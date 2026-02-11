Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Нова тежка контузия на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Нова тежка контузия на Олимпийските игри в Милано-Кортина

11 Февруари, 2026 13:01 1 112 0

  • кам болтън-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада 2026-
  • инцидент-
  • спорт

Спортистът е почувствал болка в понеделник, но не е потърсил лечение до следващия ден

Нова тежка контузия на Олимпийските игри в Милано-Кортина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австралиецът Кам Болтън е бил откаран в болница с две фрактури на шийните прешлени, получени при падане по време на тренировка по сноуборд крос преди участието му на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщи ESPN.

Спортистът е почувствал болка в понеделник, но не е потърсил лечение до следващия ден. Той е транспортиран с хеликоптер до болницата за допълнително лечение, след като рентгенови снимки са разкрили фрактури.

35-годишният Болтън трябваше да участва на четвъртите си Игри след Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. Той е сребърен медалист в смесеното състезание сноуборд крос на Световното първенство през 2025 година.

Индивидуалното състезание на Олимпийските игри е насрочено за 12 февруари, а смесеното състезание - за 15 февруари.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове