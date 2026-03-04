Руски тенисисти преминаха през изпитание заради кризата в Близкия изток

Вълнуваща одисея преживяха тримата водещи руски тенисисти – Даниил Медведев, Андрей Рубльов и Карен Хачанов, които бяха принудени да напуснат Дубай по необичаен начин.

След като въздушното пространство над региона бе затворено заради ескалиращото напрежение в Близкия изток, звездите на световния тенис се оказаха блокирани в емирството след участието си в престижния турнир.

По информация, потвърдена от майката на Медведев пред руската агенция РИА Новости, тримата спортисти са предприели алтернативен маршрут, за да продължат към следващата си дестинация. Те са прекосили границата към съседен Оман по суша – истинско приключение, достойно за филмов сценарий. В Оман руските асове са се качили на специално организиран полет до Истанбул, Турция. Оттам пътят им продължава към Съединените щати, където ги очаква едно от най-значимите събития в тенис календара – турнирът в Индиън Уелс.