Богдан Богданов, ПП: Настоящият екип в МВР няма общо с нашата партия

7 Март, 2026 18:30 425 15

"Не за „първи път виждаме управляващи, които се измъкват "по терлици" в момента и казват: „Целият негатив е на служебното правителство“, коментира още бившият министър на икономиката

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Негативите, които България натрупа в последните години, се пишат на гърба не само на една група управляващи. Нашето общество продължава да ги търпи и никой не говори за тях. Бързо забравихме стотиците милиони, които бързо бяха раздадени за едни мантинели, за едни близо 9 милиарда евро, които се изтеглиха като държавен дълг. Забравихме и за инфраструктурни проекти, които продължават да генерират загуби. И фокусът ни в момента се измества върху хора, които, както аз казвам, „още не са си събули обувките”, но започнаха да решават важни проблеми, включително в МВР, в правосъдието, както и в Министерството на регионалното развитие. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият министър на икономиката от „Продължаваме Промяната” Богдан Богданов.
По думите му не за „първи път виждаме управляващи, които се измъкват "по терлици" в момента и казват: „Целият негатив е на служебното правителство“. Той даде и примери, в които български граждани не са получили достъп до инфраструктура, защото парите по капиталовата програма не са плащани към конкретните общини. "Това са София, Варна, Пазарджик. В Ловеч – където дори няма кмет от „Продължаваме Промяната“. Дори общини, които са представителни за управляващите - не са получавали своите пари по капиталовата програма и десетки милиони са били задържани по една или по друга причина. Ето това са големите проблеми, с които трябва да се справят колегите в МРРБ днес”, изтъкна той.

Богданов коментира и оставката на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, както и появилите се съмнения за оказван натиск върху нея във връзка с искане за освобождаването на ръководството на „ВиК Холдинга”. Той подчерта, че би се доверил на думите на премира Андрей Гюров, че „Бонева е решила да напусне поста по здравословни причини”. „Нямам друга информация и се доверявам на това, което казва министър-председателя. Дали има други причини министър Бонева да реши да напусне министерството - не е най-важното в момента. Важно е, че там има належащи проблеми за решаване, да се вземат бързи мерки, за да може да продължи решаването на тези проблеми”.

Той припомни, че само за една седмица са изплатени над 98 милиона евро - пари, които били блокирани, и след това изплатени, за да се отпушат плащанията към общините, за да могат те да си свършат работата.
Богданов подчерта, че напълно подкрепя „искането целият борд на „Вик Холдинга” да бъде освободен, ако е необходимо. „Неефективното управление във ВиК сектора е големият проблем в сектора през последните години. Имаме цели региони, които са регулярно на воден режим, какъвто е и моят избирателен район - Плевен. Така че това неефективно управление води до нашето желание хората, които са отговорни за оперативната работа на холдинга - да поемат отговорност. И ако е необходимо-– да бъдат освободени”, изтъкна той.

По повод забавянето на инфраструктурни проекти и некачественото изпълнение на някои от тях – Богданов даде за пример АМ „Хемус”, която мнозина чакат от години. „Същото важи и за обходния път на Плевен. В момента се прави второто му преасфалтиране. Минах по пътя Плевен-Русе, който целия е осеян с дупки”, даде примери бившият министър.

По повод смяната на ръководството на НАП Богданов коментира, че щом министърът на финансите е преценил, че това е екипът, с който иска да работи и от който очаква повече, трябва да се подкрепи решението му. „Оттук нататък той носи отговорност за резултатите и за хората, на които разчита”, категоричен е той.
За смяната на шефове в МВР Богданов беше категоричен, че „настоящият екип в МВР няма общо с нашата партия”. „Ние сме заявявали подкрепа за кандидатурата на г-н Рашков като експерт, който може да проведе честни избори. Когато един екип очевидно не работи, първата задача на министъра е да направи промени и да заложи на хора, които могат да си свършат работата”, заяви бившият министър.

А на въпрос съжалява ли ПП, че протестите, които организираха, може да доведат до политическа полза за партията на Румен Радев Богданов отговори с категорично „Не”. „Протестите бяха организирани, за да бъде свалено неефективното правителство. Целта беше хората да покажат, че това управление не може да продължава. Надяваме се енергията от тези протести да доведе до ново управление, което да насочи България към силна Европа и по-силна икономика”, изтъкна той.


  • 1 Хмм

    7 3 Отговор
    Дечев толкова се старае, а те се разграничават от него, както и от запрянов

    Коментиран от #13

    18:42 07.03.2026

  • 2 Толкова

    3 1 Отговор
    ли е зле?

    18:44 07.03.2026

  • 3 ?????

    7 3 Отговор
    Ха ха.
    Както писах вече замитането на Петрохан от новия вътрешен министър работи точно обратното на това за което се надява партията-майка ППДБ.
    Тия май го разбраха и бързат да се откажат от своите си.
    Късно е чадо. Мандалото лопна.

    18:45 07.03.2026

  • 4 очевидец

    4 1 Отговор
    „Случаят Осемте джуджета не е просто криминална история за откраднато злато и заводи. Това е снимка на една паралелна структура за влияние (на Пепи Еврото и Пеевски), в която държавното обвинение действа като частна охранителна фирма и инструмент за рекет!"

    18:52 07.03.2026

  • 5 Анонимен

    5 0 Отговор
    Хаха, пак се готвят някой друг да им е виновен.

    18:52 07.03.2026

  • 6 Българин = турчин = циганин айнане

    0 2 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    18:54 07.03.2026

  • 7 РАДЕВ

    2 5 Отговор
    ЩЕ ВИ ОТВЕЕ ВСИЧКИТЕ КОРУМПИРАНИ БЛИЗАЧИ.

    18:55 07.03.2026

  • 8 И как ги изтипосахте министри...

    5 0 Отговор
    Значи така, изтипосахте ги за министри, че са тъпи и ще слушкат...Ама те толкова тъпи, че даже и вие се отричате от тях. Ама не става, всички техни негативи ручате вие, шарлатаните.

    18:56 07.03.2026

  • 9 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    ППДБ да се чете ПДРГ

    18:57 07.03.2026

  • 10 Декларациите

    4 0 Отговор
    от дейци на радевите проксита ПП са без значение, а по делата ще ги познаете..
    Като всеки военен Радев е замаскирал с жълто паветна реторика свои ПП-"диверсанти" в тила на прозападно ориентираното общество.
    Обявени за шарлатани и уж се разграничава, а в същност ги назначава с шарлатански премиер да му разчистват пътя към властта, като чрез прокситата си Радев разделя на две проевропейски настроените граждани.

    18:57 07.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ЩОМ ВЕДНЪЖ ПП ДБ
    СИ ЛЕГНАХА С БОЙКО ОТ СИК
    С КАКВО СА ПО РАЗЛИЧНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ДРУГАРЕ ?:)

    19:00 07.03.2026

  • 13 Прав си!

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Най печеният-министър е Дечев. Разгонва им фамилията на всички продадени на пеевско-герберската мафия полицаи.

    19:01 07.03.2026

  • 14 СфМЛ

    2 0 Отговор
    Много са фаталните грешки и престъпления на ППДБ.

    19:09 07.03.2026

  • 15 Циганството

    0 0 Отговор
    Богдан Богданов е истински циганин. Истински, 100%!

    19:11 07.03.2026

