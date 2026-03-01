Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Отиде си Джони Велинов – емблематичният страж на ЦСКА и българския футбол

1 Март, 2026 17:44 1 043 17

  • джони велинов-
  • цска-
  • легенда

Легендата напусна този свят на 66 години

Отиде си Джони Велинов – емблематичният страж на ЦСКА и българския футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футбол осиротя – на 66-годишна възраст ни напусна Георги „Джони“ Велинов, един от най-ярките символи на ЦСКА и националния ни спорт. След продължителна битка за живота си във Военномедицинска академия, легендарният вратар загуби последния си двубой.

Роден на 5 октомври 1957 година в Русе, Джони Велинов остави незаличима следа в историята на българския футбол. С екипа на „червените“ той извоюва пет шампионски титли и четири купи на България, превръщайки се в истинска икона за феновете на армейците. През 1982 година Велинов бе част от златния състав на ЦСКА, достигнал до полуфиналите на престижния турнир за КЕШ – постижение, което и до днес се помни с възхищение.

Само два месеца след като се простихме с друг велик армеец – Димитър Пенев, съдбата отново нанесе тежък удар на „червеното“ семейство.

През 1981 година Джони Велинов бе избран за Футболист №1 на България, доказвайки класата и таланта си не само под рамката, но и като лидер на терена. С кончината на Джони Велинов българският футбол губи не просто изключителен спортист, а истински вдъхновител за поколения играчи и привърженици.

Поклон пред светлата му памет!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванк0-1

    29 0 Отговор
    Бог да го прости великият ни вратар.

    17:49 01.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    3 28 Отговор
    Пукнал е като куче.

    Коментиран от #7, #11

    17:49 01.03.2026

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    9 0 Отговор
    Време му беше. Отървал се е от много ядове. Да почива в мир

    17:50 01.03.2026

  • 4 Биско Чекмеджето

    20 1 Отговор
    Няколко пъти съм го гледал на живо във Варна. Беше велик футболист. Бог да го прости.

    17:52 01.03.2026

  • 5 БПФ

    22 0 Отговор
    Бог да прости един велик вратар и добър човек. Поклон :(

    17:55 01.03.2026

  • 6 Левски 1914

    13 0 Отговор
    Бог да го прости , но не е играл за това МЕНТЕ !

    17:56 01.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нашийник

    24 0 Отговор
    Велик вратар! Помня като дете, че единствените вратари, които бяха вкарвали гол "от врата на врата" (за които хлапетата говорехме) бяха нашият Георги Велинов и югославският Драган Пантелич. Нека почива в мир! Поклон!

    17:59 01.03.2026

  • 9 Дядо Еятола Алй Хаменей

    2 5 Отговор
    "Никoй не иска да умре , но се налага"

    Калинката Терзиев

    18:01 01.03.2026

  • 10 Левскар

    13 0 Отговор
    Бог да го прости.

    18:01 01.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НЕ Е ДЖОНИ С ГЕОРГИ

    2 4 Отговор
    СТИИИГА С ТИЯ АНГЛОСАКСОНСКИ ИЗВРАЩЕНИЯ

    18:05 01.03.2026

  • 13 А50

    7 0 Отговор
    Поклон пред Джони, Голям Човек

    18:06 01.03.2026

  • 14 Само Левски

    8 0 Отговор
    Беше голям спортист. Бог да го прости.

    18:07 01.03.2026

  • 15 нема кадри

    0 0 Отговор
    Само с един генерал в Академията толкова.

    18:14 01.03.2026

  • 16 Гост

    1 0 Отговор
    Пенсионираш се на 65 години, умираш на 66 . Бог да го прости.

    18:15 01.03.2026

  • 17 бай Онзи

    1 0 Отговор
    Ало, модераторът! № 7 и № 11 ги изтрихте, а оставихте № 2. Най-вероятно са го "нахранили", и то с право.

    18:24 01.03.2026

