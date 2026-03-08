ЦСКА триумфира над Локомотив (София) на "Васил Левски"

ЦСКА надделя с 2:0 над Локомотив (София) в среща от 25-ия кръг на Първа лига. Под ръководството на Христо Янев, армейците демонстрираха отлична форма и заслужено прибавиха три точки към актива си, като можеха да постигнат и по-убедителен резултат.

Още в 13-ата минута камерунският полузащитник Джеймс Ето’о откри резултата, след като се възползва от прецизно подаване на Мохамед Брахими. Това попадение даде ранен аванс на ЦСКА и вдъхна увереност на отбора.

Втората част на двубоя също предложи зрелищни моменти. В 81-ата минута колумбийският нападател Алехандро Пиедраита, който току-що бе влязъл в игра, ознаменува появата си с истински шедьовър – красиво попадение, което оформи крайното 2:0.

С този успех ЦСКА записва 13-а победа през сезона и се доближава само на точка зад лидера Лудогорец и ЦСКА 1948, като разградчани имат мач по-малко. "Армейците" заемат четвъртата позиция в класирането и се готвят за ключово гостуване в Разград на 14 март. За Локомотив (София) това бе осмо поражение през кампанията, като столичани остават на десето място, само на две точки зад осмия Арда.

Първа лига - 25 кръг:

Славия - Спартак Варна 4:0

Септември София - Черно море 0:3

Ботев Враца - Арда Кърджали 1:0

Добруджа Добрич - Берое Стара Загора 1:0

ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив 0:0

ЦСКА - Локомотив София 2:0

9 март, понеделник, 15:30

Монтана - Лудогорец Разград

9 март, понеделник, 18:00

Левски - Локомотив Пловдив