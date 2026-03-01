Отиде си Джони Велинов – емблематичният страж на ЦСКА и българския футбол

Българският футбол осиротя – на 66-годишна възраст ни напусна Георги „Джони“ Велинов, един от най-ярките символи на ЦСКА и националния ни спорт. След продължителна битка за живота си във Военномедицинска академия, легендарният вратар загуби последния си двубой.
Роден на 5 октомври 1957 година в Русе, Джони Велинов остави незаличима следа в историята на българския футбол. С екипа на „червените“ той извоюва пет шампионски титли и четири купи на България, превръщайки се в истинска икона за феновете на армейците. През 1982 година Велинов бе част от златния състав на ЦСКА, достигнал до полуфиналите на престижния турнир за КЕШ – постижение, което и до днес се помни с възхищение.
Само два месеца след като се простихме с друг велик армеец – Димитър Пенев, съдбата отново нанесе тежък удар на „червеното“ семейство.
През 1981 година Джони Велинов бе избран за Футболист №1 на България, доказвайки класата и таланта си не само под рамката, но и като лидер на терена. С кончината на Джони Велинов българският футбол губи не просто изключителен спортист, а истински вдъхновител за поколения играчи и привърженици.
Поклон пред светлата му памет!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванк0-1
17:49 01.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #7, #11
17:49 01.03.2026
3 Димитър Иванков - Митко Талисмана
17:50 01.03.2026
4 Биско Чекмеджето
17:52 01.03.2026
5 БПФ
17:55 01.03.2026
6 Левски 1914
17:56 01.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нашийник
17:59 01.03.2026
9 Дядо Еятола Алй Хаменей
Калинката Терзиев
18:01 01.03.2026
10 Левскар
18:01 01.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 НЕ Е ДЖОНИ С ГЕОРГИ
18:05 01.03.2026
13 А50
18:06 01.03.2026
14 Само Левски
18:07 01.03.2026
15 нема кадри
18:14 01.03.2026
16 Гост
18:15 01.03.2026
17 бай Онзи
18:24 01.03.2026