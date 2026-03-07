Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Експлозии в Бахрейн и Абу Даби въпреки обещанието на иранския президент

7 Март, 2026 18:15

Не е ясно дали са причинени от удари или прихващания

Експлозии в Бахрейн и Абу Даби въпреки обещанието на иранския президент - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В късните часове на събота местно време в Бахрейн и Абу Даби се чуват още експлозии, въпреки предположението по-рано през деня от иранския президент, че атаките през Персийския залив ще прекратят.

Според очевидци в Бахрейн е имало серия от силни експлозии. Не е ясно дали са причинени от удари или прихващания, уточнява CNN.

Официалната иранска информационна агенция Fars твърди, че е имало „масивни експлозии в американски бази в Бахрейн“.

Съветът за национална сигурност в Обединените арабски емирства публикува в X, че „Системите за противовъздушна отбрана в момента реагират на ракетна заплаха“, като съветва хората да „останат на безопасно място“.

По-рано в събота иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на арабските страни от Персийския залив за въздействието на иранските атаки с дронове и ракети, насочени към американски бази, и заяви, че Иран ще спре да нанася удари по съседите си, освен ако не бъде атакуван.

По-късно офисът на Пезешкиан публикува „обяснение“, че посланието му е ясно: „ако страните от региона не сътрудничат в атаката на Америка срещу нас, ние няма да ги атакуваме“.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атома фъргай бай Дончо!

    0 22 Отговор
    Атома!!!

    18:17 07.03.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    25 3 Отговор
    Кво обещание е беее... с терористи като ФАЩ не се договаряш, а ги биеш и техните п0длоги също ги биеш.

    18:17 07.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 26 Отговор
    Иран приключи , копеи! мислете си репертоар за Куба

    Коментиран от #8, #14

    18:17 07.03.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    25 2 Отговор
    Марш от България на терориста ФАЩ

    18:18 07.03.2026

  • 5 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Има малък нюанс.Иран обещаха да не нападат съседите си ,ама Израел нищо не им е обещавал!

    18:18 07.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор
    Човека може да си е спазил обещанието - американските медии твърдят, че не малка част от ракетите и дроновете в държавите от региона идват не от Иран а са израелски провокации! А всички знаем каква гнус е циониста!

    18:19 07.03.2026

  • 7 Реалист

    19 2 Отговор
    Никой нищо не е обещавал на агресорите които нападнаха суверената държава Иран.

    18:20 07.03.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ясно ,е че е работа на Израел! Твърде елементарно!

    18:20 07.03.2026

  • 9 Аятолах в хамак

    6 3 Отговор
    Пезешкиан е господин Никой.След смъртта на Хаменей властта е в КСИР .

    18:20 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    16 2 Отговор
    САЩ загубиха поредната война, а Тръмп се покри с вечен позор!

    18:22 07.03.2026

  • 12 Бесен - Язовец

    18 2 Отговор
    С престъпници не се договаряш. Руснаците се договориха в Минск и кво стана окраинските фашисти спряха водата за Крим и нападнаха руснаците в Донбас, и Руската армия трябваше да влезе да сложи ред!

    18:22 07.03.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    12 2 Отговор
    Техеран за 3дни, А ?!? Великата армада, А?! Избягаха като мишки чак в Индия!😂😂😂😂😂

    18:24 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    АМИ ЕМИРСТВАТА И БАХРЕЙН
    ДА ИЗГОНЯТ АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ
    И НИКОЙ НЯМА ДА ГИ БОМБАНДИРА:)
    .....
    ТОЛКОВА Е ЛЕСНО:)

    18:33 07.03.2026

  • 16 потъналия линкълн стреля , а масква.....

    1 2 Отговор
    S Abraham Lincoln извършва летателни операции в Близкия изток
    USS Abraham Lincoln провежда летателни операции в Близкия изток на 3 март 2026 г. като част от операция Epic Fury. Това видео съдържа материали от Министерството на отбраната на САЩ и е в обществено достояние. Министерството на отбраната на САЩ не подкрепя и не е свързано с този канал. Споделяме това видео, за да го направим достъпно за по-широка аудитория

    18:37 07.03.2026

  • 17 нннн

    8 0 Отговор
    Но има условие! САЩ да не атакуват от съседните арабски страни.

    18:39 07.03.2026

