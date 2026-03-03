Валери Найденов пред ФАКТИ: Нещата са много сериозни. Не е известно колко ядрени бомби има Израел (ВИДЕО)

Нещата са много сериозни. Не е известно колко ядрени бомби има Израел.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов. Така той коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток, породено от ударите на Израел и САЩ срещу режима на аятоласите.

Той посочи, че ситуацията е много сериозна. Много наблюдатели се опасяват, че Израел може да прибегне до използването на ядрено оръжие. Той има 5 подводници. Всяка от тях носи 6 ракети "Томахоук" с ядрени заряди.

Чувал съм, че Израел има между 200 и 500 ядрени бомби. От своя страна от 30 години Иран също има своя ядрена програма и разработва собствена атомна бомба. Техеран има достатъчно уран да създаде мръсни бомби, които могат да създадат също много проблеми

