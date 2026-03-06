Новини
БФС с конгрес на 20 март

6 Март, 2026 17:42 489 2

Събранието ще бъде отчетно

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз информира, че предстоящият отчетен конгрес на централата ще се проведе на 20 март 2026г. от 12:00 ч. в столичен хотел.

След края на редовния отчетен конгрес на БФС е предвидена пресконференция за представителите на медиите.

В дневния ред на конгреса са включени - приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и предложението за изменение и допълнение на Устава на БФС, съгласувано с нарочна комисия на ФИФА (с конкретните предложения може да се запознаете тук).

Измененията са резултат от дългогодишна комуникация с ФИФА и УЕФА и са насочени към осъвременяване на нормативната рамка и въвеждане на ежегодно Общо събрание в устава.


  • 1 Любопитен

    2 0 Отговор
    Стриптийз ще има ли отново?

    17:43 06.03.2026

  • 2 Фурна

    2 0 Отговор
    Oставкааа, бок лу ции !!!! Барабар с инджинера!

    17:54 06.03.2026

