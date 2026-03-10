Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Грешка е наваляването на дела на атомната енергия в Европа

10 Март, 2026 12:53 608 17

Решението е било умишлено, според ръководителя на Европейската комисия

Грешка е наваляването на дела на атомната енергия в Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Намаляването на дела на ядрената енергия в Европейския съюз от 1990 г. насам е стратегическа грешка на властите. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Докато през 1990 г. една трета от електроенергията на Европа идваше от ядрена енергия, днес този дял е само около 15%. Намаляването на дела на ядрената енергия беше умишлено решение. И, поглеждайки назад, можем да кажем, че отказът на Европа от надежден, достъпен и нискоемисионен енергиен източник беше стратегическа грешка. Това трябва да се промени“, отбеляза тя, говорейки в Париж на конференция за мирна ядрена енергия, организирана с подкрепата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).


Франция
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да питам

    18 0 Отговор
    Кой боклук подписа за ес и предаде аеца та сега гинеколожка да смърди.

    Куневица ли беше

    12:58 10.03.2026

  • 2 Урсулата да ми

    7 0 Отговор
    яде Го.М.ната.

    12:58 10.03.2026

  • 3 ЕС е най-голямата

    16 0 Отговор
    ГРЕШКА

    12:58 10.03.2026

  • 4 Долу ЕС и сащ

    12 0 Отговор
    тази грешка ни струваше 2 реактора, а по традиция немските грешки водят до бг национални катастрофи ! грешките св заплащат, и какво като сте сбъркали? НИЩООООО продължавтае с простотиите си

    12:59 10.03.2026

  • 5 Що е туй нещо

    6 0 Отговор
    ...,,НАВАЛЯВАНЕ на дела" ??!!

    12:59 10.03.2026

  • 6 наваляването добре

    7 0 Отговор
    а изваляването как е?

    13:00 10.03.2026

  • 7 анонимко

    7 0 Отговор
    Тази много бързо започна да се преобува в движение.Да внимава, да не настъпи в бъзината някоя връзка,че току виж взела,че се катурнала.

    13:01 10.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    КАТО Е ГРЕШКА ДА СИ ХВЪРЛЯТ ОСТАВКИТЕ
    .... .
    ЗАЩО ЗАРАДИ ГЛУПАЦИ ДА СТРАДАТ ГЕРМАНСКИТЕ БАБИЧКИ ?
    .....
    НЕ ПИЛА ЗА НАШИТЕ МАЙКИ И БАЩИ , ЗАЩОТО ТЕ 36 ГОДИНИ
    СА МЪЧЕНИЦИ

    13:01 10.03.2026

  • 9 Така Така

    5 0 Отговор
    Ама гнурсуло ма ти от кога си сред тия власти какво пак прехвърляш топката към други ти си основната виновница за бъдещият разпад на този съюз

    13:02 10.03.2026

  • 10 така ли

    5 0 Отговор
    че ние още в началото казахме, че това е грешка. Щом ние тук сме знаели, как пък вие не знаехте? Или работата беше да се съберат и преперат едни пари от зелената сделка? Тази грешка има висока цена и всички, които са допуснали това да се случи, трябва част по-скоро да освободят постовете си, а европейската прокуратура да ги разследва. Не може грешка за милиарди да остане безнаказана само с едно разкаяние. Всички активи на Урсула и замесените в това престъпление, трябва да бъдат конфискувани, за да бъдат обезщетени пострадалите от това безумие държави. Бързо изграждане на Белене и пускане в експлоатация, и скоростно почистване на българската земя от ветрогенератори и фотоволтаици. Вместо милиарди за Украйна, 5 милиарда за България, за да си реши проблемите в енергетиката, които грешката ни причини. Да видим сега кои български евродепутати ще поискат това.

    13:05 10.03.2026

  • 11 казах ли ви аз

    5 0 Отговор
    Айде сега лидерите на Европа , барабар с Кунева , да ни пуснат затворените блокове на АЕЦ Козлодуй и да не ни пречат да си донаправим АЕЦ Белене .Заедно с това да компенсират бългаския народа за пропуснатите ползи от затворения АЕЦ .На мен ми писна някакви лели от ЕС да ни забраняват нещата които са изгодни за държавата ни .Искаме да си отворим и двете АЕЦ и да вземаме евтини горива от Русия , другото е ала-бала , зелени сделки , жендъри,глобално затоляне , и всякакви други измислици

    13:07 10.03.2026

  • 12 социалист -анти капиталист

    4 0 Отговор
    Сега ще признаят , че затварянето на заводите в България също е грешка , ама народа си го отнесе за 36 години и трябва да се компенсира заради това .Разрушиха ни подредената държава и трябва да ги съдим .Не е далече времето когато ще признаят , че социализма е по-добрата система .Социализма е недостижим .

    13:09 10.03.2026

  • 13 Петко Р. Славейков

    3 0 Отговор
    “Немци, френци, англичани
    наши са враждебници,
    дружни с нашите тирани,
    с нашите изедници.

    Спекуланти са омразни -
    интерес им покажи,
    че да виж дела проказни
    и чифутски в тях лъжи”

    13:15 10.03.2026

  • 14 батвесо

    1 0 Отговор
    Куневица затвори реакторите, щото имаше акции в американската Париба банк, дето финансира румънската АЕЦ Черна вода, да не им правим конкуренция. Ама това се разбра след доста време.

    13:16 10.03.2026

  • 15 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Много гъгрици има в Европа.Трябва Яко третиране до умиране

    13:18 10.03.2026

  • 16 Словоредов

    0 0 Отговор
    Намаляването на дела на атомната енергия в Европа е грешка.

    13:19 10.03.2026

  • 17 пешо

    1 0 Отговор
    тоя боклук съсипа европа

    13:19 10.03.2026