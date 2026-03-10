Новини
Директорът на МААЕ Рафаел Гроси ще посети Русия преди изслушванията за генерален секретар на ООН
  Тема: Украйна

Директорът на МААЕ Рафаел Гроси ще посети Русия преди изслушванията за генерален секретар на ООН

10 Март, 2026 12:51 414 6

Визитата му се очаква в края на седмицата, докато кандидатите започват изслушванията на 20 април

Директорът на МААЕ Рафаел Гроси ще посети Русия преди изслушванията за генерален секретар на ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и кандидат за поста генерален секретар на ООН, ще посети Русия, съобщава ТАСС, цитирайки представител на руското Министерство на външните работи, предава БТА.

Представителят уточни, че „визитата се очаква в края на седмицата“.

По-рано Кирил Логвинов, директор на департамента за международни организации на руското външно министерство, обяви, че изслушванията на кандидатите за генерален секретар на ООН ще започнат на 20 април. Процесът на номинации за поста стартира през ноември 2025 г., а Гроси е сред кандидатите.

Настоящият генерален секретар на ООН, Антонио Гутериш, ще приключи мандата си на 31 декември тази година.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
