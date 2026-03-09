Нови три дрона са засечени над летището в София

Нови три дрона на летището в София. Това потвърдиха за bTV от летище „Васил Левски“.
Тази нощ са получени 3 сигнала за три безпилотни апарата. От летището уточниха за bTV, че дроновете са засечени в 23:03, 23:27 и 00:15 часа тази нощ.
Не се е наложило отклоняване на самолети, зареди дроновете има един забавен полет. Самолет от Брюксел е кацнал с 11 минути по-късно от очакваното. В рамките на няколко дни въздушното пространство над летището беше нарушено от няколко безпилотни апарати.
В събота по обед, заради дрон, самолет идващ от Лондон, принудително кацна в Пловдив. В следобедните часове пък друг дрон наложи полет от Кьолн да кацне във Варна.
1 ЗАБЛУДИЛИ СА СЕ
Коментиран от #12, #45
17:36 09.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #17, #33
17:37 09.03.2026
3 Бендида
Коментиран от #10
17:38 09.03.2026
4 честен ционист
17:38 09.03.2026
5 ОТКЪДЕ
А ВЯРНО ТО САМОЛЕТИ НА САЩ ИМА НА ЛЕТИЩЕТО3982
17:38 09.03.2026
6 Данко Харсъзина
17:38 09.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #9, #15
17:40 09.03.2026
9 Петроханска Лама
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":На Синагога ходим вееее
17:41 09.03.2026
10 Буха ха
До коментар #3 от "Бендида":Страх ги е дрончето да ме падне върху братските американски самолети
17:41 09.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 народна бг
До коментар #1 от "ЗАБЛУДИЛИ СА СЕ":Където има гов.... налитат и мухи.
17:43 09.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хеми значи бензин
Коментиран от #31, #32
17:45 09.03.2026
15 Ох хахах
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":🤣🤣🤣.......
17:45 09.03.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #22
17:45 09.03.2026
17 Антистрес
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Който не го мързи вече може да пуска дронове. Къде прословутата стена антидрон.. Поне мрежа за комари да бяха опънали..
17:46 09.03.2026
18 Хан Крум
17:46 09.03.2026
19 АГАТ а Кристи
17:46 09.03.2026
20 Смокини и черници!
Коментиран от #24
17:46 09.03.2026
21 Мурка
До коментар #13 от "Гдцббн":МОНИ ТРАБАНТА
17:47 09.03.2026
22 ,,,,,,
До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Точно там ли намери да си снима безобидно😂
Коментиран от #30
17:47 09.03.2026
23 Данко Харсъзина
Коментиран от #49
17:47 09.03.2026
24 666
До коментар #20 от "Смокини и черници!":Това казва всичко за "демокрацията" на Мосад.
17:49 09.03.2026
25 Знаех си аз
17:51 09.03.2026
26 В. В. ПУТИН
Коментиран от #28
17:55 09.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 коко
До коментар #26 от "В. В. ПУТИН":Шебек като твоя Вожд си!
18:02 09.03.2026
29 Тома
18:05 09.03.2026
30 Мнение
До коментар #22 от ",,,,,,":Дори и ирански дрон да е, те вероятно ще търсят американските "учащи се" самолети?!
Вероятно и марсианците вече разбраха, че България се управлява от зависими престъпници, чрез манипулирани избори и реално никой не пита народа на какво мнение е!
Даже ако има начин да предупредят българите да не посещават летище София в определен период и да поразчистят неканените гости!
Още по-добрият вариант ще бъде и с урсулите кацащи на окупираното ни летище София!
Коментиран от #37
18:07 09.03.2026
31 Ъ?!!!
До коментар #14 от "Хеми значи бензин":Надрусалисе бежидпоганен?! Бегайнапрайда дасеудрятесголдирник гърбешката.
18:14 09.03.2026
32 Доктор Ох Боли
До коментар #14 от "Хеми значи бензин":Пак ли те изтърваха бре?! Бързо се прибирай, че пращам санитарите да те завържат за леглото.
18:19 09.03.2026
33 Наземен персонал
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":След удебеляване на износващия слой в източния край на полосата, заради увеличаване на товароподемността, шахтите останаха на долу с 65 мм, което по инструкция е недопустимо. Максималното отклонение е 10 мм. Наложи се разбиване, изграждане на нови пояси и монтаж на гривните. Това не става с кацащи и излитащи самолети, защото тяговата струя на моментие много силна, а и зоната е част от активното трасе. Работи се нощем при слаб и спрян трафик. Това време се използваще и за други ремонтни дейности. по маркировката на трасето. Някой дава ли ти информация какво правятг по метрото, северната или южната тангента ? Знам какво питаш, но гледаш много филми. А дрончетата дори не влитат над летището. Още щом се включи дистанционното и дронът се върже с телефона или друго устройство се активира защитата на аеродрома. И да излети ще без активен контрол от управлението. Колкото до самолетите - цистерни, около които ти се върти глупавото питане - да там са си, пълни са, и са в режим на бойно дежурство, ако това ти говори нещо. При необходимостг за 20 минути ще са във въздуха за дозареждане . Това летище е единственото, което може да поеме такова натоварване - теглово и същевременно да осигури на персонала място в непосредственна близост / помещенията на военното летище / В НАТО сме и това е най малкото , което можем да направим. А разните бъзльовци да си плачат . На кръстопът сме и никога не можем да останем неутрални. Цар Борис на времето разбра това по трудния начин. С
Коментиран от #43
18:20 09.03.2026
34 Дефицит
18:24 09.03.2026
35 !!!?
18:25 09.03.2026
36 Ей, тва рашистите,
Коментиран от #39
18:29 09.03.2026
37 И аз съм от народа бре..
До коментар #30 от "Мнение":Писна ми от говорещи от името на народа. Какво, за всичко да правим референдуми, като преди това даваме време на Копейкин и такива недоразумения като теб, да насъскат когото хванат ? И в Швейцария има теми върху които са недопустими референдуми. Да, ще има и да и не по всички въпроси. Но само при мисълта, че "не" на членството ни в НАТО и изпълнението на съюзническите ни задължения, означава отново да дойдат в България вмирисаните на самогон грабливи, крадливи "братя" от изток, съм съгласен да дойдат тук, на летище "В. Левски" всичките Boeing B-52 - Stratofortress .
Коментиран от #47, #50
18:34 09.03.2026
38 незнайко
БОЖЕ ОПАЗИ ЛЕТИЩЕТО НИ !!!
18:35 09.03.2026
39 Ха ха ха ха
До коментар #36 от "Ей, тва рашистите,":Така ли ви обяснявва Мурсулка в помощното училище? Ти сигурно си отличникът на групата?
18:36 09.03.2026
40 Ха хаааа!
Изпълняват директивите на Кремъл да ни страхуват. Явно са били малки дронченца, за големите трябва документация. Не са чужди, дотук не могат да стигнат.
Копейски провокации.
Убеден съм, че ще затворят собствениците им за 72 часа в Деня за размисъл. Сега е рано.
18:37 09.03.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
АКО БЯХА НАШИ ДРОНОВЕТЕ - НА ГРУ РФ ЩЯХМЕ ПЪРВО ДА УДАРИМ ПОДСТАНЦИЯТА ДО ЛЕТИЩЕТО
И СЕТНЕ НА ТЪМНО
АМЕРИКАНЦИТЕ :)
18:38 09.03.2026
42 Гочо
18:40 09.03.2026
43 555
До коментар #33 от "Наземен персонал":Абсолютно съм съгласен. Стига вече мрънканици, все едно сме в детската градина. Ситуацията е достатъчно напрегната и без рев и сълзи… Щом сме съюзници, ще бъдем съюзници…Точка.
18:40 09.03.2026
44 Игра
Провокации на дребно.
Айде копейките у Белене на принудителен труд, за да не си играят на дрончета от скука.
18:40 09.03.2026
45 Около кое друго летище в света
До коментар #1 от "ЗАБЛУДИЛИ СА СЕ":на радиус 10 км. може да припари дрон ?
Коментиран от #48
18:42 09.03.2026
46 Така или иначе
Коцето е пратил непълнолетни с надеждата да им се размине.
Но едва ли.
18:44 09.03.2026
47 555
До коментар #37 от "И аз съм от народа бре..":Точно така… Стига вече сме наричали братя, тези които са буквално братоубийци…
18:44 09.03.2026
48 Ами това не са дронове,
До коментар #45 от "Около кое друго летище в света":а детски играчки.
На копейски дечица.
18:45 09.03.2026
49 червен фашист, ленинец - путиняр
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":Много си прав. В РФ най - скъпото оръжие в момента е ловното. Всеки, който мобилизират търси да си вземе двуцевка "ИЖ" и патрони за дребни птици. малките сачми спират всякакъв атакуващ дрон, а и не е необходимо финно прицелване. Разузнавателните са високо и до тях сачмите не стигат , но те и не убиват веднага. На скъсена цев не може да се навие шок. Сачмите летят на отваряща се фуния. Насочваш и стреляш. За това "лупарите" / рязани пушки, използвани за лов на вълци в Италия / са били толкова популярни сред мафията. Днес, веднага щом украинците пратят поредния руснак на концерт на Кобзон, живите му съслуживци първо му взимат гладкоцевната пушка и патроните за нея.
18:49 09.03.2026
50 незнайко
До коментар #37 от "И аз съм от народа бре..":Едва ли сте от БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ! За красивите вносни стоки сте готов да си продадете СТРАНАТА ! От САЩ не сме получили НИЩО ХУБОВО !
18:50 09.03.2026