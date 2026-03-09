Нови три дрона са засечени над летището в София

Нови три дрона на летището в София. Това потвърдиха за bTV от летище „Васил Левски“.

Тази нощ са получени 3 сигнала за три безпилотни апарата. От летището уточниха за bTV, че дроновете са засечени в 23:03, 23:27 и 00:15 часа тази нощ.

Не се е наложило отклоняване на самолети, зареди дроновете има един забавен полет. Самолет от Брюксел е кацнал с 11 минути по-късно от очакваното. В рамките на няколко дни въздушното пространство над летището беше нарушено от няколко безпилотни апарати.

В събота по обед, заради дрон, самолет идващ от Лондон, принудително кацна в Пловдив. В следобедните часове пък друг дрон наложи полет от Кьолн да кацне във Варна.