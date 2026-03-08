Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦСКА триумфира над Локомотив (София) на "Васил Левски"

8 Март, 2026 19:44

Дебют с екипа на "червените" направи новото попълнение Факундо Родригес

ЦСКА триумфира над Локомотив (София) на "Васил Левски" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА надделя с 2:0 над Локомотив (София) в среща от 25-ия кръг на Първа лига. Под ръководството на Христо Янев, армейците демонстрираха отлична форма и заслужено прибавиха три точки към актива си, като можеха да постигнат и по-убедителен резултат.

Още в 13-ата минута камерунският полузащитник Джеймс Ето’о откри резултата, след като се възползва от прецизно подаване на Мохамед Брахими. Това попадение даде ранен аванс на ЦСКА и вдъхна увереност на отбора.

Втората част на двубоя също предложи зрелищни моменти. В 81-ата минута колумбийският нападател Алехандро Пиедраита, който току-що бе влязъл в игра, ознаменува появата си с истински шедьовър – красиво попадение, което оформи крайното 2:0.

С този успех ЦСКА записва 13-а победа през сезона и се доближава само на точка зад лидера Лудогорец и ЦСКА 1948, като разградчани имат мач по-малко. "Армейците" заемат четвъртата позиция в класирането и се готвят за ключово гостуване в Разград на 14 март. За Локомотив (София) това бе осмо поражение през кампанията, като столичани остават на десето място, само на две точки зад осмия Арда.

Първа лига - 25 кръг:

Славия - Спартак Варна 4:0
Септември София - Черно море 0:3
Ботев Враца - Арда Кърджали 1:0
Добруджа Добрич - Берое Стара Загора 1:0
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив 0:0
ЦСКА - Локомотив София 2:0

9 март, понеделник, 15:30
Монтана - Лудогорец Разград

9 март, понеделник, 18:00
Левски - Локомотив Пловдив


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    3 4 Отговор
    Миналата седмица гледах мача на Левски и Локо и си викам брей тия Локо са станали добър отбор.Тази вечер никакви ги няма завалиите два паса немогат да си подадат.Няма го тоя хъс както на мача със Левски там все едно им беше мача на годината ,а днес завалиите хич ги нямаше.

    20:20 08.03.2026

  • 2 Фенка

    1 4 Отговор
    локо играха полегнали ..............

    20:31 08.03.2026

