Новини
България »
Доц. Любенов: Очакванията за по-висока избирателна активност не се оправдават

Доц. Любенов: Очакванията за по-висока избирателна активност не се оправдават

10 Март, 2026 11:21 592 16

  • доц. татяна буруджиева-
  • доц. милен любенов-
  • избори

Това вероятно е и тактическа грешка на партиите, включително на новия участник Радев, защото изборите бяха максимално отдалечени във времето

Доц. Любенов: Очакванията за по-висока избирателна активност не се оправдават - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според национално представително проучване на „Галъп“, проведено между 10 и 28 февруари 2026 г., формацията на Румен Радев води с 29,8% подкрепа, следвана от коалицията ГЕРБ-СДС с 19,6%. Третото място заема коалицията ПП-ДБ с 11%, непосредствено след тях се нарежда „ДПС-Ново начало“ с 10,9%, а партия „Възраждане“ получава 6% подкрепа. Под прага от 4% остават МЕЧ с 3,3%, БСП с 2,9%, „Има такъв народ„ с 2,8%, „Величие“ с 2,2% и АПС с 1%.

Ако изборите бяха в неделя, готовност да гласуват декларират малко над половината избиратели – 51,1%, докато 14,6% се колебаят, а процентът на негласуващите е 34,3%, сочат резултатите на агенцията.

В ефира на Нова нюз политолозите доц. Татяна Буруджиева и доц. Милен Любенов коментираха данните и перспективите пред изборния процес.

„Тези данни бих казала, че са малко тъжни новини за всички. Тъжни за нас, гражданите, защото декларираната активност продължава да спада. Виждате, различните агенции във времето една след друга излизаха на терени и буквално може да видим всяка седмица накъде вървят данните. Конструкцията вътре, подредбите на партиите, са горе-долу еднакви при всички агенции. Това означава, че последователно виждаме промяната в тенденциите и намаляването на декларацията на тези, които са готови да отидат да гласуват. 51% декларативен вот месец преди изборите с кампаниите, такива каквито тръгват да ги провеждат партиите, за мен е лоша новина“, коментира доц. Буруджиева.

Тя допълни: „Тези 14,6% колебаещи се много трудно ще бъдат привлечени, защото кампаниите на партиите не са насочени към отваряне на периферията. Включително кампанията на „Прогресивна България“, която и с името, и с логото, и с имената по листите, и с това, което се говори, и с това, което не се говори, не успява да дигне активността. Първото разочарование от протестите и от желанията на хората от декември е именно възможността да се получи вълна, която да доведе до измитане на тези, които не харесват, и до пречистване на политическия пейзаж. Второто разочарование е, че пика на протестната енергия се изчерпва, а субектите, които трябва да въплатят тези надежди, нямат достатъчно активни избиратели, особено около Радев. Третият парадокс е, че новият политически субект засмуква гласове от другите партии, но това не гарантира партньори за съставяне на правителство на мнозинство“.

Доц. Любенов също коментира изводите от проучването: „Тези данни потвърждават общата картина, която видяхме и в други социологически проучвания. Намаляването на декларираните намерения за гласуване показва, че очакванията за по-висока избирателна активност не се оправдават. Това вероятно е и тактическа грешка на партиите, включително на новия участник Радев, защото изборите бяха максимално отдалечени във времето. Ако бяха проведени бързи избори след протестите, активността можеше да бъде значително по-висока. Сега ситуацията е различна: влизаме в нормално русло на политическите противопоставяния, на остър дебат, а няколко кризи отблъскват избирателите“.

По отношение на възможността за изненада Любенов уточни: „По-скоро тя може да дойде от активността – колкото повече се увеличи тя, толкова по-силно може да се обърка подредбата. Потенциалът за протестен вот е реален, но настоящите парламентарни партии са дискредитирани заради своето участие в политическия процес. Това дава възможност на нови формации да привлекат гласове, но и изисква активна кампания с ясни послания, а не със скриване или избягване на въпроси“.

Доц. Буруджиева добави, че разликите между прогнозите на социологическите агенции и реалните резултати могат да достигат 4-7%, което показва, че дори и добре направена извадка има своите ограничения.

„Може да стане по-голяма близост между първия и втория, което поставя въпроса за правителството и коалиционните кондиции. Влизането на шести или седми субект също променя динамиката, защото той взима гласове от по-големите партии. По-малко партии в парламента - по-лесно се съставя правителство“, заключи доц. Буруджиева.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    4 5 Отговор
    Една иранска ракета по американските самолети в Сойфия ще раздвижи нещата мисля

    Коментиран от #9, #10, #11

    11:23 10.03.2026

  • 2 Абе да бе

    6 0 Отговор
    Не лъжи бе.

    11:23 10.03.2026

  • 3 честен ционист

    5 0 Отговор
    Румбата не си дава и малко зор да прилъже Ганчо да хвърли бюлетина с някое коремно набиране по лостовете за тупане на килими пред някоя хрущевка. Как очаква Ганчо с този Маджурски кандидат да издрапа от блатото?

    11:26 10.03.2026

  • 4 Българин

    2 5 Отговор
    Хората разбраха, че по-добро от комбинацията ДПС и ГЕРБ, просто няма! Всички останали са шмекери, които много обещават, но само крадат в пъти повече от Бойко и Шиши. За това и резултатът от изборите ще е повторение на предишните 10 избора. Дано ДПС, ГЕРБ и Възраждане съставят стабилно правителство, което да управлява поне 4 години!

    11:28 10.03.2026

  • 5 Мурка

    4 0 Отговор
    СЛЕД 37 ГОДИНИ КАК ДА Е ГОЛЯМА

    11:28 10.03.2026

  • 6 Някой

    4 0 Отговор
    Няма страшно, за който не гласува, ще се разпишем от негово име, че е гласувал и така...

    11:29 10.03.2026

  • 7 Радев

    4 0 Отговор
    не е за политик и лидер !

    11:29 10.03.2026

  • 8 Конспиратор

    3 0 Отговор
    Има прослойка , която гласува само ако някой тартор ги организира финансово и инструктира за коя партия.
    Партиите на конкурентен принцип предлагат я банкнати, я социални помощи олио и захар, я дърва за огрев.
    Нелоялната конкуренция между партиите дава предимство на оная с "нашето" МВР.

    11:33 10.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 статистик

    1 0 Отговор
    Според тази социология ,ПП-ДБ имат 11 % при условие , че имат тяхно МВР , техни областни управители ,техни хора в информационно обслужване и др. Те бяха лицата на протеста , основно срещу ДПС-НН , които пък получават 10,9 % .Не се връзва .

    11:46 10.03.2026

  • 13 ТОЛКОВА ЛИ СТЕ

    0 0 Отговор
    НЕОБРАЗОВАНИ ИЛИ ПИШИТЕ КОТ ВИ КАЖАТ ШИША И ТУУУЛУПА. ПРЕДНИТЕ ИЗБОРИ ЕДВАМ ХВАНАХА 37% ГЛАСУВАЛИ СЪС НАГЛАСИТЕ СЕГА 51% И ТОВА БИЛО НЯМАЛО ДА БЪДЕ ПО ВИСОКА АКТИВНОСТ. 15% ОТ ГОРЕ.

    11:47 10.03.2026

  • 14 социалист -анти капиталист

    1 0 Отговор
    С две ръце бих гласувал за някой които иска да върне добрите практики от социализма !

    11:48 10.03.2026

  • 15 учуден

    0 0 Отговор
    Процентите за Радев са паднали .Това ,че мълчи , явно ще му свали резултата

    11:49 10.03.2026

  • 16 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    Буруджиева и Цеков пак са се развихрили да лъжат и мажат!

    11:49 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове