Ще пропусне ли Иран Мондиал 2026 заради военната ескалация?

Бурните събития в Близкия изток поставят под въпрос участието на Иран на предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 година. След трагичната смърт на върховния лидер аятолах Али Хаменей и последвалите мащабни военни действия между САЩ, Израел и Иран, съдбата на националния отбор на Иран остава неясна.

Американски и израелски сили предприеха широкомащабни операции на иранска територия, което доведе до ответни удари от страна на Техеран. Иранските ракети достигнаха стратегически обекти в Дубай, Доха, Бахрейн и Кувейт – ключови локации с американско военно присъствие, както и цели в Израел.

Ескалацията на напрежението разтърси не само политическата сцена, но и спортния свят. Иранският национален отбор вече си осигури място сред най-добрите на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Тимът попадна в група G, където ще се изправи срещу Белгия, Нова Зеландия и Египет. Въпреки това, бъдещето на отбора остава под въпросителна.

Президентът на Иранската футболна федерация, Мехди Тадж, изрази сериозни опасения в ефира на телевизия „Техеран“: „След днешните събития и атаките от страна на САЩ, шансовете да участваме на Световното първенство са минимални. Въпреки това, окончателното решение ще бъде взето от спортните власти“, подчерта той.

Международната футболна федерация (ФИФА) също не остана безучастна към развоя на събитията. Матиас Графстрьом, представител на организацията, заяви по време на годишното събрание на IFAB в Кардиф, че е твърде рано за конкретни изявления, но увери, че ситуацията се следи отблизо: „Нашият приоритет е да осигурим безопасно и успешно Световно първенство с участието на всички квалифицирани отбори. Поддържаме постоянна връзка с властите на трите страни домакини“, допълни Графстрьом.

Дали Иран ще се появи на терена на Мондиал 2026 или ще остане извън голямата футболна сцена заради геополитическите трусове? Отговорът на този въпрос предстои, докато светът следи с напрежение развоя на кризата.