете, на основните енергоносители."
Той допълни, че зависимостта на България от енергийни доставки от региона е ограничена.
"България не е особено зависима от доставки на втечнен газ или на петрол от Близкия изток. Не очакваме и кой знае колко големи ефекти."
Министърът коментира и сигнал за нередности в обществена поръчка за десетки милиони левове.
"Има една компания, която отговаря за дейност, възложена от държавата за 45 млн. лева. Тази компания за последните няколко години е изсмукала буквално 87 млн. лева. Приготвила се и да изсмучи още към 30 млн. лева", заяви той.
По думите му в момента тече проверка от инспектората и вътрешния одит, а ще се включи и АДФИ. Изрази увереност, че случаят ще стигне до прокуратурата.
Министърът заяви, че атаките срещу него и екипа му са резултат от засегнати интереси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #25
12:02 01.03.2026
2 Данко Харсъзина
12:02 01.03.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #26
12:02 01.03.2026
4 Мурка
Коментиран от #36
12:02 01.03.2026
5 Делю Хайдутин
12:03 01.03.2026
6 Анонимен
Коментиран от #8
12:03 01.03.2026
7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
12:05 01.03.2026
8 Гръм и мълнии
До коментар #6 от "Анонимен":Има запас от газ метан...познай от къде 🤣
12:06 01.03.2026
9 Див селянин
12:07 01.03.2026
10 Глас от лудницата!
12:09 01.03.2026
11 Роки
Коментиран от #29
12:11 01.03.2026
12 604
12:11 01.03.2026
13 На д-р Гълъбова
12:13 01.03.2026
14 Директора👨✈️
Коментиран от #20
12:13 01.03.2026
15 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
12:15 01.03.2026
16 Бог е Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
12:23 01.03.2026
17 СЕГА БЕНЗИНА 2.5 ЮРО
12:26 01.03.2026
18 Пълен Провал
12:29 01.03.2026
19 Те сега
12:30 01.03.2026
20 Нема бате!
До коментар #14 от "Директора👨✈️":Влизат в лудницата, хващат първият педофил и го правят, или министър или депутат от ппдб/ЛГБТ!☹️
12:31 01.03.2026
21 Зукин,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Слизах от влака на Централна. Подгони ме редкото щастие. Ползвах "заведението" ти. Там с кафяво на стената бе написано това, което ме питаш.
12:33 01.03.2026
22 Три ракети
12:35 01.03.2026
23 Идиот
12:35 01.03.2026
24 Аман от кирета в политиката
12:36 01.03.2026
25 Ха ха ха
До коментар #1 от "Дзак":От какво те защитава бе, от замлатотина ли
12:36 01.03.2026
26 Ха ха ха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да обадил му се от отвъдното
12:37 01.03.2026
27 ТРА ЛА ЛА
12:39 01.03.2026
28 Баце
12:41 01.03.2026
29 предлагам
До коментар #11 от "Роки":Трябваше на МВР-то да сложат Велислава Дърева,за да заприличат на св.Троица.
12:42 01.03.2026
30 ПАРАПЕТИ ПЕДОФИЛИ ПСИХАРИ???
12:44 01.03.2026
31 Румен
12:44 01.03.2026
32 язовец
12:45 01.03.2026
33 майтапчия
12:46 01.03.2026
34 ЦРУ
А че сме в команда: "залегни,главата зарови и задника вирни" е повече от очевадно.БОГ да ни пази,че нито ние сами можем,нито пък друг някой ще ни помогне.Но все тая надеждата ни крепи и сега и преди.Дай БОЖЕ.
12:46 01.03.2026
35 Долен лъжец
Какви са тия колони, които се срещат по пътищата посока Румъния!
Като почнеш от ягюров, който играе на топка в кабинета, минеш през Нада и оня пияндурник министър на МВР, та стигнеш до разни влечуги в тоя кабитент всички сте не на мястото си!
Хващайте гора, че лошо ви се пише!
12:55 01.03.2026
36 Ти надценяваш
До коментар #4 от "Мурка":точността на иранските удари. Помниш ли колко български къщи потрошиха американците по време на воените действия в Югославия? Хем имат точни мерници. А тези не ги знам.
13:15 01.03.2026