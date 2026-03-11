Новини
Спорт »
Тенис »
Серина Уилямс изуми феновете с новата си визия

11 Март, 2026 23:04 1 253 6

44-годишната американската звезда изглежда по-стройна и енергична от всякога

Серина Уилямс изуми феновете с новата си визия - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарната Серина Уилямс се появи с напълно преобразен външен вид, който остави почитателите ѝ без думи. Бившата номер едно, известна с непоколебимата си мощ и доминация на корта, днес изглежда неузнаваемо слаба и сияйна – промяна, която предизвика бурни реакции в социалните мрежи и спортните среди.

През годините Серина бе символ на сила и издръжливост, а нейната физика често бе обект на коментари и анализи. Мнозина се чудеха как успява да държи върха на световния тенис, въпреки че не се вписваше в традиционните стандарти за атлетично тяло. Но именно тази уникалност я превърна в икона и вдъхновение за милиони.

След като сложи край на бляскавата си кариера, Уилямс реши да обърне нова страница в живота си. След раждането на второто си дете през 2023 година, тя се отдаде на интензивни тренировки и здравословен начин на живот.

„Всеки ден изминавах по 30 000 крачки, тичах, тренирах и напълно промених хранителните си навици. Не исках да се връщам към старото си аз“, сподели Серина в интервю, разкривайки тайната зад впечатляващата си трансформация.

Днес, на 44 години, американската звезда изглежда по-стройна и енергична от всякога. Това не остана незабелязано и от други големи имена в тениса.

Новак Джокович, един от най-успешните тенисисти на нашето време, намекна пред NBC, че Серина може би подготвя сензационно завръщане на корта: „Имам усещането, че ще я видим отново в игра. Не знам кога и къде, но ако бях на нейно място, и аз щях да го пазя в тайна.“

Според слухове, които обикалят спортните среди, Уилямс обмисля участие на любимия си турнир – Уимбълдън, където е триумфирала рекордно много пъти.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Serena Williams (@serenawilliams)



Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Наш Гришу я обработи като стругар отвсякъде та сега кака Серена заприлича на кръстоска между Тарзан и Годзила

    Коментиран от #4

    23:14 11.03.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Станала е почти красавица...

    23:34 11.03.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Шапка му свалям на Гришо. Всеки не може да се пребори с това чудовище, ама така се прави кариера. Като тенисист е посредствен, но как Серена бе доволна и го избута нагоре.

    23:44 11.03.2026

  • 5 място

    1 0 Отговор
    Ама чакайте, тази красавица не е ли мъж? Както и сестра й. Макар, че първата "имала" дете.

    Много ми мяза на другия пол.

    00:34 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

