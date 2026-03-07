Красимир Балъков: Моля се на Господ за Боби

Българската футболна легенда Красимир Балъков изрази своята силна подкрепа за съотборника си от паметния отбор на САЩ '94 Борислав Михайлов, пожелавайки му бързо възстановяване.

В интервю за рубриката "Тук и сега" на „Събуди се“ по NOVA Балъков говори за значението на единството, което е събрало героите от световните терени в новосъздадена фондация за подпомагане на бивши футболисти, показвайки, че сплотеността е жизненоважна не само на терена, но и извън него.

Инициативата за фондацията е продиктувана от разбирането за краткотрайността на футболната кариера и нуждата от подкрепа след нея. Балъков обясни, че това е начин да се покаже на обществото, че обединението е ключ към справяне с всякакви трудности. Той разкри, че в името на тази кауза са били загърбени и стари различия между звездите от отбора, като първо Боби Михайлов и Христо Стоичков са изчистили отношенията си, показвайки воля за компромиси.

"Фондацията създадохме именно поради тази причина. Защото преди години всички играхме по клубовете. Футболът е една професия, която е много краткотрайна. И именно тази фондация беше още един път да покажем на българското общество, че когато сме единни и когато сме обединени, винаги може да излизаме от всякакви кризи и от всякакви, дори и политически състояния на държавата," заяви Балъков.

Силните думи на подкрепа бяха насочени към Борислав Михайлов, който преминава през труден период, както и към Любо Пенев и Петър Хубчев.

"Стискаме палци всички, когато може. Боби, моля Господ отново горе да се върне сред нас и да бъде здрав. Дай Боже!“ - сподели емоционално легендата.

Той се върна и към незабравимото лято на САЩ'94.

"Но вътре в нашия отбор, самата динамика на живот в самия отбор, това всичко става извън погледа на зрителите. И понякога е добре, че остава извън погледа на зрителите, защото много хора, когато вече излязоха някои неща наяве, се чудят как сме постигнали те резултати," допълни Балъков.