Диана Дамянова за партията на Радев: Не съм виждала толкова лоша политическа реклама

Днес изтече срока за регистрация на политическите сили в ЦИК за предсрочните избори на 19 април. Най-очаквана поява бе как още несформираната формация на Румен Радев ще се яви на вота. Вече е ясна коалицията от партии, които ще бъдат използвани от сочения от социолозите за победител. Предстои официалният старт на кампанията, която отдавна вече върви в социалните медии. И всичко това на фона на рязко влошена международна среда за сигурност и опити на служебното правителство да се справи с различни текущи проблеми и да смени фигурите в различни етажи на властта, обобщи "Евронюз".

Новият политически проект е нова стока на пазара, а когато имаш нова стока на пазара трябва да се занимаваш с две простички неща – едното е да разкажеш какво има вътре в стоката, а второто- да я опаковаш така, че хората да я харесат. Сапунът на Радев е опакова ужасяващо, заглавието е регресивно ретроградно и наистина е безумно. Картината около него пък предизвиква масов потрес. Това каза в ефира на Euronews PrimeTime политическият анализатор Диана Дамянова.

Вероятно със зеленото авторите са искали да изобразят това, че е военен, а със скучния шрифт да кажат, че ще сложи ред в нещата, но истината е, че подобен начин на сервиране на стоката на политическия пазар отрязва моментално краката на връзката със всеки под 45 години.

Според Дамянова социологическите изследвания, които излизат през последните седмици, са по-скоро пропаганда отколкото социология.

„Тези проучвания му даваха много сериозна подкрепа и сред младите хора. За да разговаряш с младите обаче, ти трябва да говориш на техния език. Радев от една страна мълчи, а от друга страна, предлага една визия и заглавие, които са истински ретроградни в буквалния смисъл.

Аз наистина не съм виждала толкова лоша политическа реклама в страната през последните 30 години. В този смисъл напълно разбирам Десислава Радева, която някак снощи се разграничи от него по доста решителен начин, защото тя все пак е един от нас. Тя е от хората, които работят в рекламата и комуникациите“, коментира още Диана Дамянова.