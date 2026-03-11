Росица Денчева победи французойка за четвъртфинал в Ираклион

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка победи със 7:6(6), 7:6(8) петата поставена в схемата и №249 в световната ранглиста Селена Яничиевич (Франция). Срещата продължи два часа и 39 минути.



Денчева пропиля на два пъти аванс от пробив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него българката отрази един сетбол и от първата си възможност спечели частта с 8:6 точки. Националката изостана с 0:3 в началото на втория сет, но изравни за 3:3, а след това пропусна по един мачбол при 5:4 и 6:5. Така и втората част беше решена в тайбрек. В него Денчева отрази един сетбол и от петата си възможност затвори мача в своя полза.



За място на полуфиналите Росица Денчева ще играе срещу №11 в схемата Катарина Хобгарски (Германия), която във втория кръг елиминира българката Виктория Велева с 6:4, 6:4 след час и 45 минути игра. Денчева има две победи от два мача срещу германката, като последната беше през миналата седмица на друг турнир в Ираклион.



Денчева е четвъртфиналистка и в надпреварата на двойки. Българката, в тандем с Витория Паганети (Италия), ще играе утре срещу водачките в схемата Аяна Акли и Алура Замарипа (САЩ).