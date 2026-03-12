Новини
Свят »
САЩ »
Американското разузнаване не очаква скорошен колапс на иранското ръководство

Американското разузнаване не очаква скорошен колапс на иранското ръководство

12 Март, 2026 07:42 1 123 27

  • американско разузнаване-
  • иран-
  • колапс

Според източници на Ройтерс въпреки ударите на САЩ и Израел властта в Техеран остава стабилна, а намирането на край на конфликта може да се окаже трудно

Американското разузнаване не очаква скорошен колапс на иранското ръководство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американското разузнаване смята, че ръководството на Иран не е изправено пред непосредствен риск от срив, въпреки близо две седмици бомбардировки от страна на САЩ и Израел. Това съобщава Reuters, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.

На фона на нарастващ политически натиск заради повишаването на цените на петрола президентът Доналд Тръмп намекна, че най-голямата военна операция на САЩ от 2003 г. насам може да приключи „скоро“. Въпреки това намирането на приемлив край на конфликта може да се окаже трудно, ако твърдолинейните лидери в Иран запазят властта си.

Израелски представители също признават, че не е сигурно дали войната ще доведе до падане на религиозното управление в Техеран. Според източниците на агенцията ситуацията остава динамична и вътрешнополитическата обстановка в страната може да се промени.

Офисът на директора на националното разузнаване на САЩ и Централното разузнавателно управление отказаха коментар по темата, а Белият дом не отговори веднага на запитване.

От началото на военната кампания САЩ и Израел са атакували редица ирански цели, включително системи за противовъздушна отбрана, ядрени съоръжения и представители на висшето военно ръководство.

Администрацията на Тръмп е посочвала различни мотиви за операцията. При обявяването ѝ президентът призова иранците да „поемат контрола над правителството си“, но негови съветници по-късно отрекоха, че свалянето на властта в Техеран е официална цел на кампанията.

Освен върховния лидер Али Хаменей, при ударите са загинали десетки висши представители на властта, както и някои от най-високопоставените командири в Корпуса на гвардейците на ислямската революция – елитна паравоенна структура с голямо влияние в икономиката на страната.

Според един от източниците за сериозно разклащане на властта може да бъде необходима сухопътна операция, която да позволи на иранците да протестират безопасно по улиците.

Администрацията на Тръмп не е изключила и възможността за изпращане на американски войски в Иран. Междувременно миналата седмица Ройтерс съобщи, че ирански кюрдски милиции, базирани в Ирак, са провели консултации със САЩ относно евентуални атаки срещу иранските сили за сигурност в западната част на страната.

Подобна операция би могла да увеличи натиска върху службите за сигурност и да създаде условия за вътрешни протести срещу правителството, отбелязват източниците.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    16 0 Отговор
    Има да чакате.... писмо.

    07:43 12.03.2026

  • 2 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    22 1 Отговор
    Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН, с безсмисленни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26,доведе до Светкавичен отговор на Иран,с тежки балистични ракети 👌Поразени са почти всички 27 американски бази,в Близкия Изток,както се оказа,са и беззащитни.Ударен е голям възел за логистика в Аврвиджан в Кувейт,Летището в Дубай,вкл.Френска база в Абу Даби,бази в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим,и Тел Авив .Израелските ПРО се оказаха неефективни!Свалени са 5 F-15Иран започна следваща вълна обстрели с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км.и тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.За 7 дни-иранските "Shahed-136" предизвикаха=6 млрд.$ загуби на САЩ+

    Коментиран от #6, #26

    07:43 12.03.2026

  • 3 Шопо

    19 1 Отговор
    С помощ от Столипиново и Факултета САЩ могат да победят Иран

    07:45 12.03.2026

  • 4 И ОЧАКВАНЕ НА ГОДО

    3 0 Отговор
    Имаше.

    07:46 12.03.2026

  • 5 Сатана

    0 15 Отговор
    Ще ги издирват и елеминират постепенно. Томахавки бол! Аятоласите ще копаят бункери все по-дълбоко и дълбоко, докато стигнат до Пъкления огън.

    Коментиран от #15

    07:49 12.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    07:49 12.03.2026

  • 7 ЗОРО

    13 0 Отговор
    Дано някой дрон изпържи ушатия убиец на деца Биби Сатаняху!

    07:52 12.03.2026

  • 8 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    11 0 Отговор
    Се отлага.

    07:53 12.03.2026

  • 9 Морския

    9 0 Отговор
    Американците си сложиха таралеж в гащите със офанзивата срещу чаршафите.

    Коментиран от #17

    07:54 12.03.2026

  • 10 А аз очаквам

    11 0 Отговор
    Разпад на епщайновската им система, на печатницата и на лъже динокрацията.
    Каза ми го родител номер 2.... Тръмп е Горбачов нр. 2.. И оня умник искаше да оправи света, но го срина. Сега и този прави такива "перестройки"!

    07:55 12.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВВП

    10 0 Отговор
    Тромп тъпака е насилен от евреите ,щото соре ли офанзивата .излизат видео с малките деца от вилата на Чафута епстейн..И ше го вкарат в затвора ..

    07:58 12.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Докато ги издирят и елиминират

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана":

    Европа ще загине от високи цени и инфлация. Ако това е целта , ще я постигнат.

    08:00 12.03.2026

  • 16 ВВП

    9 0 Отговор
    Не се разбира каква е целта на янките в Иран..там няма нито янки нито евреи нито американски интереси...Купувай си петрола на 60 зелено и си кротувай..Обаче САЩ искат да покажат своето превъзходство върху останалия свят ..Само че нещо ще е окъсат. Както във Афганистан и Виетнам.... Китай и РФ ,трябва да помогнат на Иран да пребие янките . Задължително е .

    Коментиран от #23

    08:01 12.03.2026

  • 17 Ама Путин им

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Морския":

    Каза, преди да нападнат Иран. Че ще се намерят в небрано лозе, ама кой да слуша. Е, те са "велики" и убийците на деца получават при тях Нобелови награди за мир!!!

    08:01 12.03.2026

  • 18 Да се чете:

    7 0 Отговор
    "Доналд Тръмп намекна, че най-голямата военна операция на САЩ от 2003 г. насам може да приключи „скоро“! Въпреки това намирането на приемлив край на конфликта може да се окаже трудно, ако твърдолинейните войнолюбци в Израел и САЩ запазят властта си."

    Просто не виждат как ще се измъкнат с чест!

    08:03 12.03.2026

  • 19 Малее тия

    6 0 Отговор
    Са просто обречени, американците.. Ти го плюеш, то си мисли че вали

    08:03 12.03.2026

  • 20 ВВП

    7 0 Отговор
    Подготвят се транспортни колапси в Франция,Испания ..Италия .Затваряне на КППТа..фул хаос .Недостиг на горива и храни..Това е за дълго време .

    08:03 12.03.2026

  • 21 Това беше ясно!

    6 0 Отговор
    Иран е сплотен народ и е твърдо решен да се бори докрай срещу убийците на деца. Номерът с майданите и фалшивата американска демокрация в Иран не минават. Това не е Украйна , нито Ирак или Венецуела. Персите са велика държава и народ и са от хиляди години на тази Земя преди сащ и ще ги има още хиляди години след сащ!

    08:03 12.03.2026

  • 22 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Аз очаквам сссиганина дет троли тука, да отиде на училище... А де, да видим кое по напред

    08:05 12.03.2026

  • 23 Ква е целта им?

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "ВВП":

    Хазарите в малката Хазария искаха да премахнат всичките си съседи там. Вилнеят от години военно към всичките си съседи. Заповядаха на голямата Хазария - Фащ да премахне Иран. Но се оказа, че иранците са добре подготвени и се прецакаха. Сега звънят на Путин да спре Иран да не ги довърши. 😀

    08:05 12.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 М Константинов!! Тоя маниполатор

    2 0 Отговор
    Архи Маниполатор на Изборни резултати! Има много милиони в Овшорни сметки! Тоя, заедно с Батки от ДС и Борисов Счупиха държавата за последните 20год!

    08:08 12.03.2026

  • 26 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    Ти от къде черпиш тази достоверна информация?

    08:20 12.03.2026

  • 27 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    АЛАДИН ВИ РАЗКОВА ДЪСКИТЕ НА ОБОРА! НЕ УЦЕЛИХТЕ НА,,ВРАГ,,!

    08:27 12.03.2026