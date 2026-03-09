Надежда Нейнски: 2600 българи са евакуирани от Близкия изток. В последните два самолета е имало и празни места

От Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия планираме да се изтеглят последните българи, от летището в Рияд. В последните два самолета е имало и празни места. От Иран сме изтеглили българи през Азербайджан по сухопътна линия, подчерта пред "Лице в лице" по бТВ служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

До този момент сме евакуирали над 2600 българи с наше съдействие, туроператори, МТС, МТ, Ситуационният център. Координираме уникална по рода си операция на евакуиране на толкова много българи. Има още граждани. Това заяви служебният външен министър.

В последните два самолета е имало и празни места, има възобновени граждански полети също. Над 3000 души предполагам, че ще е общата цифра на хора, които ще се изтеглят, така че остават около 400 души някъде, съобщи външният министър.

Ще проверим администрациите навсякъде дали са спазили критериите и правилата. Ситуационният център ще изготви доклад подробен след приключване на евакуацията, в който ще се направи анализ къде какво се е случило, обяви Нейнски. Ако някой не е успял да се качи на някой самолет, то това е било по обективни причини, а не по усмотрение, каза Нейнски. Издала съм заповед да се действа по критерии как да протича евакуацията, извън заповедта, вече това е въпрос на морала и принципите на хората по места, подчерта външният министър.

Няма пряка опасност за България, заяви Нейнски. Разчитаме на съюзниците ни в НАТО по принцип. Една ракета, за да дойде до България от Иран, трябва да мине през цялата територия на Турция, тоест цялата противоракетна и ПВО отбрана на Турция защитава и това да не дойде ракета до България. Ние имаме ПВО също, посочи Нейнски. Имаме добра противодронна система и там имаме съюзничество също. Също в момента няма терористична заплаха за България, подчерта още Нейнски.