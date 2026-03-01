Новини
Хорхе Сампаоли – майсторът на неустойките: 25 милиона долара за десетилетие без титли

1 Март, 2026 16:28

Атлетико Минейро го освободи само три кръга след старта на новия сезон

Хорхе Сампаоли – майсторът на неустойките: 25 милиона долара за десетилетие без титли - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аржентинският футболен стратег Хорхе Сампаоли отново остана без ангажимент, след като Атлетико Минейро го освободи само три кръга след старта на новия сезон в Бразилия. Любопитното е, че това се случва едва пет месеца след неговото завръщане начело на отбора от Бело Оризонте.

През последните десет години Сампаоли не може да се похвали с особено впечатляваща колекция от трофеи. Единствената му значима титла за този период е първенството на щата Минас Жерайс, спечелено с Атлетико Минейро през 2020 година. Въпреки това, аржентинецът остави следа и в други клубове – изведе Севиля до четвъртото място в Ла Лига, донесе сребърни медали на Сантос и Олимпик Марсилия, както и бронзово отличие с Атлетико Минейро.

Въпреки тези постижения, нито един от проектите му не бе доведен до успешен край – всички приключиха с преждевременна раздяла. И тук идва най-любопитната част: Сампаоли се превърна в истински специалист по неустойките. Само от компенсации за предсрочно прекратени договори, той е натрупал внушителната сума от 25 милиона долара за последното десетилетие – доход, за който повечето треньори могат само да мечтаят, дори и след двайсет години труд в професията. Така, макар и без големи трофеи, Сампаоли се утвърди като един от най-добре платените наставници, когато става дума за неустойки.


