Кристиано Роналдо подкрепи Линдзи Вон след драмата в Кортина

Кристиано Роналдо отправи силно послание на подкрепа към Линдзи Вон след тежкия ѝ инцидент по време на спускането в рамките на Милано–Кортина 2026.

Звездата на Ал Насър коментира последната публикация на американската скиорка с думите: „Легендите винаги се изправят. Продължавай да се бориш“, демонстрирайки солидарност между двама от най-големите шампиони в световния спорт.

Вон разкри шокиращи подробности за падането си на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина. След две седмици пълна неподвижност тя е признала, че дори е съществувал риск от ампутация на крака ѝ. Вече изписана от болницата и преместена в хотел за продължаване на възстановяването, легендарната скиорка е направила първата крачка към дълъг и тежък процес на рехабилитация.