Густаво Бусато се завръща в Бразилия: Бившият вратар на ЦСКА си намери нов отбор

8 Март, 2026 14:01 559 2

  • цска -
  • густаво бусато-
  • софия-
  • кашиас до сул-
  • бразилия

Стражът има цели 204 мача с червената фланелка

Густаво Бусато се завръща в Бразилия: Бившият вратар на ЦСКА си намери нов отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият страж на ЦСКА и рекордьор по изиграни срещи сред чужденците в историята на клуба – Густаво Бусато – официално намери ново предизвикателство в родината си. След впечатляващ престой в София, където натрупа цели 204 мача с червената фланелка, бразилецът ще продължи футболната си кариера в отбора на Кашиас до Сул.

Новият клуб на Бусато се състезава в Серия C – третото ниво на бразилския футбол. През изминалия сезон Кашиас до Сул демонстрира стабилна форма и завърши на върха в редовната фаза на шампионата, но за съжаление не успя да се пребори за титлата в плейофите.

Густаво Бусато пристигна на "Българска армия" през лятото на 2017 година и бързо се превърна в ключова фигура за "червените". Освен че записа над 200 официални двубоя, той изигра важна роля за спечелването на Купата на България през сезон 2020/2021 – един от най-паметните моменти за феновете на тима през последното десетилетие.

След близо девет години, изпълнени с емоции, победи и незабравими мигове, Бусато се сбогува с българската столица и се завръща в Бразилия, за да продължи да пише своята футболна история. Привържениците на ЦСКА ще запомнят неговата отдаденост, професионализъм и безбройните спасявания, които донесоха радост на "червената" общност.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питар

    4 1 Отговор
    Един от най качествените футболисти играли в Българското първенство
    Жив и здрав да си Босато.пожелавам ти и бъдещи успехи

    14:29 08.03.2026

  • 2 Мдаааа

    0 0 Отговор
    САМО В БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА ЖИВУРКАТ ТАКИВА НЕГОДНИЦИ КАТО ТОЗИ И МАЛКАТА ОВЧА ГЛАВА

    14:43 08.03.2026

