Важните новини във ФАКТИ на 06.03.2026 г.

Микрофон хвана нецензурна реплика на Рая Назарян към депутатите ВИДЕО

Председателят на парламента Рая Назарян бе засечена да обижда народните представители с нецензурна реплика от трибуната на Народното събрание.

Уволняват полицая след тежката катастрофа в Перник

Служителят на реда, който предизвика пътен инцидент на трасето между Перник и София през есента на миналата година, ще бъде окончателно отстранен от системата на МВР. Новината съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на днешния парламентарен контрол, в отговор на въпрос от народния представител Димо Дренчев.

Кърпят дупки по Околовръстния път на София

С повишаването на температурите и подобряването на метеорологичните условия Столична община започна дейности по отстраняване на пътни неравности и „дупки“ по улици и булеварди в града. Ремонтите се извършват чрез запълване на компрометираните участъци с топла асфалтова смес, съобщиха от общинския пресцентър.

Вандализираха български клуб в Битоля

За пореден път маскирани лица вандализират Българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля. Снимки от посегателството бяха разпространени в социалните мрежи. От Външното министерство определиха деянието като „политически спонсорираната нестихваща кампания", посочи dariknews.bg.

Оставиха в ареста двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта на арестант

Окръжният съд в Стара Загора насрочи за 22, 23 и 24 април заседанията по същество по делото срещу двамата полицаи от Казанлък – Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени за смъртта на арестанта Даниел Кескинов, припомни БНТ.

На 7 март “България Еър” ще изпълни чартър до Дубай за блокирани български туристи

Националният превозвач "България Еър" ще изпълни чартърен полет от Дубай до София на 7 март 2026 г., с който ще бъдат прибрани блокирани български туристи. Полетът се организира от туроператорите Бохемия и Абакс и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени.

Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева

Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева.

Съдебни медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил

След становище на съдебните медици по случая "Петрохан", с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на тримата загинали в кемпера до Околчица се освобождават, за да могат близките им да ги погребат. Според разследващите - 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, с по един куршум в главата, след което той се е самоубил. Резултатите от назначената допълните експертиза по случая още не са готови, уточни БНТ.

Ангел Найденов за Иран: Нужен ни е анализ на рисковете и заплахите за България

Ако съдим по изявленията след заседанията на Съвета за сигурност се казва, че няма пряка военна заплаха за страната ни, няма опасност, не сме страна в конфликта и не участваме в него. В този смисъл, съвсем естествено президентът Йотова цитира общата оценка. Така е, но Иран не се интересува от декларации на страните. Вероятно и страните от Персийския залив не възприемат себе си, като участници в конфликта, но са въвлечени в него чрез ударите, които нанася Иран. Това заяви бившият военен министър Ангел Найденов в предаването „Още от деня” по БНТ.

Свидетели спасиха жена, душена и удряна от съпруга си край Сандански

Районната прокуратура в Благоевград внесе в Районен съд – Сандански обвинителен акт срещу 53-годишен мъж за извършени престъпления в условията на домашно насилие спрямо съпругата му, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София.

Полк. Димитър Недялков: За България съществува степен на опасност, тъй като Иран има ракети

"За България съществува степен на опасност, тъй като Иран има ракети, които биха могли да достигнат нашата територия. Българската територия не е съвсем защитена, въпреки гръцката помощ". Това посочи полк. о. р. Димитър Недялков пред bTV.

Юристи: Ролята на МВР и прокуратурата е ключова за честността на изборите

Работата на МВР и прокуратурата е от решаващо значение за провеждането на честни избори в България. Това коментираха юристът Петър Славов и бившият заместник градски прокурор Роман Василев, като подчертаха, че без активни действия срещу купуването на гласове изборният процес може да бъде сериозно компрометиран.

Оставиха в ареста подсъдимия по делото за смъртта на Сияна

Апелативният съд във Велико Търново остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край Телиш загина 12-годишната Сияна.

Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството.

Христо Гаджев: Явно ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща, щом играят ядрената карта

Явно ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща, щом играят "ядрената карта", за да отклонят вниманието“, написа във Фейсбук председателят на комисията по отбрана към Народното събрание Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС). В кулоарите на парламента днес председателят на "Демократи за силна България" - част от "Продължаваме промяната-Демократична България" - Атанас Атанасов, поиска да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност във връзка с инициативата на президента Еманюел Макрон за разширяване на ядрения чадър на Франция върху други европейски държави.

Мащабна акция срещу дрогата в София: Задържани са 25 души, наркотици и 15 000 евро

При двудневна акция са задържани 25 души в София за разпространение на наркотици, съобщиха от МВР. Полицейските действия са проведени на 4-ти и 5 март с участието на служители от секторите „Наркотици“-Столична дирекция на вътрешните работи, „Криминална полиция“ към районните управления, отдел „Специализирани полицейски сили“ и сектор „Кобра“.

След месец разследване: Роднините вече могат да погребат загиналите в трагедията под Околчица

След становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от ОП-Враца, телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев, се освобождават и роднините им могат да ги погребат, научи bTV.

Кризисният щаб: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети

„Имаме отворено въздушно пространство в ОАЕ. Това позволява да се извършват търговски полети. Много страни вече започнаха да извършват евакуация”. Това заяви Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб към МВнР.

Студен душ за пенсионерите: Великденските добавки все още не са сигурни, призна социалният министър

Все още няма решение на служебния кабинет за това дали пенсионерите и социално уязвимите групи ще бъдат подпомогнати финансово преди Великден. Това заяви в Бургас министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той обаче потвърди планираното увеличение на пенсиите от 1 юли тази година със 7,8%.

Служебният кабинет смени и шефа на НАП

Служебното правителство освобождава изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков, считано от 9 март. На негово място се назначава Милена Кръстанова. Решението е от днес и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет, съобщават от БНР.

Антикорупционният фонд и Николай Стайков се разделят

След години съвместна работа пътищата на Антикорупционния фонд и Николай Стайков се разделят. Това съобщиха от неправителствената организация във "Фейсбук".

Eвропрокурор Теодора Георгиева е подала сигнал до министър Андрей Янкулов за оказан натиск и заплахи

В Министерство на правосъдието беше получен сигнал до министър Янкулов от Теодора Георгиева – европейски прокурор от България, „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“. Това съобщават от пресцентъра на правосъдното министерство.

Емил Радев: Възможна е терористична заплаха, трябва да отсяваме мигрантите

С настояване за превантивни мерки българският евродепутат от ГЕРБ и ЕНП Емил Радев изпрати въпроси до Европейската комисия (ЕК) за потенциалния риск от нов мигрантски натиск към Европейския съюз (ЕС) вследствие на ескалацията на напрежението в Близкия изток.

Гюров за бюджета: Когато Мохамед не иска да отиде при планината, планината ще отиде при него

Една седмица преди да излязат във ваканция заради предизборната кампания, парламентът все още не е започнал приемането на удължителния закон на бюджета. Настоящото удължаване изтича на 31 март.