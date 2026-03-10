Шофьор на товарен автомобил блъсна две деца на пешеходна пътека в Лом

45-годишен шофьор блъсна две 11-годишни деца в Лом, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 9 март на кръстовището на ул. "Пристанищна" с ул. "Дунавска"
Децата пресичали пътното платно на обозначена с пътни знаци пешеходна пътека на участък от пътя, който бил в ремонт.
Пострадалите са настанени в болница - без опасност за живота.
Пробата на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол е отрицателна.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колю
12:54 10.03.2026
2 1488
да бяхте казали просто циганин
заминаванията му не ни интересуват
12:55 10.03.2026
3 Телефоните
13:01 10.03.2026
4 на село
13:08 10.03.2026