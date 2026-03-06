Стефанос Циципас преживява ново разочарование – отпадна рано на Индиън Уелс

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас продължава да се лута в тъмния тунел на неуспехите, след като претърпя поредна неочаквана загуба още в първия кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс, Калифорния. Бившият номер 3 в световната ранглиста не успя да намери верния ритъм и отстъпи пред канадския талант Денис Шаповалов, който е 39-и в класацията на ATP.

След динамичен и изпълнен с обрати двубой, продължил 1 час и 48 минути, Циципас напусна корта с резултат 2:6, 6:3, 4:6.

Това поражение бележи трети пореден неуспех за двукратния финалист от Големия шлем. Само преди дни той бе елиминиран от Андрей Рубльов на четвъртфиналите в Доха, а след това допусна загуба още на старта в Дубай срещу французина Юго Умбер.

Междувременно, Денис Шаповалов ще се изправи във втория кръг срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери, като ще се опита да продължи победния си ход на американска земя.