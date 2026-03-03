Новини
Валери Найденов пред ФАКТИ: Нещата са много сериозни. Не е известно колко ядрени бомби има Израел (ВИДЕО)

3 Март, 2026 14:44 2 147 25

От своя страна от 30 години Иран също има своя ядрена програма и разработва собствена атомна бомба

Валери Найденов пред ФАКТИ: Нещата са много сериозни. Не е известно колко ядрени бомби има Израел (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нещата са много сериозни. Не е известно колко ядрени бомби има Израел.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов. Така той коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток, породено от ударите на Израел и САЩ срещу режима на аятоласите.

Той посочи, че ситуацията е много сериозна. Много наблюдатели се опасяват, че Израел може да прибегне до използването на ядрено оръжие. Той има 5 подводници. Всяка от тях носи 6 ракети "Томахоук" с ядрени заряди.

Чувал съм, че Израел има между 200 и 500 ядрени бомби. От своя страна от 30 години Иран също има своя ядрена програма и разработва собствена атомна бомба. Техеран има достатъчно уран да създаде мръсни бомби, които могат да създадат също много проблеми

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Юса срещу Иран е

    3 1 Отговор
    както севера срещу югът . Лъха патриотизъм. Война 2 часа посред нощ. От 03:00 до 05:00.

    Коментиран от #21

    14:48 03.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТОВА Е ЯСНО ЧЕ

    15 1 Отговор
    Ситуацията е сложна и това го писах преди три дни. Ако имат ядрени бомби ние Европа и близкият изток сме обречени САЩА ТРЪМПАКА СА ДАЛЕКО. Е каза го не е ако имат а колко.

    14:49 03.03.2026

  • 4 Въпроса е

    42 3 Отговор
    Въпроса е защо Израел има ядрени бомби. Къде е световната общност и защо не задават този въпрос включително и ей този чаляк

    Коментиран от #10

    14:49 03.03.2026

  • 5 Лилава Жена

    4 1 Отговор
    Ако днес си смесица от Британски Карагьоз и Жена Полицайка Атинянка имаш огромен шанс да бъдеш Извън матрицата страничен наблюдател

    14:49 03.03.2026

  • 6 Адрес 4000

    7 4 Отговор
    Този нали беше Тръмпист преди време!
    Или Матушка Рус в сърцето взима превес?

    14:50 03.03.2026

  • 7 отстрани погледнато

    5 15 Отговор
    Израел има легенда за свои ядрени бомби от доста десетилетия нелегално и с американска подкрепа не му се е налагало да заплашва света, (за сравнение с Д.Медведев).
    Дано след унищожаване съоръжението за подземното обогатяване на уран в Иран, иранците нямат концентрат за ядрена бомба.

    Коментиран от #11, #23

    14:51 03.03.2026

  • 8 ха ха

    11 1 Отговор
    що бе , нямали да сте горди че са ви затрили вашите идоли заради които ни грабите и унищожавате

    14:52 03.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 комунделите

    14 6 Отговор

    До коментар #7 от "отстрани погледнато":

    са по опасни те без бомби опоскаха България

    Коментиран от #24

    14:54 03.03.2026

  • 12 Грозната истина

    3 3 Отговор
    Тоя дядка чувал на пейката в парка ли чу за бомбите

    15:02 03.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    В Люлин има Булевард "Президент Линкълн". Бившето ТМТ "Сталин", сега се казва "Хенри Форд". Скоро Цариградско шосе ще се казва бул. "Президент Тръмп".

    Коментиран от #17

    15:06 03.03.2026

  • 14 Ако знаеш

    1 0 Отговор
    какво?

    15:11 03.03.2026

  • 15 Госあ

    7 2 Отговор
    Гениалните ч@ф@ди така и не можаха сами да си направят ядрено оръжие ! Французите започнаха ядрената им програма, но далновидно я спряха. Мошетата дори не можаха да я завършат и краварника им даде в ръцете ядрено оръжие ! Русия и Китай трябваше да дадат на Иран !

    15:21 03.03.2026

  • 16 българин

    10 0 Отговор
    Да израел има ядрено оръжие! Защо не се споменава в нашите "МЕДИИ"?
    Ей СЛАГАЧи джурналя - ВИЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРИ , а продажници!

    Коментиран от #19

    15:22 03.03.2026

  • 17 трънче

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    За празнично ободрение , никога да не се наложи да бъде преименувано в самбул сокак,

    15:24 03.03.2026

  • 18 БЪЛГАРИН - 3-ти март е!

    8 0 Отговор
    Да израел има ядрено оръжие! Защо не се споменава в нашите "МЕДИИ"?
    Ей СЛАГАЧи джурналя - ВИЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРИ , а продажници!

    15:24 03.03.2026

  • 19 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "българин":

    от иран до БГ територията 2000 км.... Когато евреите думнат по Иран с атома и южняка докара радиацията тука нашите продажници пак ще се бият в гърдите как сме спаси ли евреите от сапуна, ама радиацията ще си бъде тука... Така мисля аз....

    15:31 03.03.2026

  • 20 Мишел

    0 1 Отговор
    Израел има 90 ядрени оръжия, толкова, колкото му трябват, за да респектира морето от араби наоколо. Израел не смята да се меси на големите ядрени сили.
    Ако Иран създаде свои ядрени оръжия, бройката на ЯО на Израел ще скочи.

    15:39 03.03.2026

  • 21 иван костов

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Юса срещу Иран е":

    Единият самолетоносач се готви да бяга!🤣 Дано не го изпуснат!

    15:45 03.03.2026

  • 22 нннн

    4 0 Отговор
    Тръмп се е объркал. Вместо да атакува Израел, който има незаконно атомни бомби, бомбардира Иран, който няма.

    15:54 03.03.2026

  • 23 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "отстрани погледнато":

    така казано има нужда да бъдат отрезвявани божиите деца отвреме навреме,ама вече е необходимо да идат при него лично да ги съветва,щот дотягат

    15:54 03.03.2026

  • 24 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "комунделите":

    Огледай се и ще установиш, че практически цялата промишленост, образование , наука, култура...на България е създадена при комунистите, които според теб опоскаха България.
    Тези, които опоскаха България, само се наричаха комунисти. За една нощ те станаха демократи, за да могат да откраднат това, което създадоха комунистите. Затова сега живеем в гроб на България.

    16:01 03.03.2026

  • 25 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    И къв резултат дади бе глъм?

    16:13 03.03.2026

