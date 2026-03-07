Експлозии в Бахрейн и Абу Даби въпреки обещанието на иранския президент

В късните часове на събота местно време в Бахрейн и Абу Даби се чуват още експлозии, въпреки предположението по-рано през деня от иранския президент, че атаките през Персийския залив ще прекратят.

Според очевидци в Бахрейн е имало серия от силни експлозии. Не е ясно дали са причинени от удари или прихващания, уточнява CNN.

Официалната иранска информационна агенция Fars твърди, че е имало „масивни експлозии в американски бази в Бахрейн“.

Съветът за национална сигурност в Обединените арабски емирства публикува в X, че „Системите за противовъздушна отбрана в момента реагират на ракетна заплаха“, като съветва хората да „останат на безопасно място“.

По-рано в събота иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на арабските страни от Персийския залив за въздействието на иранските атаки с дронове и ракети, насочени към американски бази, и заяви, че Иран ще спре да нанася удари по съседите си, освен ако не бъде атакуван.

По-късно офисът на Пезешкиан публикува „обяснение“, че посланието му е ясно: „ако страните от региона не сътрудничат в атаката на Америка срещу нас, ние няма да ги атакуваме“.