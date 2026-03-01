Хорхе Сампаоли – майсторът на неустойките: 25 милиона долара за десетилетие без титли

Аржентинският футболен стратег Хорхе Сампаоли отново остана без ангажимент, след като Атлетико Минейро го освободи само три кръга след старта на новия сезон в Бразилия. Любопитното е, че това се случва едва пет месеца след неговото завръщане начело на отбора от Бело Оризонте.

През последните десет години Сампаоли не може да се похвали с особено впечатляваща колекция от трофеи. Единствената му значима титла за този период е първенството на щата Минас Жерайс, спечелено с Атлетико Минейро през 2020 година. Въпреки това, аржентинецът остави следа и в други клубове – изведе Севиля до четвъртото място в Ла Лига, донесе сребърни медали на Сантос и Олимпик Марсилия, както и бронзово отличие с Атлетико Минейро.

Въпреки тези постижения, нито един от проектите му не бе доведен до успешен край – всички приключиха с преждевременна раздяла. И тук идва най-любопитната част: Сампаоли се превърна в истински специалист по неустойките. Само от компенсации за предсрочно прекратени договори, той е натрупал внушителната сума от 25 милиона долара за последното десетилетие – доход, за който повечето треньори могат само да мечтаят, дори и след двайсет години труд в професията. Така, макар и без големи трофеи, Сампаоли се утвърди като един от най-добре платените наставници, когато става дума за неустойки.