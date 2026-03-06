Новини
Левски с най-солени глоби след междинния кръг в Първа лига

6 Март, 2026 21:26 358 1

Славия трябва да заплати 2709.85 евро

Левски с най-солени глоби след междинния кръг в Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз излезе с решение за санкциите след изиграването на срещите от 24-ия кръг на efbet Лига.

Левски трябва да заплати 4755.01 евро, като и да възстанови щетите по стадион "Хювефарма Арена" в Разград. Славия е с обща санкция от 2709.85 евро.

Санкции ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За използване на нерегламентирани електронни устройства, на основание чл. 21, ал.1, т.2, б. И във връзка с чл. 6, ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Ким Маркус Кристофер Аугустсон – пом.треньор на ПФК „Лудогорец“ Разград с глоба в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ПФК "Левски" гр. София да възстанови щетите на стадион "Хювефарма Арена" гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

След допълнителен доклад на съдията от срещата ФК „Дунав“- ФК „Вихрен“ от 22-ри кръг на ВПЛ, за закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.


  • 1 ТО ЗА ТОВА ТАНАС

    0 0 Отговор
    ПРИКАНВА ВСИЧКИ ВЪВ НЕДЕЛЯ ДА НАПЪЛНЯТ СТАДИОНА. СЛЕД ГЛОБАТА НЯМА ЗА ХАЗАРТА.

    21:34 06.03.2026

