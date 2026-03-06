Новини
Спорт »
Тенис »
Стефанос Циципас преживява ново разочарование – отпадна рано на Индиън Уелс

Стефанос Циципас преживява ново разочарование – отпадна рано на Индиън Уелс

6 Март, 2026 16:41 376 0

  • стефанос циципас-
  • индиън уелс-
  • денис шаповалов-
  • тенис новини-
  • мастърс 1000-
  • atp-
  • спорт-
  • българия

Денис Шаповалов елиминира гърка

Стефанос Циципас преживява ново разочарование – отпадна рано на Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас продължава да се лута в тъмния тунел на неуспехите, след като претърпя поредна неочаквана загуба още в първия кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс, Калифорния. Бившият номер 3 в световната ранглиста не успя да намери верния ритъм и отстъпи пред канадския талант Денис Шаповалов, който е 39-и в класацията на ATP.

След динамичен и изпълнен с обрати двубой, продължил 1 час и 48 минути, Циципас напусна корта с резултат 2:6, 6:3, 4:6.

Това поражение бележи трети пореден неуспех за двукратния финалист от Големия шлем. Само преди дни той бе елиминиран от Андрей Рубльов на четвъртфиналите в Доха, а след това допусна загуба още на старта в Дубай срещу французина Юго Умбер.

Междувременно, Денис Шаповалов ще се изправи във втория кръг срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери, като ще се опита да продължи победния си ход на американска земя.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове