Новини
Спорт »
Тенис »
Руски тенисисти преминаха през изпитание заради кризата в Близкия изток

Руски тенисисти преминаха през изпитание заради кризата в Близкия изток

4 Март, 2026 17:06 256 0

  • руски тенисисти -
  • даниил медведев-
  • андрей рубльов -
  • карен хачанов-
  • дубай-
  • близкия изток-
  • иран

Медведев, Рубльов и Хачанов напуснаха Дубай по суша

Руски тенисисти преминаха през изпитание заради кризата в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща одисея преживяха тримата водещи руски тенисисти – Даниил Медведев, Андрей Рубльов и Карен Хачанов, които бяха принудени да напуснат Дубай по необичаен начин.

След като въздушното пространство над региона бе затворено заради ескалиращото напрежение в Близкия изток, звездите на световния тенис се оказаха блокирани в емирството след участието си в престижния турнир.

По информация, потвърдена от майката на Медведев пред руската агенция РИА Новости, тримата спортисти са предприели алтернативен маршрут, за да продължат към следващата си дестинация. Те са прекосили границата към съседен Оман по суша – истинско приключение, достойно за филмов сценарий. В Оман руските асове са се качили на специално организиран полет до Истанбул, Турция. Оттам пътят им продължава към Съединените щати, където ги очаква едно от най-значимите събития в тенис календара – турнирът в Индиън Уелс.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове