Красимир Балъков: Моля се на Господ за Боби

Бившият футболист на Щутгарт говори за значението на единството, което е събрало героите от световните терени във фондация "САЩ '94"

Българската футболна легенда Красимир Балъков изрази своята силна подкрепа за съотборника си от паметния отбор на САЩ '94 Борислав Михайлов, пожелавайки му бързо възстановяване.

В интервю за рубриката "Тук и сега" на „Събуди се“ по NOVA Балъков говори за значението на единството, което е събрало героите от световните терени в новосъздадена фондация за подпомагане на бивши футболисти, показвайки, че сплотеността е жизненоважна не само на терена, но и извън него.

Инициативата за фондацията е продиктувана от разбирането за краткотрайността на футболната кариера и нуждата от подкрепа след нея. Балъков обясни, че това е начин да се покаже на обществото, че обединението е ключ към справяне с всякакви трудности. Той разкри, че в името на тази кауза са били загърбени и стари различия между звездите от отбора, като първо Боби Михайлов и Христо Стоичков са изчистили отношенията си, показвайки воля за компромиси.

"Фондацията създадохме именно поради тази причина. Защото преди години всички играхме по клубовете. Футболът е една професия, която е много краткотрайна. И именно тази фондация беше още един път да покажем на българското общество, че когато сме единни и когато сме обединени, винаги може да излизаме от всякакви кризи и от всякакви, дори и политически състояния на държавата," заяви Балъков.

Силните думи на подкрепа бяха насочени към Борислав Михайлов, който преминава през труден период, както и към Любо Пенев и Петър Хубчев.

"Стискаме палци всички, когато може. Боби, моля Господ отново горе да се върне сред нас и да бъде здрав. Дай Боже!“ - сподели емоционално легендата.

Той се върна и към незабравимото лято на САЩ'94.

"Но вътре в нашия отбор, самата динамика на живот в самия отбор, това всичко става извън погледа на зрителите. И понякога е добре, че остава извън погледа на зрителите, защото много хора, когато вече излязоха някои неща наяве, се чудят как сме постигнали те резултати," допълни Балъков.


