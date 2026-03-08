Барселона взе много важна победа над Атлетик Билбао с шедьовър на Ямал ВИДЕО

Барселона победи Атлетик Билбао с 1:0 като гост в дербито на 27-ия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят се игра на стадион "Сан Мамес".

След само около 20 секунди Жоао Кансело за малко да си вкара автогол. Левият бек се опита да пресече пас, но така отклони топката, че тя се удари в напречната греда. Последва бърз отговор на "каталунците", като в шестата минута Феран Торес пропусна да изравни.

В 35' след грешка на Марк Бернал в центъра последва бърза атака на домакините, при която Селтон Санчес се оказа очи в очи с Жоан Гарсия, но вратарят се намеси.

В 46' Маркъс Рашфорд центрира от корнер на първа греда, Феран Торес отклони елегантно с "петичка", но топката премина покрай гредата.

Барселона вдигна оборотите през втората част и заслужено стигна до гол в 68-та минута, когато влезлият като резерва Педри намери по перфектен начин Ламин Ямал, който с ювелирното си влизане навътре и удар с левия крак в далечния ъгъл изведе тима си напред в резултата.

След успеха Барселона е лидер в класирането с 67 точки, 4 повече от втория Реал Мадрид. Атлетик е на 9-та позиция с 35 пункта.