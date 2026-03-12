Американското разузнаване не очаква скорошен колапс на иранското ръководство

Американското разузнаване смята, че ръководството на Иран не е изправено пред непосредствен риск от срив, въпреки близо две седмици бомбардировки от страна на САЩ и Израел. Това съобщава Reuters, позовавайки се на свои източници, предава News.bg.
На фона на нарастващ политически натиск заради повишаването на цените на петрола президентът Доналд Тръмп намекна, че най-голямата военна операция на САЩ от 2003 г. насам може да приключи „скоро“. Въпреки това намирането на приемлив край на конфликта може да се окаже трудно, ако твърдолинейните лидери в Иран запазят властта си.
Израелски представители също признават, че не е сигурно дали войната ще доведе до падане на религиозното управление в Техеран. Според източниците на агенцията ситуацията остава динамична и вътрешнополитическата обстановка в страната може да се промени.
Офисът на директора на националното разузнаване на САЩ и Централното разузнавателно управление отказаха коментар по темата, а Белият дом не отговори веднага на запитване.
От началото на военната кампания САЩ и Израел са атакували редица ирански цели, включително системи за противовъздушна отбрана, ядрени съоръжения и представители на висшето военно ръководство.
Администрацията на Тръмп е посочвала различни мотиви за операцията. При обявяването ѝ президентът призова иранците да „поемат контрола над правителството си“, но негови съветници по-късно отрекоха, че свалянето на властта в Техеран е официална цел на кампанията.
Освен върховния лидер Али Хаменей, при ударите са загинали десетки висши представители на властта, както и някои от най-високопоставените командири в Корпуса на гвардейците на ислямската революция – елитна паравоенна структура с голямо влияние в икономиката на страната.
Според един от източниците за сериозно разклащане на властта може да бъде необходима сухопътна операция, която да позволи на иранците да протестират безопасно по улиците.
Администрацията на Тръмп не е изключила и възможността за изпращане на американски войски в Иран. Междувременно миналата седмица Ройтерс съобщи, че ирански кюрдски милиции, базирани в Ирак, са провели консултации със САЩ относно евентуални атаки срещу иранските сили за сигурност в западната част на страната.
Подобна операция би могла да увеличи натиска върху службите за сигурност и да създаде условия за вътрешни протести срещу правителството, отбелязват източниците.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
07:43 12.03.2026
2 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !
Коментиран от #6, #26
07:43 12.03.2026
3 Шопо
07:45 12.03.2026
4 И ОЧАКВАНЕ НА ГОДО
07:46 12.03.2026
5 Сатана
Коментиран от #15
07:49 12.03.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!
07:49 12.03.2026
7 ЗОРО
07:52 12.03.2026
8 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС
07:53 12.03.2026
9 Морския
Коментиран от #17
07:54 12.03.2026
10 А аз очаквам
Каза ми го родител номер 2.... Тръмп е Горбачов нр. 2.. И оня умник искаше да оправи света, но го срина. Сега и този прави такива "перестройки"!
07:55 12.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВВП
07:58 12.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Докато ги издирят и елиминират
До коментар #5 от "Сатана":Европа ще загине от високи цени и инфлация. Ако това е целта , ще я постигнат.
08:00 12.03.2026
16 ВВП
Коментиран от #23
08:01 12.03.2026
17 Ама Путин им
До коментар #9 от "Морския":Каза, преди да нападнат Иран. Че ще се намерят в небрано лозе, ама кой да слуша. Е, те са "велики" и убийците на деца получават при тях Нобелови награди за мир!!!
08:01 12.03.2026
18 Да се чете:
Просто не виждат как ще се измъкнат с чест!
08:03 12.03.2026
19 Малее тия
08:03 12.03.2026
20 ВВП
08:03 12.03.2026
21 Това беше ясно!
08:03 12.03.2026
22 Баце ЕООД
08:05 12.03.2026
23 Ква е целта им?
До коментар #16 от "ВВП":Хазарите в малката Хазария искаха да премахнат всичките си съседи там. Вилнеят от години военно към всичките си съседи. Заповядаха на голямата Хазария - Фащ да премахне Иран. Но се оказа, че иранците са добре подготвени и се прецакаха. Сега звънят на Путин да спре Иран да не ги довърши. 😀
08:05 12.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 М Константинов!! Тоя маниполатор
08:08 12.03.2026
26 Пич
До коментар #2 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":Ти от къде черпиш тази достоверна информация?
08:20 12.03.2026
27 Боруна Лом
08:27 12.03.2026