Надежда Нейнски: 2600 българи са евакуирани от Близкия изток. В последните два самолета е имало и празни места

От Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия планираме да се изтеглят последните българи, от летището в Рияд. В последните два самолета е имало и празни места. От Иран сме изтеглили българи през Азербайджан по сухопътна линия, подчерта пред "Лице в лице" по бТВ служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.
До този момент сме евакуирали над 2600 българи с наше съдействие, туроператори, МТС, МТ, Ситуационният център. Координираме уникална по рода си операция на евакуиране на толкова много българи. Има още граждани. Това заяви служебният външен министър.
Ще проверим администрациите навсякъде дали са спазили критериите и правилата. Ситуационният център ще изготви доклад подробен след приключване на евакуацията, в който ще се направи анализ къде какво се е случило, обяви Нейнски. Ако някой не е успял да се качи на някой самолет, то това е било по обективни причини, а не по усмотрение, каза Нейнски. Издала съм заповед да се действа по критерии как да протича евакуацията, извън заповедта, вече това е въпрос на морала и принципите на хората по места, подчерта външният министър.
Няма пряка опасност за България, заяви Нейнски. Разчитаме на съюзниците ни в НАТО по принцип. Една ракета, за да дойде до България от Иран, трябва да мине през цялата територия на Турция, тоест цялата противоракетна и ПВО отбрана на Турция защитава и това да не дойде ракета до България. Ние имаме ПВО също, посочи Нейнски. Имаме добра противодронна система и там имаме съюзничество също. Също в момента няма терористична заплаха за България, подчерта още Нейнски.
