Кристиано Роналдо подкрепи Линдзи Вон след драмата в Кортина

25 Февруари, 2026 06:45 831 2

„Легендите винаги се изправят“ е посланието на португалеца

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиано Роналдо отправи силно послание на подкрепа към Линдзи Вон след тежкия ѝ инцидент по време на спускането в рамките на Милано–Кортина 2026.

Звездата на Ал Насър коментира последната публикация на американската скиорка с думите: „Легендите винаги се изправят. Продължавай да се бориш“, демонстрирайки солидарност между двама от най-големите шампиони в световния спорт.

Вон разкри шокиращи подробности за падането си на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина. След две седмици пълна неподвижност тя е признала, че дори е съществувал риск от ампутация на крака ѝ. Вече изписана от болницата и преместена в хотел за продължаване на възстановяването, легендарната скиорка е направила първата крачка към дълъг и тежък процес на рехабилитация.


Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Линдзи Вон

    1 0 Отговор
    Ще участва в Летните и Зимните параолимпийски игри като инвалид

    07:45 25.02.2026

  • 2 Трътлю

    0 0 Отговор
    Аз едно време тези игри само заради паданията ги гледах. Сега отдавна нямам време за тях.

    08:01 25.02.2026

