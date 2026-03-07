Експлозии в Бахрейн и Абу Даби въпреки обещанието на иранския президент

В късните часове на събота местно време в Бахрейн и Абу Даби се чуват още експлозии, въпреки предположението по-рано през деня от иранския президент, че атаките през Персийския залив ще прекратят.
Според очевидци в Бахрейн е имало серия от силни експлозии. Не е ясно дали са причинени от удари или прихващания, уточнява CNN.
Официалната иранска информационна агенция Fars твърди, че е имало „масивни експлозии в американски бази в Бахрейн“.
Съветът за национална сигурност в Обединените арабски емирства публикува в X, че „Системите за противовъздушна отбрана в момента реагират на ракетна заплаха“, като съветва хората да „останат на безопасно място“.
По-рано в събота иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на арабските страни от Персийския залив за въздействието на иранските атаки с дронове и ракети, насочени към американски бази, и заяви, че Иран ще спре да нанася удари по съседите си, освен ако не бъде атакуван.
По-късно офисът на Пезешкиан публикува „обяснение“, че посланието му е ясно: „ако страните от региона не сътрудничат в атаката на Америка срещу нас, ние няма да ги атакуваме“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атома фъргай бай Дончо!
18:17 07.03.2026
2 Бесен - Язовец
18:17 07.03.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #14
18:17 07.03.2026
4 Българин 🇧🇬
18:18 07.03.2026
5 Сатана Z
18:18 07.03.2026
6 ДрайвингПлежър
18:19 07.03.2026
7 Реалист
18:20 07.03.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К.😺
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ясно ,е че е работа на Израел! Твърде елементарно!
18:20 07.03.2026
9 Аятолах в хамак
18:20 07.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.О.Т.а.р.А.К.😺
18:22 07.03.2026
12 Бесен - Язовец
18:22 07.03.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К.😺
18:24 07.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ИЗГОНЯТ АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ
И НИКОЙ НЯМА ДА ГИ БОМБАНДИРА:)
.....
ТОЛКОВА Е ЛЕСНО:)
18:33 07.03.2026
16 потъналия линкълн стреля , а масква.....
USS Abraham Lincoln провежда летателни операции в Близкия изток на 3 март 2026 г. като част от операция Epic Fury. Това видео съдържа материали от Министерството на отбраната на САЩ и е в обществено достояние. Министерството на отбраната на САЩ не подкрепя и не е свързано с този канал. Споделяме това видео, за да го направим достъпно за по-широка аудитория
18:37 07.03.2026
17 нннн
18:39 07.03.2026