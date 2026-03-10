Важни промени при шофьорските курсове

Министерство на транспорта прави поредни и то съществени промени в правилата за шофьорските курсове. Това става ясно от пуснати за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации изменения в Наредбата за „условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение“.

Новите правила са свързани със затягане на дисциплината, с нови отговорности за обучаваните, със задължително практическо обучение в тъмната част на денонощието, с минимални технически изисквания заради дигиталните документи, с процедури за санкции за инструкторите и учебните центрове. В мотивите към промените пък се съдържа изричното предположение за възможно вдигане на цените на курсовете заради въвеждането и прилагането на новите правила.

С измененията се въвежда изискването кандидатите за шофьори да полагат подпис в учебния картон в началото и в края на всеки учебен час. Графичното изображение на положените подписи, заедно с локацията, датата и часа на полагането им се съхраняват в информационната система. Целта на промяната била да се извършва пълноценно обучение и кандидатът да бъде ангажиран в доказване на проведените учебни часове. Изменението ще улесни контролната дейност от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) и ще възпрепятства порочни практики в извършването и отразяването на преминатото обучение, предвидено в учебната документация, твърдят от министерството.

Въвежда се правилото местоположението на преподавателя при провеждане на теоретичното обучение със съответната група да се отразява автоматично в учебния дневник чрез информационната система. Тук целта била да се предотврати за в бъдеще извършването на вече установени от контролните органи нарушения от страна на учебните центрове. Те, чрез информационната система са изпълнявали задължението за отразяване на присъствията на кандидатите, но същевременно не са провеждали занятията в учебен кабинет, пише в мотивите.

Създава се задължение, с което да се гарантира провеждане от учебните центове на задължително практическо обучение в тъмната част от денонощието. Това става с указване на конкретните часови диапазони за провеждането му. С предложението ще се постигне правилно прилагане и спазване на учебната документация, както и коректното отчитане на учебните часове, проведени през тези периоди. Това ще гарантира, че по време на практическото си обучение кандидатите са усвоили и придобили знания за управление на МПС и в тъмната част на денонощието, което е от решаващо значение за пътната безопасност, твърдят авторите на промените.

Така се предлага практическото обучение в тъмна част на денонощието да се извършва в периода:

1. от 18:30 ч. до 06:30 ч. – за месеците ноември, декември и януари;

2. от 20:30 ч. до 06:00 ч. – за месеците февруари, март и април;

3. от 22:00 ч. до 05:00 ч. – за месеците май, юни и юли;

4. от 21:00 ч. до 06:00 ч. – за месеците август, септември и октомври“.

Друга промяна е свързана с правилата, когато кандидатите за водачите не са приключили теоретичното и/или практическото обучение в рамките на две години от тяхното започване. Тогава кандидатът ще преминава ново обучение. Предложението е с цел до теоретичен и/или практически изпит да се допускат лица, които към датата на явяване на съответния изпит притежават актуални знания, умения и поведение за безопасно управление на МПС. Справка в информационната система, администрирана от ИААА показва, че има регистрирани лица, които са започнали обучение преди повече от две години и към настоящия момент все още не са го приключили или не са се явили за първи път на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС. През последните две години нормативната уредба, регламентираща правилата за безопасност на движението по пътищата, многократно се е изменяла, поради което е необходимо да се познава актуалната уредба, пише в мотивите към наредбата.

При записване в курс за обучение кандидатите трябва да представят декларация в учебния център, че отговарят на изискванията за придобиване на правоспособност за управление на МПС, заедно с карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС. Цитираният документ е необходим и при подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Предвижда се предоставянето на заверено копие на картата, като по този начин щяло да намали административната тежест за кандидатите.

С промените е предвидена процедура за сакнции при установяване на нарушения на наредбата от страна на учебен център. При нея изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощени от него длъжности лица със заповед ще прилагат мярката „временно спиране на дейността“ до отстраняване на нарушението. Това ще става чрез спиране на достъпите на ръководителя на учебната дейност, на преподавателите по теоретично и практическо обучение и на техническия сътрудник до информационната система. С предложените изменения се целяло да се осигури по-голяма яснота и ефективност при прилагане на мярката „временно спиране на дейността на учебния център“.

За прилагането на новата уредба, предвиждаща електронно водене на документи – учебен дневник и учебен картон, ще е необходимо лицата да разполагат с технически устройства, отговарящи на по-високи изисквания. Във връзка с необходимостта от наличието на мобилни устройства, с които да разполагат преподавателите, е възможно цената на курсовете за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство да бъде увеличена, пише в мотивите за промените.

Преди това е посочено, че предложените минимални версии на операционните системи на техническите устройства в момента са с най-разпространено използване. С оглед използването на актуални методи и технологии обаче било „необходимо да се сложи граница, която да посочва минималните изисквания за използване на мобилното приложение за отразяване на преминатите теоретични или практически учебни часове“.

В крайна сметка предвид обстоятелството, че всеки учебен център сам определя цената на курса за обучение на пазарен принцип и тя не е нормативно регламентирана, не могат да бъдат посочени конкретни размери на евентуалното увеличение на цената на курса, респективно допълнителната финансова тежест за кандидатите, твърдят от министерството на транспорта.

Достъпът до информационната система на ръководителя на учебната дейност, преподавателите, техническия сътрудник и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, ще бъде безплатен.

Изрично е записано, че очакваните резултати от поредните промени на промените е „постигането на общозначима за обществото цел – подобряване на безопасността на движението по пътищата, както и гарантиране на извършване на пълно и качествено обучение, така че на пътя да излизат подготвени водачи, поради което общественият интерес за приемането на измененията надделява над частния интерес“.