Диана Дамянова за партията на Радев: Не съм виждала толкова лоша политическа реклама

Днес изтече срока за регистрация на политическите сили в ЦИК за предсрочните избори на 19 април. Най-очаквана поява бе как още несформираната формация на Румен Радев ще се яви на вота. Вече е ясна коалицията от партии, които ще бъдат използвани от сочения от социолозите за победител. Предстои официалният старт на кампанията, която отдавна вече върви в социалните медии. И всичко това на фона на рязко влошена международна среда за сигурност и опити на служебното правителство да се справи с различни текущи проблеми и да смени фигурите в различни етажи на властта, обобщи "Евронюз".
Новият политически проект е нова стока на пазара, а когато имаш нова стока на пазара трябва да се занимаваш с две простички неща – едното е да разкажеш какво има вътре в стоката, а второто- да я опаковаш така, че хората да я харесат. Сапунът на Радев е опакова ужасяващо, заглавието е регресивно ретроградно и наистина е безумно. Картината около него пък предизвиква масов потрес. Това каза в ефира на Euronews PrimeTime политическият анализатор Диана Дамянова.
Вероятно със зеленото авторите са искали да изобразят това, че е военен, а със скучния шрифт да кажат, че ще сложи ред в нещата, но истината е, че подобен начин на сервиране на стоката на политическия пазар отрязва моментално краката на връзката със всеки под 45 години.
Според Дамянова социологическите изследвания, които излизат през последните седмици, са по-скоро пропаганда отколкото социология.
„Тези проучвания му даваха много сериозна подкрепа и сред младите хора. За да разговаряш с младите обаче, ти трябва да говориш на техния език. Радев от една страна мълчи, а от друга страна, предлага една визия и заглавие, които са истински ретроградни в буквалния смисъл.
Аз наистина не съм виждала толкова лоша политическа реклама в страната през последните 30 години. В този смисъл напълно разбирам Десислава Радева, която някак снощи се разграничи от него по доста решителен начин, защото тя все пак е един от нас. Тя е от хората, които работят в рекламата и комуникациите“, коментира още Диана Дамянова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе
Коментиран от #43
09:05 05.03.2026
2 Батето
Коментиран от #44
09:06 05.03.2026
3 Сталин
09:07 05.03.2026
4 Олигарсите зад Мунчо Решетников
Коментиран от #42
09:07 05.03.2026
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #8
09:07 05.03.2026
6 Каменов
09:07 05.03.2026
7 Сталин
09:08 05.03.2026
8 Сталин
До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":С Гроб ще се развивате само към гробищата
09:09 05.03.2026
9 Срам
09:10 05.03.2026
10 Да, ама не
09:10 05.03.2026
11 Да попитам ?
Коментиран от #16
09:10 05.03.2026
12 Кику Строраро
09:11 05.03.2026
13 А днес АЛФА РИСЪРЧ му даде
09:11 05.03.2026
14 Амииииии
09:13 05.03.2026
15 Верно ли
09:13 05.03.2026
16 Верно ли
До коментар #11 от "Да попитам ?":Не, тая е на Петроханската групировка
09:14 05.03.2026
17 Кику Строраро
09:14 05.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ггнтг
09:17 05.03.2026
20 Таз
09:17 05.03.2026
21 Кику Строраро
09:18 05.03.2026
22 Радев не е виновен
09:18 05.03.2026
23 Кьоркютюк
09:18 05.03.2026
24 Какво да се очаква от...
09:20 05.03.2026
25 пешо
09:21 05.03.2026
26 Отвратен
09:21 05.03.2026
27 Пфуууу
09:22 05.03.2026
28 Не на факти
09:23 05.03.2026
29 80%-тен Д Бил
09:23 05.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Александър 3
09:27 05.03.2026
32 кой му дреме
за мене копейко рублев винаги ще си е руски генерал
🇷🇺👍
Коментиран от #35, #38
09:27 05.03.2026
33 батковски
09:28 05.03.2026
34 провинциалист
09:28 05.03.2026
35 дойде му от пропагандата
До коментар #32 от "кой му дреме":за да прилъже някой проевропеец да гласува за него.
09:29 05.03.2026
36 Трол
09:32 05.03.2026
37 Абе
09:34 05.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Да завършиш команден курс
До коментар #38 от "провинциалист":Да завършиш команден курс в американска военна академия не те прави да изглеждаш като натовски генерал.
Коментиран от #49
09:39 05.03.2026
40 Кабамилионеров
09:39 05.03.2026
41 батвесо
09:40 05.03.2026
42 нема
До коментар #4 от "Олигарсите зад Мунчо Решетников":копейки брат за рреклама.А и таз война ,то и на путин е ред и му дреме кой ще кърпи чорапите на военния льотчик.ТО и жена му я нема вече в схемата
09:41 05.03.2026
43 Да да
До коментар #1 от "А бе":Величие , партията на народа .
09:43 05.03.2026
44 А бе
До коментар #2 от "Батето":Аз така и не мога да преценя тя ли е или той. Нещо като дедо брижит е.
09:44 05.03.2026
45 Кику Строраро
09:46 05.03.2026
46 Дзак
09:50 05.03.2026
47 МИ КАКВО ДА ПРАВИ
09:53 05.03.2026
48 Пенчо Каравелов
09:54 05.03.2026
49 провинциалист
До коментар #39 от "Да завършиш команден курс":Гугъл каза: "Понятието „натовски генерал“ няма официална законова дефиниция, а се използва в публичното пространство за описване на високопоставен военен офицер от държава членка на НАТО."
09:55 05.03.2026
50 Диан Дамянов
09:56 05.03.2026
51 хаос
09:56 05.03.2026
52 виктория
10:00 05.03.2026
53 Има всякакъв
10:04 05.03.2026
54 Георгиев
Колкото за Радева, твърде късно си показа рогата и амбициите. Очаквам, чрез Безуханова и НПО на Сорос у нас, да се появи нов политически проект, с дейното място на Радева в него. И да знаете - тя го ползва два мандата за влизане в очите на хората у нас, сред жените, а и не само - в политическите елити. Той я води къде ли не, запозна я с доста политици в Европа. Там я виждам. След развода след месеци, тя ще търси и политическа реализация. Повярва си.
10:09 05.03.2026
55 Перничанина
Дърта,крадлива и злобна!
10:18 05.03.2026
56 Българин
10:20 05.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ужас
10:31 05.03.2026
59 Тоя гущер
10:34 05.03.2026
60 Ха ха
10:36 05.03.2026
61 9689
10:48 05.03.2026