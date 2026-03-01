Отиде си Джони Велинов – емблематичният страж на ЦСКА и българския футбол

Българският футбол осиротя – на 66-годишна възраст ни напусна Георги „Джони“ Велинов, един от най-ярките символи на ЦСКА и националния ни спорт. След продължителна битка за живота си във Военномедицинска академия, легендарният вратар загуби последния си двубой.

Роден на 5 октомври 1957 година в Русе, Джони Велинов остави незаличима следа в историята на българския футбол. С екипа на „червените“ той извоюва пет шампионски титли и четири купи на България, превръщайки се в истинска икона за феновете на армейците. През 1982 година Велинов бе част от златния състав на ЦСКА, достигнал до полуфиналите на престижния турнир за КЕШ – постижение, което и до днес се помни с възхищение.

Само два месеца след като се простихме с друг велик армеец – Димитър Пенев, съдбата отново нанесе тежък удар на „червеното“ семейство.

През 1981 година Джони Велинов бе избран за Футболист №1 на България, доказвайки класата и таланта си не само под рамката, но и като лидер на терена. С кончината на Джони Велинов българският футбол губи не просто изключителен спортист, а истински вдъхновител за поколения играчи и привърженици.

Поклон пред светлата му памет!