Хулио Веласкес с исторически рекорд начело на Левски

Триумфът на Левски с 4:3 над Локомотив (София) не само беляза юбилейните 40-и шампионатен мач и 30-та победа на Хулио Веласкес начело на тима, но записа испанеца в историята на „сините“.

За 44-годишния специалист това беше 18-и успех в първенството през настоящия сезон от 23 изиграни двубоя. По този начин Веласкес се превърна в чуждестранния треньор с най-много записани победи в рамките на един сезон за клуба.

Роденият в Саламанка наставник изпревари в тази класация Делио Роси. През 2017/18 италианецът постигна 17 успеха в първенството начело на Левски. Като цяло той води тима от „Герена“ в общо 42 двубоя, в които регистрира 23 победи, 11 равенства и 10 загуби.

Хулио Веласкес от своя страна вече има 53 срещи начело на Левски, в които е регистрирал 30 победи, 13 равенства и 10 загуби.

Испанецът е значително по-успешен от италианеца в евротурнирите. Роси е с една победа и една загуба, докато Веласкес е с два успеха, три ремита и три поражения.

Единственото предимство на Делио Роси е в турнира за Купата на България, където достигна до финал, но загуби от Славия след дузпи. Настоящият треньор на Левски пък два пъти отпадна на четвъртфиналите.