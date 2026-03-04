Марин Петков блести сред звездите в Саудитската Про Лига

Българският футболен талант Марин Петков, който изгря от школата на Левски и в момента защитава цветовете на Ал Таавун, се нареди сред най-ярките имена в Саудитската Про Лига – първенството, където играят легенди като Кристиано Роналдо и Карим Бензема. 22-годишният национал направи истински фурор през февруари, като записа първия си гол за новия си клуб.

В зрелищния двубой срещу Ал Кадисия, завършил 1:1, Петков се разписа с изключително технично изпълнение от пряк свободен удар, оставяйки безпомощен вратаря на съперника. Освен попадението, българинът се отличи и с първата си асистенция за Ал Таавун, а впечатляващото му представяне му донесе и приза "Играч на мача".

Постиженията на Марин Петков не останаха незабелязани – той заслужено намери място в престижния "Отбор на седмицата" на Саудитската Про Лига, редом до световни футболни величия. Това признание е поредното доказателство за възходящата форма на младия българин и за бързата му адаптация към елитното ниво на арабския футбол.