Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Равенство свърши работа на Байер (Леверкузен), Нюкасъл спечели и реванша с Карабах

Равенство свърши работа на Байер (Леверкузен), Нюкасъл спечели и реванша с Карабах

25 Февруари, 2026 06:12 662 0

  • байер леверкузен-
  • олимпиакос-
  • нюкасъл-
  • карабах-
  • футбол-
  • шампионска лига

Срещата на "БайАрена" завърши при резултат 0:0, но това бе добре за домакините, които продължават към 1/8-финалите след успеха с 2:0 в първия мач в Гърция

Равенство свърши работа на Байер (Леверкузен), Нюкасъл спечели и реванша с Карабах - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg


Байер (Леверкузен) и Олимпиакос не си отбелязаха голове в реванша от плейофната фаза на Шампионската лига. Срещата на "БайАрена" завърши при резултат 0:0, но това бе добре за домакините, които продължават към 1/8-финалите след успеха с 2:0 в първия мач в Гърция.

Срещата не предложи твърде много интересни моменти, а положенията пред двете врати бяха малко.

Равенство свърши работа на Байер (Леверкузен), Нюкасъл спечели и реванша с Карабах

Най-добрата възможност за гостите бе създадена от Желсон Мартинс, който отправи страхотен изстрел от движение в 50-ата минута, но бе отказан от вратаря Янис Бласвих, който направи блестящо спасяване.

В 62-рата минута пък Алехандро Грималдо направи непростим пропуск за домакините. Той бе изведен в наказателното поле, финтира и вратаря, но вместо да порази опразнената врата, той нацели напречната греда.

В края и двата тима се активизираха и пропуснаха нови интересни положения. Първо Лоренсо Шипиони от състава на гостите отправи опасен изстрел, преминал близо до дясната греда в 89-ата минута.

Равенство свърши работа на Байер (Леверкузен), Нюкасъл спечели и реванша с Карабах

В добавеното време пък Патрик Шик пропусна да донесе победата на домакините, като негов удар профуча до лявата греда.

В крайна сметка мачът приключи без победител и без голове, а Байер си осигури място на 1/8-финалите. Там го очаква среща с някой измежду Арсенал и Байерн (Мюнхен).

Нюкасъл пък спечели и реванша срещу Карабах от плейофната фаза на Шампионската лига, след като се наложи с 3:2 на своя "Сейнт Джеймсис Парк". И днешната среща зарадва феновете с много голове, както бе и в първия двубой, в който "свраките" се наложиха с 6:1 в Азербайджан.

Равенство свърши работа на Байер (Леверкузен), Нюкасъл спечели и реванша с Карабах

Така с общ резултат 9:3 те продължават към следващата фаза. Точни за днешния успех на англичаните бяха Сандро Тонали (5'), Жоелинтон (6') и Свен Ботман (52'). За гостите се разписаха Камило Дуран (51') и Елвин Джафаркулиев (57').

Срещата започна вихрено с два светкавични гола за Нюкасъл. В 5-ата минута изстрел с глава на Уилям Осула бе спасен от вратаря, но при добавката Сандро Тонали не сгреши.

Равенство свърши работа на Байер (Леверкузен), Нюкасъл спечели и реванша с Карабах

Само минута по-късно Харви Барнс центрира отляво и Жоелинтон от воле порази вратата за 2:0.

В началото на втората част Карабах върна един гол. В 51-вата минута Камило Дуран изскочи зад защитата и хладнокръвно реализира за 2:1.

Отново обаче мина само минута преди да падне следващият гол и той бе за домакините. В 52-рата минута Свен Ботман отбеляза с глава след центриране от корнер.

Равенство свърши работа на Байер (Леверкузен), Нюкасъл спечели и реванша с Карабах

В 56-ата минута гостите получиха дузпа за игра с ръка на Дан Бърн. Марко Янкович не успя да преодолее Аарън Рамсдейл от бялата точка, но Елвин Кафаркулиев реагира добре и довкара отбитата топка за 3:2.

Така Нюкасъл се класира на 1/8-финаите, където вече знае, че ще има за съперник някой измежду Барселона или Челси.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове