Грешка е наваляването на дела на атомната енергия в Европа

Намаляването на дела на ядрената енергия в Европейския съюз от 1990 г. насам е стратегическа грешка на властите. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Докато през 1990 г. една трета от електроенергията на Европа идваше от ядрена енергия, днес този дял е само около 15%. Намаляването на дела на ядрената енергия беше умишлено решение. И, поглеждайки назад, можем да кажем, че отказът на Европа от надежден, достъпен и нискоемисионен енергиен източник беше стратегическа грешка. Това трябва да се промени“, отбеляза тя, говорейки в Париж на конференция за мирна ядрена енергия, организирана с подкрепата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам
Куневица ли беше
12:58 10.03.2026
2 Урсулата да ми
12:58 10.03.2026
3 ЕС е най-голямата
12:58 10.03.2026
4 Долу ЕС и сащ
12:59 10.03.2026
5 Що е туй нещо
12:59 10.03.2026
6 наваляването добре
13:00 10.03.2026
7 анонимко
13:01 10.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... .
ЗАЩО ЗАРАДИ ГЛУПАЦИ ДА СТРАДАТ ГЕРМАНСКИТЕ БАБИЧКИ ?
.....
НЕ ПИЛА ЗА НАШИТЕ МАЙКИ И БАЩИ , ЗАЩОТО ТЕ 36 ГОДИНИ
СА МЪЧЕНИЦИ
13:01 10.03.2026
9 Така Така
13:02 10.03.2026
10 така ли
13:05 10.03.2026
11 казах ли ви аз
13:07 10.03.2026
12 социалист -анти капиталист
13:09 10.03.2026
13 Петко Р. Славейков
наши са враждебници,
дружни с нашите тирани,
с нашите изедници.
Спекуланти са омразни -
интерес им покажи,
че да виж дела проказни
и чифутски в тях лъжи”
13:15 10.03.2026
14 батвесо
13:16 10.03.2026
15 И Киев е Руски
13:18 10.03.2026
16 Словоредов
13:19 10.03.2026
17 пешо
13:19 10.03.2026