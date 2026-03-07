Борисов за Емил Дечев: Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР? (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Порт Царево. Заедно с него са бившият енергиен министър Жечо Станков, бившият министър на туризма - Мирослав Боршош и кметът на Бургас Димитър Николов, информират от novini.bg.

"Сменили са шефовете на НАП - това е "благодарност" към рекордните приходи от последната година. Явно проходната агенция има отношение към изборите - 14 млрд. лева, 7 милиарда евро повече. А всъщност на тях им трябва за репресии. Ако не беше толкова трагично, щеше да е смешно. Хубавото е, че имат месец и половина."

"Хората, макар и за един месец, ги видях, че освен кариеризъм, освен да сложат своите хора, които видно не стават - това е факт, те всяка седмица правят по една оставка - на вицепремиер, на министър. Как го конструираха това правителство - кой им е бащата, коя им е майката? Откъде намериха тези хора, откъде ги довлякоха?"

"Как за една седмица провериха работата на областните управители, на полицейските началници", попита Борисов.

"Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР (бел. ред. Емил Дечев), все едно е готвен години наред за тази работа. Всячески искат да потопят "Петрохан", от седмици няма информация, а когато беше Дани Митов, искаха всяка седмица да говори."