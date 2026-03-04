Ливърпул с исторически антирекорд

Ливърпул преживя истински кошмар на стадион „Молиню“, след като допусна драматична загуба с 1:2 от Уулвърхемптън в 29-ия кръг на английската Висша лига. Мърсисайдци отново се препънаха в последните секунди – този път Андре донесе победата на „вълците“ с попадение след рикошет в четвъртата минута на добавеното време, оставяйки гостите без отговор.

Това поражение не е просто поредното разочарование за Ливърпул през сезона – то бележи антирекорд в историята на Висшата лига. За пети път през настоящата кампания „червените“ губят мач след гол, реализиран след изтичането на редовните 90 минути – нещо, което досега не се е случвало на нито един отбор в елита на английския футбол. Списъкът с драматични загуби за Ливърпул през този сезон вече е дълъг: Манчестър Сити (1:2) в 25-ия кръг, Борнемут (2:3) в 23-тия, Челси (1:2) в седмия и Кристъл Палас (1:2) в шестия кръг. Всеки от тези мачове завърши с горчив привкус за тима от „Анфийлд“, който сякаш е преследван от лоша орис в заключителните минути.

След последния си неуспех Ливърпул се смъкна до петата позиция във временното класиране, като активът им е 48 точки. Въпреки триумфа, Уулвърхемптън продължава да се бори за оцеляване, заемайки последното 20-о място с едва 16 точки.