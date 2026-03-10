Шофьор на товарен автомобил блъсна две деца на пешеходна пътека в Лом

45-годишен шофьор блъсна две 11-годишни деца в Лом, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 март на кръстовището на ул. "Пристанищна" с ул. "Дунавска"

Децата пресичали пътното платно на обозначена с пътни знаци пешеходна пътека на участък от пътя, който бил в ремонт.

Пострадалите са настанени в болница - без опасност за живота.

Пробата на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол е отрицателна.