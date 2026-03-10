Директорът на МААЕ Рафаел Гроси ще посети Русия преди изслушванията за генерален секретар на ООН

Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и кандидат за поста генерален секретар на ООН, ще посети Русия, съобщава ТАСС, цитирайки представител на руското Министерство на външните работи, предава БТА.

Представителят уточни, че „визитата се очаква в края на седмицата“.

По-рано Кирил Логвинов, директор на департамента за международни организации на руското външно министерство, обяви, че изслушванията на кандидатите за генерален секретар на ООН ще започнат на 20 април. Процесът на номинации за поста стартира през ноември 2025 г., а Гроси е сред кандидатите.

Настоящият генерален секретар на ООН, Антонио Гутериш, ще приключи мандата си на 31 декември тази година.