Новини
Спорт »
Световен футбол »
Феновете в Италия искат да я видят в Серия А

Феновете в Италия искат да я видят в Серия А

10 Март, 2026 12:25 864 7

  • джулиана виджиле-
  • съдийка-
  • серия а-
  • фенове-
  • интер-
  • ювентус

Феновете на Ювенутс излязоха с предложение да се търсят съдийски таланти в по-ниските лиги и един кандидат вече е намерен: Джулиана Виджиле

Феновете в Италия искат да я видят в Серия А - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джулиана Виджиле е съдия в италианската Серия D, но феновете в Италия вярват, че тя определено не би допуснала грешката от мача Интер – Ювентус, която е обект на разгорещени дебати вече трета седмица. Явна симулация доведе до втори жълт картон преди почивката и това помогна за победата на „нерадзурите“.

Феновете на Ювенутс излязоха с предложение да се търсят съдийски таланти в по-ниските лиги и един кандидат вече е намерен: Джулиана Виджиле. 23-годишната красавица е асистент съдия в четвъртото ниво на футбола в Италия.

В края на миналата година снимките ѝ станаха вирусни онлайн и сега тя има 167 000 последователи в Инстаграм. Не е никак зле за рефер в аматьорска лига!

Сексапилната Джулиана е родена в Чезена и е фен на местния тим. Преди десет години отборът беше част от италианския елит, но беше обявен в несъстоятелност. Клубът беше възроден през 2018 г. и сега играе в Серия Б.

Хубавицата често може да бъде видяна на трибуните на домакинските мачове на Чезена, а феновете дори ѝ подариха фланелка с номер 12. И със сигурност очакват с нетърпение да се изкачи в елита на италианското съдийство.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джереми Рон

    2 0 Отговор
    Други пък искаме да я видим гола.. е до бре де.. по чорапи с жартиери.

    12:28 10.03.2026

  • 2 Рон Джереми

    2 0 Отговор
    В А серия не знам, но по ХХЛ може да я гледате всеки петък.

    12:46 10.03.2026

  • 3 Феновете в Италия искат да я видят в

    1 0 Отговор
    къщи

    12:46 10.03.2026

  • 4 Ей,Ковачев?

    2 0 Отговор
    Лъсна ли чурчулето,извратеняк

    12:47 10.03.2026

  • 5 Ботьо фреша

    2 0 Отговор
    С тия крака,ше те изцеди кат лимон, е 6а га

    12:54 10.03.2026

  • 6 чайник

    0 0 Отговор
    Джулиана Виджиле е съдийка в италианската Серия D,

    13:00 10.03.2026

  • 7 бобошен

    0 0 Отговор
    една кандидатка вече е намерена: Джулиана Виджиле. 23-годишната красавица е асистентка- съдийка в четвъртото ниво на футбола в Италия.

    13:11 10.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове