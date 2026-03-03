Валери Найденов пред ФАКТИ: Нещата са много сериозни. Не е известно колко ядрени бомби има Израел (ВИДЕО)

Нещата са много сериозни. Не е известно колко ядрени бомби има Израел.
Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов. Така той коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток, породено от ударите на Израел и САЩ срещу режима на аятоласите.
Той посочи, че ситуацията е много сериозна. Много наблюдатели се опасяват, че Израел може да прибегне до използването на ядрено оръжие. Той има 5 подводници. Всяка от тях носи 6 ракети "Томахоук" с ядрени заряди.
Чувал съм, че Израел има между 200 и 500 ядрени бомби. От своя страна от 30 години Иран също има своя ядрена програма и разработва собствена атомна бомба. Техеран има достатъчно уран да създаде мръсни бомби, които могат да създадат също много проблеми
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Юса срещу Иран е
Коментиран от #21
14:48 03.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ТОВА Е ЯСНО ЧЕ
14:49 03.03.2026
4 Въпроса е
Коментиран от #10
14:49 03.03.2026
5 Лилава Жена
14:49 03.03.2026
6 Адрес 4000
Или Матушка Рус в сърцето взима превес?
14:50 03.03.2026
7 отстрани погледнато
Дано след унищожаване съоръжението за подземното обогатяване на уран в Иран, иранците нямат концентрат за ядрена бомба.
Коментиран от #11, #23
14:51 03.03.2026
8 ха ха
14:52 03.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 комунделите
До коментар #7 от "отстрани погледнато":са по опасни те без бомби опоскаха България
Коментиран от #24
14:54 03.03.2026
12 Грозната истина
15:02 03.03.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
15:06 03.03.2026
14 Ако знаеш
15:11 03.03.2026
15 Госあ
15:21 03.03.2026
16 българин
Ей СЛАГАЧи джурналя - ВИЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРИ , а продажници!
Коментиран от #19
15:22 03.03.2026
17 трънче
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":За празнично ободрение , никога да не се наложи да бъде преименувано в самбул сокак,
15:24 03.03.2026
18 БЪЛГАРИН - 3-ти март е!
Ей СЛАГАЧи джурналя - ВИЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРИ , а продажници!
15:24 03.03.2026
19 Европеец
До коментар #16 от "българин":от иран до БГ територията 2000 км.... Когато евреите думнат по Иран с атома и южняка докара радиацията тука нашите продажници пак ще се бият в гърдите как сме спаси ли евреите от сапуна, ама радиацията ще си бъде тука... Така мисля аз....
15:31 03.03.2026
20 Мишел
Ако Иран създаде свои ядрени оръжия, бройката на ЯО на Израел ще скочи.
15:39 03.03.2026
21 иван костов
До коментар #1 от "Юса срещу Иран е":Единият самолетоносач се готви да бяга!🤣 Дано не го изпуснат!
15:45 03.03.2026
22 нннн
15:54 03.03.2026
23 си пън
До коментар #7 от "отстрани погледнато":така казано има нужда да бъдат отрезвявани божиите деца отвреме навреме,ама вече е необходимо да идат при него лично да ги съветва,щот дотягат
15:54 03.03.2026
24 Мишел
До коментар #11 от "комунделите":Огледай се и ще установиш, че практически цялата промишленост, образование , наука, култура...на България е създадена при комунистите, които според теб опоскаха България.
Тези, които опоскаха България, само се наричаха комунисти. За една нощ те станаха демократи, за да могат да откраднат това, което създадоха комунистите. Затова сега живеем в гроб на България.
16:01 03.03.2026
25 Хохо Бохо
16:13 03.03.2026