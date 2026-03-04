Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул с исторически антирекорд

Ливърпул с исторически антирекорд

4 Март, 2026 19:41 509 0

  • ливърпул-
  • уулвърхемптън-
  • висша лига-
  • футбол-
  • свят

Пети път губи след гол в добавеното време във Висшата лига

Ливърпул с исторически антирекорд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул преживя истински кошмар на стадион „Молиню“, след като допусна драматична загуба с 1:2 от Уулвърхемптън в 29-ия кръг на английската Висша лига. Мърсисайдци отново се препънаха в последните секунди – този път Андре донесе победата на „вълците“ с попадение след рикошет в четвъртата минута на добавеното време, оставяйки гостите без отговор.

Това поражение не е просто поредното разочарование за Ливърпул през сезона – то бележи антирекорд в историята на Висшата лига. За пети път през настоящата кампания „червените“ губят мач след гол, реализиран след изтичането на редовните 90 минути – нещо, което досега не се е случвало на нито един отбор в елита на английския футбол. Списъкът с драматични загуби за Ливърпул през този сезон вече е дълъг: Манчестър Сити (1:2) в 25-ия кръг, Борнемут (2:3) в 23-тия, Челси (1:2) в седмия и Кристъл Палас (1:2) в шестия кръг. Всеки от тези мачове завърши с горчив привкус за тима от „Анфийлд“, който сякаш е преследван от лоша орис в заключителните минути.

След последния си неуспех Ливърпул се смъкна до петата позиция във временното класиране, като активът им е 48 точки. Въпреки триумфа, Уулвърхемптън продължава да се бори за оцеляване, заемайки последното 20-о място с едва 16 точки.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове