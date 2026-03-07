Борисов за Емил Дечев: Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР? (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Порт Царево. Заедно с него са бившият енергиен министър Жечо Станков, бившият министър на туризма - Мирослав Боршош и кметът на Бургас Димитър Николов, информират от novini.bg.
"Сменили са шефовете на НАП - това е "благодарност" към рекордните приходи от последната година. Явно проходната агенция има отношение към изборите - 14 млрд. лева, 7 милиарда евро повече. А всъщност на тях им трябва за репресии. Ако не беше толкова трагично, щеше да е смешно. Хубавото е, че имат месец и половина."
"Хората, макар и за един месец, ги видях, че освен кариеризъм, освен да сложат своите хора, които видно не стават - това е факт, те всяка седмица правят по една оставка - на вицепремиер, на министър. Как го конструираха това правителство - кой им е бащата, коя им е майката? Откъде намериха тези хора, откъде ги довлякоха?"
"Как за една седмица провериха работата на областните управители, на полицейските началници", попита Борисов.
"Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР (бел. ред. Емил Дечев), все едно е готвен години наред за тази работа. Всячески искат да потопят "Петрохан", от седмици няма информация, а когато беше Дани Митов, искаха всяка седмица да говори."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Какъв
Коментиран от #20, #30, #31, #34, #37, #60
11:59 07.03.2026
3 Асен Василев
11:59 07.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пръдлив
12:00 07.03.2026
6 Българин
За това, гласувайте разумно, за да си върнем държавността и стабилитета!
Коментиран от #10, #11
12:00 07.03.2026
7 Боруна Лом
12:03 07.03.2026
8 Хмм
12:03 07.03.2026
9 Виж
12:03 07.03.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Българин":Само зависимите и и.дио.тите гласуваме за шайката на банкянския бандит.
12:03 07.03.2026
11 Боруна Лом
До коментар #6 от "Българин":НАЛИ СЕ ШЕГУВАШ?
12:04 07.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дзак
Коментиран от #17, #27
12:05 07.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
До коментар #14 от "Дзак":Е, има и някои дописници, на които са необходими връзки с МВР. Нещо като алиби или индулгенция за мръсотии.
12:07 07.03.2026
18 браво
12:07 07.03.2026
19 Мурка
До коментар #4 от "Дориана":ДОРЕ ВУНДЕРКИНД Е ШЛАНГА -ДЯСНА ЕВРОПЕИСКА ПАРТИЯ С МИТКО КИТКАТА ( МАМА МИЛКА -НЕЩАТЕН ПАРТИЕНСЕКРЕТАР ДЯДО ПАРТИЗАНИНА БАБА ЯТАКА )МИТКО ДЕМОКРАД ВИЖ ШВЕИЦАРСКИ БАНКИ ( ИФ ИС ПОСИБЪЛ)бел НА ПИСАЛИЯТ предните кметове пияница и АГЕНТ НА ДС
12:07 07.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами
12:07 07.03.2026
22 има вече виновни
Коментиран от #65
12:08 07.03.2026
23 Банкята
12:08 07.03.2026
24 БЪРКАШ
Коментиран от #62
12:08 07.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хмм
До коментар #14 от "Дзак":защото МВР урежда фалшифицирането на изборите, помните ли как носеха чували, че помагали
12:09 07.03.2026
28 Той няма
12:09 07.03.2026
29 Чи..киджии, пе е раси, педофили и
Къде му е семейството на Бойко Методиев Борисов като ходи да се кръсти в Черквата като грешен дявол с пет плъста, къде е Христенина Бочко и челядта и съпругата?
Алооуу.🤣🇧🇬
12:09 07.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЧИЧО
Коментиран от #70, #74
12:12 07.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #2 от "Какъв":Генерал лейтенант д-р инж. Бойко Борисов е работил като „РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА“ В ИНСТИТУТА НА МВР. Дали това е работа за п?ост човек? Защитава пред ВАК дисертация по темата „Психо-физическата подготовка на оперативния състав“. Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ!
Коментиран от #39
12:13 07.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "Какъв":В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
12:13 07.03.2026
38 факт
12:15 07.03.2026
39 Хмм
До коментар #34 от "ПРИПОМНЯНЕ":пита се, как се е вредил като е пожарникар
Коментиран от #81
12:16 07.03.2026
40 Ехо
12:16 07.03.2026
41 Онези с пробитите черепи
12:16 07.03.2026
42 Хмм
12:18 07.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Лама Гяуро се е учил от най-добрия
12:19 07.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тея видно за нищо не стават
Коментиран от #54
12:20 07.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 тези бойкови сценки
12:24 07.03.2026
51 Последния Софиянец
До коментар #45 от "Първият Софиянец":Дечо е даунче. Не е за подигравка.
Коментиран от #66
12:24 07.03.2026
52 Поне 3 на 4 българи мили ми Бою
12:25 07.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Да, ние ставаме
До коментар #47 от "Тея видно за нищо не стават":Ставаме за това, с което се занимаваме и не се предлагаме за това, за което не ставаме. Въпрос на реална самооценка.
12:26 07.03.2026
55 Неразбрал
12:26 07.03.2026
56 Хмм
До коментар #46 от "Имаш право да вярваш":никой няма големи очаквания от Радев, само да е по-нормално, да не се теглят заеми от 20 млрд., да не се фалшифицират избори - надписани гласове на ДПС и ГЕРБ, дори на БСП според КС, 40% сгрешени протоколи, празни чували или пълни с вестникарски изрезки, "невалидни" бюлетини, доходи с които всеки да се чувства спокоен, да може да издържа семейството си и да изучи децата си тук в България
12:27 07.03.2026
57 а когато беше Дани Митов,
12:28 07.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 българин
12:30 07.03.2026
60 едникнижник
До коментар #2 от "Какъв":умен по рождение. Продължава с Винету докрай, ти да видиш.....
12:30 07.03.2026
61 Хасковски каунь
12:31 07.03.2026
62 Мурка
До коментар #24 от "БЪРКАШ":СИГУРНО Е МИНАВАЛ ДАСКАЛИТЕ с 200
12:33 07.03.2026
63 Белите брези
12:35 07.03.2026
64 Че последните 36 години
12:35 07.03.2026
65 Мурка
До коментар #22 от "има вече виновни":ДА ТЕ ПИТАМ -МИ ЩО СА БУДА ЛИ
12:35 07.03.2026
66 Първият Софиянец
До коментар #51 от "Последния Софиянец":Пали ли Астрата?
12:37 07.03.2026
67 Хмм
12:37 07.03.2026
68 Аре умирай тулуп
12:39 07.03.2026
69 Данко Харсъзина
12:40 07.03.2026
70 така, де
До коментар #32 от "ЧИЧО":Ами, той си е мутра! Така е свикнал!
12:41 07.03.2026
71 Един дол дренки сте
12:43 07.03.2026
72 Несвързани
12:48 07.03.2026
73 хаха
Мислиш ли, че можеш да го правиш непрекъснато
12:51 07.03.2026
74 Назар
До коментар #32 от "ЧИЧО":Той си играе с топките, чакъджия е.
12:51 07.03.2026
75 Бою е противен атлантик
Коментиран от #78
12:53 07.03.2026
76 Даскала
12:54 07.03.2026
77 Чунка на кратунка
Коментиран от #79
12:54 07.03.2026
78 ГРУ гайтанжиева
До коментар #75 от "Бою е противен атлантик":Агент Буда Тиквоний атлантик ?!?!?! 🤣🤣🤣
Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
Коментиран от #85
12:56 07.03.2026
79 Не помниш ли?
До коментар #77 от "Чунка на кратунка":Министър-председателят Симеон Сакскобургготски го преложи, президентът подписа указа.
12:56 07.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Бою "ядреният чадър"
12:57 07.03.2026
83 Даа...
- Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
- Те са PDF!
- Искат да скрият истината от обществото!
- Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
ППДБ:
- Хайде да гласуване в НС и от ДАНС да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
- Гласуваме ПРОТИВ!
12:58 07.03.2026
84 както
12:58 07.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Всичко що е атланте
13:02 07.03.2026
87 Оз. Ген.Румянцев
13:02 07.03.2026
88 Хари путър
Пожарникар ..главен секретар стана,и разбира всичко от МВР.
Жалка работа българска
13:03 07.03.2026
89 Даниел
13:04 07.03.2026
90 Точно подобни гнусни индивиди
НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и подлогите в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " . Не гласувайте за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
13:04 07.03.2026