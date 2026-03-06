Новини
Спорт »
Волейбол »
Волейболният Мондиал вече ще носи ново име: FIVB въвежда историческа промяна

Волейболният Мондиал вече ще носи ново име: FIVB въвежда историческа промяна

6 Март, 2026 17:04 552 1

Надпреварата ще се нарича Световна купа

Волейболният Мондиал вече ще носи ново име: FIVB въвежда историческа промяна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Международната федерация по волейбол (FIVB) официално обяви, че най-престижният турнир в този спорт ще носи ново име – Световна купа по волейбол. Решението бе взето от административния борд на FIVB и бележи значителна стъпка към модернизацията и глобалното позициониране на волейбола.

От 2027 година нататък, когато мъжете ще се състезават в Полша, а дамите – в Канада и САЩ, турнирът ще бъде познат като Световна купа по волейбол. Новото наименование цели да изведе събитието на още по-високо ниво, като го постави редом до най-елитните спортни форуми в света. FIVB залага на силен маркетингов ефект и по-ясна идентичност, която да улесни разпознаваемостта сред фенове, състезатели и спонсори по цялото земно кълбо.

В последните години FIVB предприе редица реформи, за да отговори на нарастващата популярност на волейбола. След последното издание на световното първенство през 2025 година, в което участваха 32 отбора при мъжете и жените, бе решено турнирът да се провежда на всеки две години, вместо на четири. Форматът обаче остава непроменен – отборите ще бъдат разпределени в групи, след което ще се играят директни елиминации. Мачовете ще се провеждат в различни градове на страните-домакини, което ще даде възможност на още повече фенове да се докоснат до магията на световния волейбол.

Още една важна новост: Световната купа ще се превърне в ключов квалификационен турнир за Олимпиадата. През 2027 година трите най-добре класирани отбора, които все още не са си осигурили място на Игрите в Лос Анджелис 2028, ще получат директни квоти за участие.

С тази промяна FIVB демонстрира стремежа си да изведе волейбола на ново ниво – с по-ясна идентичност, по-голяма глобална видимост и още по-силна връзка с почитателите на спорта. Световната купа по волейбол обещава да се превърне в истински празник за всички, които обичат динамиката, емоцията и красотата на този спорт.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емоционална статия

    0 0 Отговор
    Обяснете, все пак, как промяната на наименованието, ще доведе до тези цели.

    17:55 06.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове