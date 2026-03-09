Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Надежда Нейнски: 2600 българи са евакуирани от Близкия изток. В последните два самолета е имало и празни места

Надежда Нейнски: 2600 българи са евакуирани от Близкия изток. В последните два самолета е имало и празни места

9 Март, 2026 17:47 755 40

  • надежда нейнски-
  • иран-
  • израел-
  • ракети-
  • българи-
  • евакуация-
  • мвнр-
  • срив-
  • сайт-
  • българия

От Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия планираме да се изтеглят последните българи

Надежда Нейнски: 2600 българи са евакуирани от Близкия изток. В последните два самолета е имало и празни места - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия планираме да се изтеглят последните българи, от летището в Рияд. В последните два самолета е имало и празни места. От Иран сме изтеглили българи през Азербайджан по сухопътна линия, подчерта пред "Лице в лице" по бТВ служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

До този момент сме евакуирали над 2600 българи с наше съдействие, туроператори, МТС, МТ, Ситуационният център. Координираме уникална по рода си операция на евакуиране на толкова много българи. Има още граждани. Това заяви служебният външен министър.

От Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия планираме да се изтеглят последните българи, от летището в Рияд, добави Надежда Нейнски.

В последните два самолета е имало и празни места, има възобновени граждански полети също. От Иран сме изтеглили българи през Азербайджан по сухопътна линия, уточни Нейнски. Над 3000 души предполагам, че ще е общата цифра на хора, които ще се изтеглят, така че остават около 400 души някъде, съобщи външният министър.

Ще проверим администрациите навсякъде дали са спазили критериите и правилата. Ситуационният център ще изготви доклад подробен след приключване на евакуацията, в който ще се направи анализ къде какво се е случило, обяви Нейнски. Ако някой не е успял да се качи на някой самолет, то това е било по обективни причини, а не по усмотрение, каза Нейнски. Издала съм заповед да се действа по критерии как да протича евакуацията, извън заповедта, вече това е въпрос на морала и принципите на хората по места, подчерта външният министър.

Няма пряка опасност за България, заяви Нейнски. Разчитаме на съюзниците ни в НАТО по принцип. Една ракета, за да дойде до България от Иран, трябва да мине през цялата територия на Турция, тоест цялата противоракетна и ПВО отбрана на Турция защитава и това да не дойде ракета до България. Ние имаме ПВО също, посочи Нейнски. Имаме добра противодронна система и там имаме съюзничество също. Също в момента няма терористична заплаха за България, подчерта още Нейнски.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи вазелин

    32 5 Отговор
    Край няма таа върволица от труженички, бе! А колко милиарда левро заделиха от бюджета за безплатните им превози?

    Коментиран от #24

    17:49 09.03.2026

  • 2 мръйсен

    23 5 Отговор
    евреискибоклукПродажен !!!

    17:49 09.03.2026

  • 3 от село

    28 6 Отговор
    Калайдисали са я като бургоджийска тава , а в главата няма нищо !!

    17:50 09.03.2026

  • 4 мунчо в затвора!

    5 25 Отговор
    Единственият читав министър в хунтата на Гюров.Що й трябваше да се забърква с тия отвратителни същества дечевци и христановци?

    Коментиран от #27, #33

    17:50 09.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 3 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ,
    ПАК ЕПИДЕМИЯ ОТ ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ В СОФИЯ
    И СМОЛЯНСКО :))
    .....

    17:51 09.03.2026

  • 7 Пич

    26 5 Отговор
    Божкее, колко проникновено, каква мисъл, ще речеш....... че мумиите и паветниците имат мозък?! Не - няма !!! Има украинска значка с която се надува като папуняк , а българска значка - няма!!!

    17:51 09.03.2026

  • 8 Българин

    25 5 Отговор
    Тая бабка кой представлява в тази държава освен онези умирисаните една шепа жълтопаветни същества? Веднага се махай от управлението на България! ВЕДНАГА!!!

    Коментиран от #32

    17:53 09.03.2026

  • 9 Дън Бай

    12 3 Отговор
    Седнала Надка на ... "Лице в лице". Станали две...

    17:53 09.03.2026

  • 10 Бендида

    21 1 Отговор
    Имало е празни места, защото Ганя Дубайски се записал в списъка да го ,,спасяват",. Междувременно дубайците възстановиха част от полетите, Ганя се прибрал по живо, по здраво, ма забравил да информира.... такива ми ти работи.

    Коментиран от #30

    17:54 09.03.2026

  • 11 Мнение

    22 3 Отговор
    Тази отвратителна вещица, участвала в съсипването на България от самото начало на тоя процес, тая същата която НЕ е избирана от българите (както и урсула), но се изказва от наше име, защо още не е тикната в сливенския?!

    Когато вещиците и демоните от прехода (костов, доган, "царя", надежда михайлова, първанов, паси и др подобни) тръгнат да дават наклон на народа си, е крайно време той (народът български) да ги постави където им е мястото!!!

    17:56 09.03.2026

  • 12 козметичка

    10 3 Отговор
    Моля публикувайте актуални снимки,а не такива от миналия век.Тази е поне от поне 30 години когато беше Михайлова.

    17:56 09.03.2026

  • 13 По голям интерес

    10 3 Отговор
    Имам към теб кога ще яхнеш метлата

    17:58 09.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    18 1 Отговор
    Външно министерство влезе в ролята на сметосъбиране и сметоизвозване.

    17:58 09.03.2026

  • 15 Каква радост, каква

    21 2 Отговор
    Гордост - бачкащите с кървава пот на челото и не виждали почивка от години, бедняци, които, след като си платят данъците и осигуровките, едва имат пари да си нахранят децата - платиха воаяжите на разни тузари и кифлите им, на които пък от пътуване, не им остава време да ходят на работа!!!
    Един конкретен - благо джизъса.

    17:58 09.03.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦

    16 3 Отговор
    Извини се на Иран дърта крадлива чи.футска мъ,,рша еврейска антибългарска антиевропейска см.рад ве.щица Бог да те у.бие дано ..иди в иранското правителство и поднеси съболезнования за смъртта на жертвите на еврейския терористичен режим М.А мъ.ршо тъ..па про.ста крадлива мутра престъпничка

    17:58 09.03.2026

  • 17 Защо

    9 1 Отговор
    евакуирахте Рядко Мечев и силиконовата селянка с първата машина от Дубай ? Това е наглост и от двете страни ! Морал и етика никакви !

    17:59 09.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Две бабички си хортували. Идилия.

    18:00 09.03.2026

  • 19 Гост

    6 2 Отговор
    А я кажи колко чужденци извозихте и на какви пари?

    18:00 09.03.2026

  • 20 Азззззззз

    12 3 Отговор
    Йотова такава греда удари с това правителство, че няма за какво да се кандидатира за президент. А покрай иранската криза се видя, че е абсолютно некомпетентна за този пост.

    Коментиран от #26

    18:01 09.03.2026

  • 21 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 0 Отговор
    1234567890

    18:02 09.03.2026

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Празни места!?Значи все пак някой масажистки са останали в Дубайско!💋🥳🤣👍

    18:03 09.03.2026

  • 23 Мурка

    6 1 Отговор
    УРТ ХАМИЛА ПРОКЛЕТА

    18:04 09.03.2026

  • 24 Празните места

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи вазелин":

    са на ваучери от Грабо.

    18:06 09.03.2026

  • 25 Козата Надка

    8 2 Отговор
    Ама Гаражова, това го знаем преди теб!
    Пак ли била по турските докажи?

    18:09 09.03.2026

  • 26 Какво му е на Правителството?

    2 13 Отговор

    До коментар #20 от "Азззззззз":

    Мин. на външните работи е дипломат от кариерата.
    Беше и посланик в Турция.
    Какво повече може да се иска от жената?

    Коментиран от #40

    18:10 09.03.2026

  • 27 Бабо еб

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "мунчо в затвора!":

    Аааааа става става

    18:12 09.03.2026

  • 28 хдгйдфбхф

    7 0 Отговор
    Да питам Благо Джизъса от преоритетните ли е бил че е изтеглен още същия ден с приятелката си ?????

    18:20 09.03.2026

  • 29 Бай той Толстой

    7 2 Отговор
    Любителката на арабските патки.

    18:20 09.03.2026

  • 30 Валерибож

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бендида":

    С две думи Ганя е неспасяем случай :D

    18:21 09.03.2026

  • 31 Да,бе

    11 0 Отговор
    Тия самолети що не евакуираха МС и НС в обратната посока,че да имаме някакъв шанс за оцеляване...Минимален,но все пак шанс.

    18:23 09.03.2026

  • 32 .....

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Мисли си, че е нещо🤣🤣

    18:28 09.03.2026

  • 33 Гюров стюардесата

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "мунчо в затвора!":

    Му викали ханъм

    18:32 09.03.2026

  • 34 Доктор

    4 0 Отговор
    Изрод.

    18:33 09.03.2026

  • 35 Всеки

    5 0 Отговор
    Който реши да вземат от парите ми за тези боклуци , трябва да бъде съден !

    18:35 09.03.2026

  • 36 Чифутка

    4 0 Отговор
    Все едно е външен министър на исраел

    18:35 09.03.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Много проститутка, много нещо. Бензинът може да поскъпне, но услугите на компаньонките ще поевтинеят. Пазарът се пренасити.

    18:37 09.03.2026

  • 38 Опааа

    1 0 Отговор
    Майка й да е .а на тая кО вра!

    18:41 09.03.2026

  • 39 Факти

    1 0 Отговор
    Няма от т ъ р ва не от чи фу ти те !

    18:43 09.03.2026

  • 40 Как...

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Какво му е на Правителството?":

    Какво,да се пенсионира и да се скрие барабар с всички побеляли коси в този гнусен парламент.

    18:55 09.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове