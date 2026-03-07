Новини
Изхвърлиха Фред Кърли за две години от леката атлетика

7 Март, 2026 14:43 665 0

30-годишният спринтьор няма да може да се състезава до 11 август 2027 г.

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на леката атлетика бе разтърсен от новината, че един от най-ярките спринтьори на последното десетилетие – Фред Кърли – ще бъде извън пистата за цели две години. Американският ас, който през 2022 г. триумфира със злато на 100 метра на Световното първенство, бе санкциониран заради три нарушения на правилата за местонахождение в рамките на антидопинговата система.

Дисциплинарният трибунал към Athletics Integrity Unit (AIU) определи действията на Кърли като „небрежни и донякъде безразсъдни“, след като между 11 май и 6 декември 2024 г. той не е спазил изискванията за предоставяне на точна информация за местонахождението си. Това доведе до автоматично му отстраняване от състезания още през август миналата година, което му коства участие на Световното първенство в Токио.

30-годишният спринтьор няма да може да се състезава до 11 август 2027 г., а всички негови резултати, отличия и финансови премии, спечелени между 6 декември 2024 г. и 12 август 2025 г., ще бъдат анулирани. Освен това Кърли е задължен да покрие съдебни разходи в размер на 3000 паунда към World Athletics.

Световният антидопингов кодекс е категоричен – три пропуснати теста или нарушения при подаване на информация за местонахождение в рамките на 12 месеца водят до сериозни санкции. AIU подчерта, че не е разглеждано четвърто евентуално нарушение на Кърли от 7 декември, тъй като вече е бил признат за виновен по първите три случая.

Фред Кърли е сред най-успешните американски атлети в последните години – освен световната титла на 100 метра, той има злато в щафетата 4х100 м (2019, 2023), сребро от Олимпиадата в Токио 2020 и бронз от Париж 2024. Въпреки опита си и дългогодишното си присъствие в тестовия пул, трибуналът подчерта, че Кърли е трябвало да прояви по-голяма отговорност.

„Антидопинговите организации трябва да имат възможност да тестват спортистите по всяко време, без предупреждение. Само така можем да гарантираме честна конкуренция“, заяви ръководителят на AIU Брет Клотие. Той допълни, че правилата за местонахождение са ключови за борбата с допинга и ще продължат да се прилагат стриктно.

Самият Кърли не оспори едно от нарушенията, но посочи технически затруднения с приложението на USADA и действия на допинг инспекторите като причина за останалите пропуснати тестове. Последното му участие бе на Grand Sprint Series в Калифорния през юли 2025 г., а през септември той стана първият американски лекоатлет, заявил участие в спорните Enhanced Games.

Решението на трибунала подлежи на обжалване пред Спортния арбитражен съд (CAS), но засега бъдещето на Фред Кърли в леката атлетика остава под сериозна въпросителна.


