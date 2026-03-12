Американското разузнаване не очаква скорошен колапс на иранското ръководство

Американското разузнаване смята, че ръководството на Иран не е изправено пред непосредствен риск от срив, въпреки близо две седмици бомбардировки от страна на САЩ и Израел. Това съобщава Reuters, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.

На фона на нарастващ политически натиск заради повишаването на цените на петрола президентът Доналд Тръмп намекна, че най-голямата военна операция на САЩ от 2003 г. насам може да приключи „скоро“. Въпреки това намирането на приемлив край на конфликта може да се окаже трудно, ако твърдолинейните лидери в Иран запазят властта си.

Израелски представители също признават, че не е сигурно дали войната ще доведе до падане на религиозното управление в Техеран. Според източниците на агенцията ситуацията остава динамична и вътрешнополитическата обстановка в страната може да се промени.

Офисът на директора на националното разузнаване на САЩ и Централното разузнавателно управление отказаха коментар по темата, а Белият дом не отговори веднага на запитване.

От началото на военната кампания САЩ и Израел са атакували редица ирански цели, включително системи за противовъздушна отбрана, ядрени съоръжения и представители на висшето военно ръководство.

Администрацията на Тръмп е посочвала различни мотиви за операцията. При обявяването ѝ президентът призова иранците да „поемат контрола над правителството си“, но негови съветници по-късно отрекоха, че свалянето на властта в Техеран е официална цел на кампанията.

Освен върховния лидер Али Хаменей, при ударите са загинали десетки висши представители на властта, както и някои от най-високопоставените командири в Корпуса на гвардейците на ислямската революция – елитна паравоенна структура с голямо влияние в икономиката на страната.

Според един от източниците за сериозно разклащане на властта може да бъде необходима сухопътна операция, която да позволи на иранците да протестират безопасно по улиците.

Администрацията на Тръмп не е изключила и възможността за изпращане на американски войски в Иран. Междувременно миналата седмица Ройтерс съобщи, че ирански кюрдски милиции, базирани в Ирак, са провели консултации със САЩ относно евентуални атаки срещу иранските сили за сигурност в западната част на страната.

Подобна операция би могла да увеличи натиска върху службите за сигурност и да създаде условия за вътрешни протести срещу правителството, отбелязват източниците.