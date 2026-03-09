Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нови три дрона са засечени над летището в София

9 Март, 2026 17:34 2 477 50

В рамките на няколко дни въздушното пространство над летището беше нарушено от няколко безпилотни апарати

Нови три дрона са засечени над летището в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нови три дрона на летището в София. Това потвърдиха за bTV от летище „Васил Левски“.

Тази нощ са получени 3 сигнала за три безпилотни апарата. От летището уточниха за bTV, че дроновете са засечени в 23:03, 23:27 и 00:15 часа тази нощ.

Не се е наложило отклоняване на самолети, зареди дроновете има един забавен полет. Самолет от Брюксел е кацнал с 11 минути по-късно от очакваното. В рамките на няколко дни въздушното пространство над летището беше нарушено от няколко безпилотни апарати.

В събота по обед, заради дрон, самолет идващ от Лондон, принудително кацна в Пловдив. В следобедните часове пък друг дрон наложи полет от Кьолн да кацне във Варна.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАБЛУДИЛИ СА СЕ

    29 7 Отговор
    НАД ПАРЛАМЕНТА ТРЯБВА.

    Коментиран от #12, #45

    17:36 09.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    40 7 Отговор
    Хората пращат деончета да снимат понеже се интересуват как вървят ремонтите по шахтите, че спряхте да давате информация по тоя въпрос.

    Коментиран от #17, #33

    17:37 09.03.2026

  • 3 Бендида

    43 1 Отговор
    Все си мисля, че щом нарушават, трябва да ги унищожават. Какво е това ,,засечени" , за статистика ли ги броят.... смешници.

    Коментиран от #10

    17:38 09.03.2026

  • 4 честен ционист

    4 8 Отговор
    Ескадроните на смъртта

    17:38 09.03.2026

  • 5 ОТКЪДЕ

    13 5 Отговор
    ИДВАТ ТЕЗИ ДРОНОВЕ??
    А ВЯРНО ТО САМОЛЕТИ НА САЩ ИМА НА ЛЕТИЩЕТО3982

    17:38 09.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    10 15 Отговор
    Руснаците правят нещо...

    17:38 09.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    13 24 Отговор
    Руснаците следят нещо. Копейките са много прости за такава дейност. Пък и те сега са заети да ходят на джамия.

    Коментиран от #9, #15

    17:40 09.03.2026

  • 9 Петроханска Лама

    9 8 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    На Синагога ходим вееее

    17:41 09.03.2026

  • 10 Буха ха

    21 11 Отговор

    До коментар #3 от "Бендида":

    Страх ги е дрончето да ме падне върху братските американски самолети

    17:41 09.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 народна бг

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАБЛУДИЛИ СА СЕ":

    Където има гов.... налитат и мухи.

    17:43 09.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хеми значи бензин

    1 17 Отговор
    Имам неистовото желание да бия българи по тротоарите на Софийските улици.

    Коментиран от #31, #32

    17:45 09.03.2026

  • 15 Ох хахах

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    🤣🤣🤣.......

    17:45 09.03.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    17 2 Отговор
    От дрон до дрон има голяма разлика! Може да е вражески дрон, а може да е дрон, който просто си снима безобидно! Ама това трябваше да го посочите, иначе не е никаква новина!

    Коментиран от #22

    17:45 09.03.2026

  • 17 Антистрес

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Който не го мързи вече може да пуска дронове. Къде прословутата стена антидрон.. Поне мрежа за комари да бяха опънали..

    17:46 09.03.2026

  • 18 Хан Крум

    1 6 Отговор
    Другари, накрая само Чърчил ще остане🤣🤣

    17:46 09.03.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    6 5 Отговор
    "Братята" изразяват обичта си към "освободените" от тях !

    17:46 09.03.2026

  • 20 Смокини и черници!

    22 5 Отговор
    Молете се, ако нещо долети от Иран, да се излупа насред залата в Народното събрание и да няма щети извън сградата! Това ще е достатъчно. Тогава какви всенародни тържества ще настъпят и каква вечна благодарност ще храним към Иран! Ах, как се размечтах!

    Коментиран от #24

    17:46 09.03.2026

  • 21 Мурка

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гдцббн":

    МОНИ ТРАБАНТА

    17:47 09.03.2026

  • 22 ,,,,,,

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Точно там ли намери да си снима безобидно😂

    Коментиран от #30

    17:47 09.03.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    17 1 Отговор
    Да разположат военни с ловни пушки в района на летището. Появи ли се дрон, бам с бренекето или със едри сачми, и имаше дронче, немаше дронче.

    Коментиран от #49

    17:47 09.03.2026

  • 24 666

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Смокини и черници!":

    Това казва всичко за "демокрацията" на Мосад.

    17:49 09.03.2026

  • 25 Знаех си аз

    15 1 Отговор
    Единият дрон бил с ирански надписи, а другите два дрона били с крадени чипове от украински перални машини.

    17:51 09.03.2026

  • 26 В. В. ПУТИН

    6 6 Отговор
    Russia е велика! Не я приждавайте да покаже колко е!

    Коментиран от #28

    17:55 09.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 коко

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "В. В. ПУТИН":

    Шебек като твоя Вожд си!

    18:02 09.03.2026

  • 29 Тома

    6 3 Отговор
    Последният дрон бил с червена глава и забелен

    18:05 09.03.2026

  • 30 Мнение

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от ",,,,,,":

    Дори и ирански дрон да е, те вероятно ще търсят американските "учащи се" самолети?!

    Вероятно и марсианците вече разбраха, че България се управлява от зависими престъпници, чрез манипулирани избори и реално никой не пита народа на какво мнение е!

    Даже ако има начин да предупредят българите да не посещават летище София в определен период и да поразчистят неканените гости!
    Още по-добрият вариант ще бъде и с урсулите кацащи на окупираното ни летище София!

    Коментиран от #37

    18:07 09.03.2026

  • 31 Ъ?!!!

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи бензин":

    Надрусалисе бежидпоганен?! Бегайнапрайда дасеудрятесголдирник гърбешката.

    18:14 09.03.2026

  • 32 Доктор Ох Боли

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи бензин":

    Пак ли те изтърваха бре?! Бързо се прибирай, че пращам санитарите да те завържат за леглото.

    18:19 09.03.2026

  • 33 Наземен персонал

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    След удебеляване на износващия слой в източния край на полосата, заради увеличаване на товароподемността, шахтите останаха на долу с 65 мм, което по инструкция е недопустимо. Максималното отклонение е 10 мм. Наложи се разбиване, изграждане на нови пояси и монтаж на гривните. Това не става с кацащи и излитащи самолети, защото тяговата струя на моментие много силна, а и зоната е част от активното трасе. Работи се нощем при слаб и спрян трафик. Това време се използваще и за други ремонтни дейности. по маркировката на трасето. Някой дава ли ти информация какво правятг по метрото, северната или южната тангента ? Знам какво питаш, но гледаш много филми. А дрончетата дори не влитат над летището. Още щом се включи дистанционното и дронът се върже с телефона или друго устройство се активира защитата на аеродрома. И да излети ще без активен контрол от управлението. Колкото до самолетите - цистерни, около които ти се върти глупавото питане - да там са си, пълни са, и са в режим на бойно дежурство, ако това ти говори нещо. При необходимостг за 20 минути ще са във въздуха за дозареждане . Това летище е единственото, което може да поеме такова натоварване - теглово и същевременно да осигури на персонала място в непосредственна близост / помещенията на военното летище / В НАТО сме и това е най малкото , което можем да направим. А разните бъзльовци да си плачат . На кръстопът сме и никога не можем да останем неутрални. Цар Борис на времето разбра това по трудния начин. С

    Коментиран от #43

    18:20 09.03.2026

  • 34 Дефицит

    7 2 Отговор
    Когато няма държава е така, нищо не е както трябва да е!

    18:24 09.03.2026

  • 35 !!!?

    3 6 Отговор
    Някоя Копейка си играе на "ирански дронове"...!

    18:25 09.03.2026

  • 36 Ей, тва рашистите,

    2 4 Отговор
    не се спряха.

    Коментиран от #39

    18:29 09.03.2026

  • 37 И аз съм от народа бре..

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Писна ми от говорещи от името на народа. Какво, за всичко да правим референдуми, като преди това даваме време на Копейкин и такива недоразумения като теб, да насъскат когото хванат ? И в Швейцария има теми върху които са недопустими референдуми. Да, ще има и да и не по всички въпроси. Но само при мисълта, че "не" на членството ни в НАТО и изпълнението на съюзническите ни задължения, означава отново да дойдат в България вмирисаните на самогон грабливи, крадливи "братя" от изток, съм съгласен да дойдат тук, на летище "В. Левски" всичките Boeing B-52 - Stratofortress .

    Коментиран от #47, #50

    18:34 09.03.2026

  • 38 незнайко

    5 1 Отговор
    Как няма да има дронове като там има ВОЕННИ АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ ! Преди това дронове не е имало ! Дрона може спокойно да предаде координатите на тези ПАРКИРАНИ летателни чудовища а след това да очакваме тяхната ЛЕКВИДАЦИЯ !
    БОЖЕ ОПАЗИ ЛЕТИЩЕТО НИ !!!

    18:35 09.03.2026

  • 39 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ей, тва рашистите,":

    Така ли ви обяснявва Мурсулка в помощното училище? Ти сигурно си отличникът на групата?

    18:36 09.03.2026

  • 40 Ха хаааа!

    1 2 Отговор
    Някое възрожденец, пратено от КОСТЯ, пробва нервите на персонала и се моли да стане някой сакатлъък, за да може Коце да ревне Казах ли ви" и да си връща заграбения от Радев електорат.
    Изпълняват директивите на Кремъл да ни страхуват. Явно са били малки дронченца, за големите трябва документация. Не са чужди, дотук не могат да стигнат.
    Копейски провокации.
    Убеден съм, че ще затворят собствениците им за 72 часа в Деня за размисъл. Сега е рано.

    18:37 09.03.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ПАК ПАРТЕНКИ
    .....
    АКО БЯХА НАШИ ДРОНОВЕТЕ - НА ГРУ РФ ЩЯХМЕ ПЪРВО ДА УДАРИМ ПОДСТАНЦИЯТА ДО ЛЕТИЩЕТО
    И СЕТНЕ НА ТЪМНО
    АМЕРИКАНЦИТЕ :)

    18:38 09.03.2026

  • 42 Гочо

    3 2 Отговор
    МВР заедно с други държ.органи на всяка цена трябва да установи нарушителите,при това бързо!!!Ако няма такава техника за борба с дронове е нужно незабавно да се достави.Няма време за мотаене.

    18:40 09.03.2026

  • 43 555

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Наземен персонал":

    Абсолютно съм съгласен. Стига вече мрънканици, все едно сме в детската градина. Ситуацията е достатъчно напрегната и без рев и сълзи… Щом сме съюзници, ще бъдем съюзници…Точка.

    18:40 09.03.2026

  • 44 Игра

    2 5 Отговор
    Игра на копейски тронове.
    Провокации на дребно.
    Айде копейките у Белене на принудителен труд, за да не си играят на дрончета от скука.

    18:40 09.03.2026

  • 45 Около кое друго летище в света

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАБЛУДИЛИ СА СЕ":

    на радиус 10 км. може да припари дрон ?

    Коментиран от #48

    18:42 09.03.2026

  • 46 Така или иначе

    1 2 Отговор
    ще пипнат дечицата копейски.
    Коцето е пратил непълнолетни с надеждата да им се размине.
    Но едва ли.

    18:44 09.03.2026

  • 47 555

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "И аз съм от народа бре..":

    Точно така… Стига вече сме наричали братя, тези които са буквално братоубийци…

    18:44 09.03.2026

  • 48 Ами това не са дронове,

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Около кое друго летище в света":

    а детски играчки.
    На копейски дечица.

    18:45 09.03.2026

  • 49 червен фашист, ленинец - путиняр

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    Много си прав. В РФ най - скъпото оръжие в момента е ловното. Всеки, който мобилизират търси да си вземе двуцевка "ИЖ" и патрони за дребни птици. малките сачми спират всякакъв атакуващ дрон, а и не е необходимо финно прицелване. Разузнавателните са високо и до тях сачмите не стигат , но те и не убиват веднага. На скъсена цев не може да се навие шок. Сачмите летят на отваряща се фуния. Насочваш и стреляш. За това "лупарите" / рязани пушки, използвани за лов на вълци в Италия / са били толкова популярни сред мафията. Днес, веднага щом украинците пратят поредния руснак на концерт на Кобзон, живите му съслуживци първо му взимат гладкоцевната пушка и патроните за нея.

    18:49 09.03.2026

  • 50 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "И аз съм от народа бре..":

    Едва ли сте от БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ! За красивите вносни стоки сте готов да си продадете СТРАНАТА ! От САЩ не сме получили НИЩО ХУБОВО !

    18:50 09.03.2026

