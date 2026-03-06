Барселона и Реал Мадрид няма да се включат в инициатива на Ла Лига

Испанската футболна лига подготвя истински празник за феновете на носталгията – между 10 и 13 април ще се проведе първият по рода си „RetroMatchday“. В рамките на тази специална инициатива, цели 38 отбора от Ла Лига и Сегунда ще излязат на терена, облечени в емблематични екипи, вдъхновени от славното си минало. Дори съдиите ще се включат в ретро вълната, носейки специално подготвени униформи, а телевизионните излъчвания ще бъдат украсени с графики в духа на отминалите десетилетия.

Официалното представяне на уникалните екипи ще се състои на 19 март по време на престижната Седмица на модата в Мадрид, където футболът и стилът ще се срещнат на една сцена.

Въпреки ентусиазма около инициативата, двата най-големи испански гранда – Барселона и Реал Мадрид – няма да вземат участие в ретро кръга. Каталунците са възпрепятствани от технически затруднения, които не им позволяват да произведат и сертифицират своите ретро екипи навреме за този сезон. Въпреки това, от клуба уверяват, че ще се включат в следващото издание на кампанията. Реал Мадрид, заедно с Райо Валекано и Хетафе, изобщо не са се присъединили към проекта, без да посочат конкретни причини.