Борисов за Емил Дечев: Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР? (ВИДЕО)

Борисов за Емил Дечев: Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР? (ВИДЕО)

7 Март, 2026 11:57 1 623 90

  • бойко борисов-
  • вундеркинд-
  • емил дечев-
  • работа-
  • мвр

"Всячески искат да потопят "Петрохан", от седмици няма информация, а когато беше Дани Митов, искаха всяка седмица да говори.", коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов за Емил Дечев: Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Порт Царево. Заедно с него са бившият енергиен министър Жечо Станков, бившият министър на туризма - Мирослав Боршош и кметът на Бургас Димитър Николов, информират от novini.bg.
"Сменили са шефовете на НАП - това е "благодарност" към рекордните приходи от последната година. Явно проходната агенция има отношение към изборите - 14 млрд. лева, 7 милиарда евро повече. А всъщност на тях им трябва за репресии. Ако не беше толкова трагично, щеше да е смешно. Хубавото е, че имат месец и половина."

"Хората, макар и за един месец, ги видях, че освен кариеризъм, освен да сложат своите хора, които видно не стават - това е факт, те всяка седмица правят по една оставка - на вицепремиер, на министър. Как го конструираха това правителство - кой им е бащата, коя им е майката? Откъде намериха тези хора, откъде ги довлякоха?"
"Как за една седмица провериха работата на областните управители, на полицейските началници", попита Борисов.

"Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР (бел. ред. Емил Дечев), все едно е готвен години наред за тази работа. Всячески искат да потопят "Петрохан", от седмици няма информация, а когато беше Дани Митов, искаха всяка седмица да говори."


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какъв

    75 4 Отговор
    е тоя пожарникар , който е прочел една единствена книга и за нула време стана "генерал" ?

    Коментиран от #20, #30, #31, #34, #37, #60

    11:59 07.03.2026

  • 3 Асен Василев

    16 7 Отговор
    От нашите е.....

    11:59 07.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пръдлив

    39 0 Отговор
    Чекмеджан

    12:00 07.03.2026

  • 6 Българин

    6 46 Отговор
    Сега убедихте ли се, че по-добър от Бойко няма! Дори никой не може да се доближи до такъв държавник и любимец на народа!
    За това, гласувайте разумно, за да си върнем държавността и стабилитета!

    Коментиран от #10, #11

    12:00 07.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    38 0 Отговор
    ЧЕ ТВОЯТА,,ДАНИ,, ИЗОБЩО НЕ ПРОГОВОРИ,А САМО ПЪШКАШЕ С ПЪЛНА УСТА!ПУУУ

    12:03 07.03.2026

  • 8 Хмм

    33 2 Отговор
    да мълчи, че той ни натресе военните самолети на летище София

    12:03 07.03.2026

  • 9 Виж

    29 2 Отговор
    му само компанията , то читав няма да се понесе с него и по акъла му !

    12:03 07.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    29 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Само зависимите и и.дио.тите гласуваме за шайката на банкянския бандит.

    12:03 07.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    НАЛИ СЕ ШЕГУВАШ?

    12:04 07.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    6 18 Отговор
    Понякога Борисов е прав! Защо всички се вторачват в МВР? Има много гузни хора в държавата.

    Коментиран от #17, #27

    12:05 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Е, има и някои дописници, на които са необходими връзки с МВР. Нещо като алиби или индулгенция за мръсотии.

    12:07 07.03.2026

  • 18 браво

    29 0 Отговор
    много остроумен тоя бойко бе, почти като мистър бийн.

    12:07 07.03.2026

  • 19 Мурка

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    ДОРЕ ВУНДЕРКИНД Е ШЛАНГА -ДЯСНА ЕВРОПЕИСКА ПАРТИЯ С МИТКО КИТКАТА ( МАМА МИЛКА -НЕЩАТЕН ПАРТИЕНСЕКРЕТАР ДЯДО ПАРТИЗАНИНА БАБА ЯТАКА )МИТКО ДЕМОКРАД ВИЖ ШВЕИЦАРСКИ БАНКИ ( ИФ ИС ПОСИБЪЛ)бел НА ПИСАЛИЯТ предните кметове пияница и АГЕНТ НА ДС

    12:07 07.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    34 0 Отговор
    и кога е говорил Даниел Митов пред парламента, криеше се вдън земя

    12:07 07.03.2026

  • 22 има вече виновни

    19 3 Отговор
    Хайде,започна се ...За всички золуми на комунистите,царя ,герб, радев ,ще е виновно това правителство.

    Коментиран от #65

    12:08 07.03.2026

  • 23 Банкята

    28 0 Отговор
    За толупа явно не може да има нормални хора, с нормални цели, независими от такива като него и дебелия феномен. Не му изнася, че Дечев не е като неговите охранители на Мето Илиенски, Илков и всички, които му изпълняваха прищевките и поръчките му, защото им е толкова акъла - да се подчиняват на един еднокнижник като него и онова дебело го ве до.

    12:08 07.03.2026

  • 24 БЪРКАШ

    16 3 Отговор
    , ...Ген. д-р инж. Бойко Борисов завършва средно образование в гр. Банкя със златен медал.

    Коментиран от #62

    12:08 07.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хмм

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    защото МВР урежда фалшифицирането на изборите, помните ли как носеха чували, че помагали

    12:09 07.03.2026

  • 28 Той няма

    18 0 Отговор
    Прякор Тиква.

    12:09 07.03.2026

  • 29 Чи..киджии, пе е раси, педофили и

    17 0 Отговор
    един Коч у ГЕРБ да оправя женските, мафия, мутри, сутеньори.

    Къде му е семейството на Бойко Методиев Борисов като ходи да се кръсти в Черквата като грешен дявол с пет плъста, къде е Христенина Бочко и челядта и съпругата?
    Алооуу.🤣🇧🇬

    12:09 07.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЧИЧО

    16 2 Отговор
    Бойко, като заставаш пред камерите извади тези ръце от джобовете не ти отива.

    Коментиран от #70, #74

    12:12 07.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ПРИПОМНЯНЕ

    3 23 Отговор

    До коментар #2 от "Какъв":

    Генерал лейтенант д-р инж. Бойко Борисов е работил като „РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА“ В ИНСТИТУТА НА МВР. Дали това е работа за п?ост човек? Защитава пред ВАК дисертация по темата „Психо-физическата подготовка на оперативния състав“. Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ!

    Коментиран от #39

    12:13 07.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Какъв":

    В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    12:13 07.03.2026

  • 38 факт

    12 3 Отговор
    само при ппдб през последните 36г имаше опит за справедливост и правосъдие!

    12:15 07.03.2026

  • 39 Хмм

    12 1 Отговор

    До коментар #34 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    пита се, как се е вредил като е пожарникар

    Коментиран от #81

    12:16 07.03.2026

  • 40 Ехо

    16 0 Отговор
    Когато се случи в Петрохан бившия министър на МВР въобще не се появи.

    12:16 07.03.2026

  • 41 Онези с пробитите черепи

    3 7 Отговор
    Погребаха ли ги с будистки ритуали? Щото сектата не била разработила свои.

    12:16 07.03.2026

  • 42 Хмм

    14 0 Отговор
    в сравнение с Даниел Митов всеки би зглеждал вундеркинд, този поне има юридическо образование

    12:18 07.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Лама Гяуро се е учил от най-добрия

    6 2 Отговор
    лъжец и крадец - Боко Тиквата.

    12:19 07.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тея видно за нищо не стават

    5 0 Отговор
    А вие ставахте ли?

    Коментиран от #54

    12:20 07.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 тези бойкови сценки

    15 0 Отговор
    тип "flashmob" са жалки и смешни.Появава се внезапно, изcиpa си мнението, и пак се покрива.Страхливо човече със стафиди вместо топки.

    12:24 07.03.2026

  • 51 Последния Софиянец

    1 10 Отговор

    До коментар #45 от "Първият Софиянец":

    Дечо е даунче. Не е за подигравка.

    Коментиран от #66

    12:24 07.03.2026

  • 52 Поне 3 на 4 българи мили ми Бою

    9 3 Отговор
    С радост ще ви погребат. И хоро на гробовете ви ще играят и ще уринират ..както впрочем и на гроба на Стабулов е било. И аз ще съм живот и здраве един от тях ... Че четете история ей неграмотни атлантенца! Гробокопачи на България...

    12:25 07.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Да, ние ставаме

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Тея видно за нищо не стават":

    Ставаме за това, с което се занимаваме и не се предлагаме за това, за което не ставаме. Въпрос на реална самооценка.

    12:26 07.03.2026

  • 55 Неразбрал

    14 0 Отговор
    Къдравата Сю кога се е изказал???

    12:26 07.03.2026

  • 56 Хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Имаш право да вярваш":

    никой няма големи очаквания от Радев, само да е по-нормално, да не се теглят заеми от 20 млрд., да не се фалшифицират избори - надписани гласове на ДПС и ГЕРБ, дори на БСП според КС, 40% сгрешени протоколи, празни чували или пълни с вестникарски изрезки, "невалидни" бюлетини, доходи с които всеки да се чувства спокоен, да може да издържа семейството си и да изучи децата си тук в България

    12:27 07.03.2026

  • 57 а когато беше Дани Митов,

    9 0 Отговор
    Какви пеееедерастийки и извратенийки бяха ? А?

    12:28 07.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 българин

    7 0 Отговор
    Такъв, който би ти нахлузил раирания костюм.

    12:30 07.03.2026

  • 60 едникнижник

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какъв":

    умен по рождение. Продължава с Винету докрай, ти да видиш.....

    12:30 07.03.2026

  • 61 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Беше се запекъл, но днес прие двойна доза рациново масло.

    12:31 07.03.2026

  • 62 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "БЪРКАШ":

    СИГУРНО Е МИНАВАЛ ДАСКАЛИТЕ с 200

    12:33 07.03.2026

  • 63 Белите брези

    0 0 Отговор
    Баце у мвр знаят как да прецакат шефа си ако искат, а да видим колко са ти верни

    12:35 07.03.2026

  • 64 Че последните 36 години

    3 0 Отговор
    освен кариеризъм, освен да сложат своите хора, които видно не стават и това е факт нещо друго видяли ли сме? А когато по светофарите събираше министри изпразнени от разум и морал? А когато за евродепутати сбърканяци и девойки които в живота си не беше виждал назначи? Ами с комисарките, изтръпнали маааSSтии ? Ами със тея в БНБ ? ......

    12:35 07.03.2026

  • 65 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "има вече виновни":

    ДА ТЕ ПИТАМ -МИ ЩО СА БУДА ЛИ

    12:35 07.03.2026

  • 66 Първият Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Последния Софиянец":

    Пали ли Астрата?

    12:37 07.03.2026

  • 67 Хмм

    3 1 Отговор
    да си види своите вундеркинди - митов без необходимото образование прелитащ като пеперудка от партия на партия, сачева също, а теменужката дето все няма пари при заем от 20 млрд., ама като ѝ нареди борисов веднага намери пари за шофьорите

    12:37 07.03.2026

  • 68 Аре умирай тулуп

    5 1 Отговор
    Че поне една добра новина да чуем. Може и там като Калушевците да налапаш патлака ама като те знаем къв си страхливец подъл надали ще се случи

    12:39 07.03.2026

  • 69 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Като Румяна Бъчварова. И тя така.

    12:40 07.03.2026

  • 70 така, де

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЧИЧО":

    Ами, той си е мутра! Така е свикнал!

    12:41 07.03.2026

  • 71 Един дол дренки сте

    1 2 Отговор
    Всички атлантенца. За нищо не ставате. Продажни, нагли, подли, неморални, неграмотни, вредни.... токсична смет

    12:43 07.03.2026

  • 72 Несвързани

    2 1 Отговор
    неща бърбори, да не е пред инсулт?!

    12:48 07.03.2026

  • 73 хаха

    0 1 Отговор
    Борисов за кой път продаде българския интерес, за да се спасиш ти?
    Мислиш ли, че можеш да го правиш непрекъснато

    12:51 07.03.2026

  • 74 Назар

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЧИЧО":

    Той си играе с топките, чакъджия е.

    12:51 07.03.2026

  • 75 Бою е противен атлантик

    1 0 Отговор
    Но се самоуспокоява че всички атлантици са такива. Тва е истината

    Коментиран от #78

    12:53 07.03.2026

  • 76 Даскала

    1 0 Отговор
    За пореден път - Боко скача на всеки който е умерен, образован, подготвен и неуловим за корупционните му мрежи. Типично за еднокнижник с манталитет на неуспял милиционер. За по младите - преди 1989 във ВИПОНД (Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност) имаше три направления - Държавна сигурност, Народна милиция и Пожарна безопасност. Най добрите влизаха в ДС, тия дето са тъпи но поне не безнадеждни - в Народна милиция, а останалата шлака от тъпи и прости , ама "наши" деца - отиваха в Пожарната безопасност... Та така с поредния хартиен "генерал". МНОГО ЯСНО че яростно ще мрази всеки с повече образование - което на практика е почти всеки.

    12:54 07.03.2026

  • 77 Чунка на кратунка

    1 0 Отговор
    Борисов как от пожарникар стана главен секретар в мвр? Айде да замълчи малко!

    Коментиран от #79

    12:54 07.03.2026

  • 78 ГРУ гайтанжиева

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Бою е противен атлантик":

    Агент Буда Тиквоний атлантик ?!?!?! 🤣🤣🤣
    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    Коментиран от #85

    12:56 07.03.2026

  • 79 Не помниш ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Чунка на кратунка":

    Министър-председателят Симеон Сакскобургготски го преложи, президентът подписа указа.

    12:56 07.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Бою "ядреният чадър"

    1 0 Отговор
    Не го ли знаете бре? Оня барутника изперкал... Дето бил подкрепял в ЕНП ядрени опити Германия да правила. Ама се чудя само къде точно мислят да ги правят....

    12:57 07.03.2026

  • 83 Даа...

    0 0 Отговор
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Тия от ППДБ са замесени в случая на "Петрохан"!
    - Те са PDF!
    - Искат да скрият истината от обществото!
    - Служебното правителство на ППДБ опитва да замете случая!
    ППДБ:
    - Хайде да гласуване в НС и от ДАНС да разсекретят и да ни предоставят цялата информация по случая!
    ГЕРБ, ДПС - Шиши, ИТН:
    - Гласуваме ПРОТИВ!

    12:58 07.03.2026

  • 84 както

    2 0 Отговор
    Крадев се е уредил за льотчик,...И двамата са синове на бай тошо...но единия е малко сбъркан, защото и бай ти тошката не правеше разлика от полупроводници и цели, или от 8 март и 8 декемвриТРЕБЕголем ту... да си за да оставиш президентството и да се хвърлиш у политиката, освен ако не си забъркал големи л...йна. представя ли си и най големия неграмотник тук дали ТРУМПО ЧЕРВЕНОКОСИЯ ЩЕ СЕ ОТТЕГЛИ САМ ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

    12:58 07.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Всичко що е атланте

    1 0 Отговор
    Да се прави на кюфте

    13:02 07.03.2026

  • 87 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    ИЗРОД!

    13:02 07.03.2026

  • 88 Хари путър

    0 0 Отговор
    Мутрата си е мутра.
    Пожарникар ..главен секретар стана,и разбира всичко от МВР.
    Жалка работа българска

    13:03 07.03.2026

  • 89 Даниел

    0 0 Отговор
    Човека за една седмица разбра кой какъв е в МВР,а ти на луд се правиш 20 години за нищо не си чул,видял или разбрал,което показателно,че след Живков си най-голямата управленска грешка за страната!

    13:04 07.03.2026

  • 90 Точно подобни гнусни индивиди

    0 0 Отговор
    Са основната заплаха за националната ни сигурност. Не само че правят всичко възможно да ни ангажират в конфликти но и откровенно започнаха да прокламират нацистките си наративи, подкрепата за войни, геноцидни изтъпления и дори за разполагане на ядрено оръжие в България. НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ,
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и подлогите в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " . Не гласувайте за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    13:04 07.03.2026

