Феновете в Италия искат да я видят в Серия А

Джулиана Виджиле е съдия в италианската Серия D, но феновете в Италия вярват, че тя определено не би допуснала грешката от мача Интер – Ювентус, която е обект на разгорещени дебати вече трета седмица. Явна симулация доведе до втори жълт картон преди почивката и това помогна за победата на „нерадзурите“.

Феновете на Ювенутс излязоха с предложение да се търсят съдийски таланти в по-ниските лиги и един кандидат вече е намерен: Джулиана Виджиле. 23-годишната красавица е асистент съдия в четвъртото ниво на футбола в Италия.

В края на миналата година снимките ѝ станаха вирусни онлайн и сега тя има 167 000 последователи в Инстаграм. Не е никак зле за рефер в аматьорска лига!

Сексапилната Джулиана е родена в Чезена и е фен на местния тим. Преди десет години отборът беше част от италианския елит, но беше обявен в несъстоятелност. Клубът беше възроден през 2018 г. и сега играе в Серия Б.

Хубавицата често може да бъде видяна на трибуните на домакинските мачове на Чезена, а феновете дори ѝ подариха фланелка с номер 12. И със сигурност очакват с нетърпение да се изкачи в елита на италианското съдийство.