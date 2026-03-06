Волейболният Мондиал вече ще носи ново име: FIVB въвежда историческа промяна

Международната федерация по волейбол (FIVB) официално обяви, че най-престижният турнир в този спорт ще носи ново име – Световна купа по волейбол. Решението бе взето от административния борд на FIVB и бележи значителна стъпка към модернизацията и глобалното позициониране на волейбола.

От 2027 година нататък, когато мъжете ще се състезават в Полша, а дамите – в Канада и САЩ, турнирът ще бъде познат като Световна купа по волейбол. Новото наименование цели да изведе събитието на още по-високо ниво, като го постави редом до най-елитните спортни форуми в света. FIVB залага на силен маркетингов ефект и по-ясна идентичност, която да улесни разпознаваемостта сред фенове, състезатели и спонсори по цялото земно кълбо.

В последните години FIVB предприе редица реформи, за да отговори на нарастващата популярност на волейбола. След последното издание на световното първенство през 2025 година, в което участваха 32 отбора при мъжете и жените, бе решено турнирът да се провежда на всеки две години, вместо на четири. Форматът обаче остава непроменен – отборите ще бъдат разпределени в групи, след което ще се играят директни елиминации. Мачовете ще се провеждат в различни градове на страните-домакини, което ще даде възможност на още повече фенове да се докоснат до магията на световния волейбол.

Още една важна новост: Световната купа ще се превърне в ключов квалификационен турнир за Олимпиадата. През 2027 година трите най-добре класирани отбора, които все още не са си осигурили място на Игрите в Лос Анджелис 2028, ще получат директни квоти за участие.

С тази промяна FIVB демонстрира стремежа си да изведе волейбола на ново ниво – с по-ясна идентичност, по-голяма глобална видимост и още по-силна връзка с почитателите на спорта. Световната купа по волейбол обещава да се превърне в истински празник за всички, които обичат динамиката, емоцията и красотата на този спорт.