Серина Уилямс изуми феновете с новата си визия

Легендарната Серина Уилямс се появи с напълно преобразен външен вид, който остави почитателите ѝ без думи. Бившата номер едно, известна с непоколебимата си мощ и доминация на корта, днес изглежда неузнаваемо слаба и сияйна – промяна, която предизвика бурни реакции в социалните мрежи и спортните среди.

През годините Серина бе символ на сила и издръжливост, а нейната физика често бе обект на коментари и анализи. Мнозина се чудеха как успява да държи върха на световния тенис, въпреки че не се вписваше в традиционните стандарти за атлетично тяло. Но именно тази уникалност я превърна в икона и вдъхновение за милиони.

Serena Williams goes viral after working out to get thinner. Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Qrg7E99QWt — Dapsy𓃵 (@symplyDAPO) July 12, 2025

След като сложи край на бляскавата си кариера, Уилямс реши да обърне нова страница в живота си. След раждането на второто си дете през 2023 година, тя се отдаде на интензивни тренировки и здравословен начин на живот.

„Всеки ден изминавах по 30 000 крачки, тичах, тренирах и напълно промених хранителните си навици. Не исках да се връщам към старото си аз“, сподели Серина в интервю, разкривайки тайната зад впечатляващата си трансформация.

Днес, на 44 години, американската звезда изглежда по-стройна и енергична от всякога. Това не остана незабелязано и от други големи имена в тениса.

Новак Джокович, един от най-успешните тенисисти на нашето време, намекна пред NBC, че Серина може би подготвя сензационно завръщане на корта: „Имам усещането, че ще я видим отново в игра. Не знам кога и къде, но ако бях на нейно място, и аз щях да го пазя в тайна.“

Според слухове, които обикалят спортните среди, Уилямс обмисля участие на любимия си турнир – Уимбълдън, където е триумфирала рекордно много пъти.